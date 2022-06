Marathon Capital en Sumitomo Mitsui Banking Corporation vormen strategisch partnerschap

Partnerschap om het bereik en het dienstenaanbod van zowel Marathon Capital als SMBC uit te breiden en klanten uitgebreide strategische en financiële ondersteuning te bieden die nodig is om hun wereldwijde energietransitiedoelstellingen te faciliteren

CHICAGO, 28 juni 2022 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC ("Marathon Capital"), een toonaangevend onafhankelijk investeringsbankbedrijf, heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst ("SCA") gesloten met Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), een van de grootste industriële, energie- en infrastructuurkredietverstrekkers ter wereld. SMBC maakt deel uit van SMBC Group, een vooraanstaande wereldwijde financiële groep met hoofdkantoor in Tokio met een geconsolideerd balanstotaal van ongeveer 2 biljoen dollar. Samen met de SCA hebben de partijen een definitieve overeenkomst gesloten voor een minderheidsbelang in Marathon Capital. De opbrengsten worden gebruikt om de groei en uitbreiding van het bedrijf te versnellen.

Onder de vleugels van SCA zullen Marathon Capital en SMBC samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe mandaatactiviteiten op het gebied van strategisch advies, kapitaalmarkten en kredietoplossingen voor de klanten van beide ondernemingen wereldwijd. De strategische adviespraktijk van Marathon Capital zal SMBC's wereldwijde bereik en toonaangevende capaciteiten op het gebied van kredietverlening, schuldkapitaalmarkten en gestructureerde financiering versterken. De balans en de kredietverleningscapaciteit van SMBC zullen een aanvulling vormen op Marathon Capital's aandelenwerving, projectfinanciering, belastingexpertise, off-take-adviesdiensten en M&A-franchise. Samen zullen zij klanten helpen bij hun eigen unieke overgang naar een energietoekomst zonder of met lage koolstofuitstoot.

Sinds de oprichting in 1999 werkt Marathon Capital als onafhankelijk adviseur voor een steeds breder wordend klantenbestand, bestaande uit bedrijven en institutionele beleggers die actief zijn in de steeds complexer wordende en zich ontwikkelende duurzame wereldwijde energie-, infrastructuur- en technologiemarkten. Marathon Capital is in de afgelopen jaren, tegen de achtergrond van een omvangrijke en steeds snellere wereldwijde energietransitie, snel gegroeid. Tegelijkertijd zorgde het bedrijf voor een uitbreiding van zijn professionele team op alle niveaus en afdelingen, zijn producten en diensten en zijn geografische aanwezigheid.

"De samenwerking van Marathon Capital met SMBC is een strategische mijlpaal, die ons beide in staat stelt om gedurfde duurzaamheidsoplossingen voor onze klanten te creëren. We doen dit door verschillende van onze capaciteiten te verbeteren en onze teams uit te breiden", aldus Ted Brandt, Marathon Capital oprichter en CEO. "Naarmate bedrijven en overheden over de hele wereld hun doelstellingen op het gebied van klimaat- en energiezekerheid blijven ontwikkelen, blijft Marathon Capital, in samenwerking met SMBC, klanten helpen met hun bedrijfsactiviteiten binnen hun industrie en het bereiken van zowel korte- als langetermijndoelen. Het verheugt ons dat wij in SMBC onze ideale partner hebben gevonden en wij kijken er zeer naar uit om samen innovatieve en efficiënte oplossingen aan onze respectieve klanten te leveren.

"Ons partnerschap met Marathon Capital is een unieke en aantrekkelijke kans voor SMBC om de betrokkenheid van klanten te vergroten en oplossingen te bieden die onze duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen", aldus Hiro Otsuka, CEO van SMBC Americas Division en voorzitter en CEO van SMBC Americas Holdings, Inc. "We kijken ernaar uit om samen te werken met het team van Marathon Capital om de groei van onze respectievelijke strategische adviesactiviteiten verder te versnellen. Zo kunnen we onze wereldwijde klanten een groter en gevarieerder aanbod aan producten bieden op het gebied van hernieuwbare en schone energie."

Over Marathon Capital LLC.

In zijn meer dan twee decennia lange geschiedenis is Marathon Capital uitgegroeid tot 's werelds grootste onafhankelijke adviesbank die de wereldwijde duurzame energie-, technologie- en infrastructuurmarkten bedient. Marathon Capital staat bekend als een belangrijke opinieleider op het gebied van mondiale energietransitie en wordt consequent gezien als de meest innovatieve bank op het gebied van schone energie. Marathon Capital staat in de jaren 2019 - 2021 als Clean Energy adviseur hoog op de jaarlijkse ranglijst New Energy Finance League Tables van Bloomberg LP en is meerdere jaren door Power, Finance & Risk Magazine uitgeroepen als M&A Advisor of the Year. Sinds de oprichting is Marathon Capital ingeschakeld door haar klanten en institutionele tegenpartijen in alle sectoren van schone energie, waaronder onafhankelijke energieproducenten, ontwikkelaars, nutsbedrijven, rendementsbedrijven, groeibedrijven, energieconglomeraten, fabrikanten, pensioenfondsen, infrastructuurfondsen, private equity sponsoren, special purpose acquisition corporations ("SPAC's"), verzekeringsmaatschappijen, durfkapitaalfondsen en staatsinvesteringsfondsen. De Vennootschap heeft sterke, gevestigde relaties met zowel strategische als financiële institutionele beleggers in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Marathon Capital opereert vanuit haar wereldwijde hoofdkantoor in Chicago, Illinois, en kantoren in New York, Houston, San Francisco, Londen, alsmede vertegenwoordigingskantoren in Canada en Brazilië.

Over SMBC Group

SMBC Group is een vooraanstaande wereldwijde financiële groep. De SMBC Group, met hoofdkantoor in Tokio en een 400-jarige geschiedenis, biedt een breed scala van financiële diensten, waaronder bankieren, leasing, effecten, creditcards en consumentenfinanciering. De groep heeft wereldwijd meer dan 140 kantoren en 86.000 werknemers in bijna 40 landen. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) is de houdstermaatschappij van de SMBC-groep, die een van de drie grootste bankgroepen in Japan is. De aandelen van SMFG worden verhandeld op de beurzen van Tokio, Nagoya en New York (NYSE: SMFG). De totale activa van SMFG bedroegen op 31 maart 2022 2,11 biljoen dollar.

In Noord- en Zuid-Amerika is de SMBC Group aanwezig in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Brazilië, Chili, Colombia en Peru. Gesteund door de kapitaalkracht van de SMBC Group en de waarde van haar relaties in Azië, biedt de groep een scala aan commerciële en investeringsbankdiensten aan zijn zakelijke, institutionele en gemeentelijke klanten. De groep verbindt een gevarieerd klantenbestand met lokale markten en het uitgebreide wereldwijde netwerk van de organisatie. Tot de werkmaatschappijen van de groep in Amerika behoren Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC Rail Services LLC, Manufacturers Bank, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., en Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. Ga voor meer informatie naar www.smbcgroup.com.

