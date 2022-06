Marathon Capital y Sumitomo Mitsui Banking Corporation forman una alianza estratégica

La alianza ampliará el alcance y las ofertas de servicios tanto de Marathon Capital como de SMBC, y les ofrecerá a los clientes un apoyo estratégico y financiero integral necesario para facilitar sus objetivos de transición energética global

CHICAGO, 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC ("Marathon Capital"), una de las principales firmas independientes de banca de inversión, firmó un acuerdo de colaboración estratégica ("ACE") con Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), uno de los prestamistas industriales, energéticos y de infraestructura más importantes del mundo. SMBC es miembro de SMBC Group, un grupo financiero global de primer nivel con sede en Tokio que cuenta con aproximadamente USD 2 billones de activos totales consolidados. Junto con el ACE, las partes suscribieron un acuerdo definitivo para una inversión de capital minoritario en Marathon Capital. Los ingresos se utilizarán para acelerar el crecimiento y la expansión de la firma.

En virtud del ACE, Marathon Capital y SMBC colaborarán en la creación y ejecución de nuevos mandatos que abarquen asesoría estratégica, mercados de capitales y soluciones crediticias para los clientes de ambas empresas a nivel mundial. La práctica de asesoría estratégica de Marathon Capital aumentará el alcance global de SMBC y sus capacidades de crédito, mercados de capital de deuda y financiamiento estructurado líderes en el mercado. El balance general y la capacidad de préstamo de SMBC complementarán la recaudación de fondos, el financiamiento de proyectos, la experiencia fiscal, los servicios de asesoría en materia de adquisiciones y la franquicia de fusiones y adquisiciones de Marathon Capital. Juntos, ayudarán a los clientes a llevar a cabo sus propias transiciones hacia un futuro energético cero y con bajas emisiones de carbono.

Desde su fundación en 1999, Marathon Capital se ha dedicado a trabajar como asesor independiente para una base de clientes cada vez más global, compuesta por corporaciones e inversionistas institucionales que se desenvuelven en los mercados mundiales de energía, infraestructura y tecnología sostenibles, cada vez más complejos y en continua evolución. Marathon Capital ha crecido rápidamente en los últimos años en medio de la amplia y acelerada transición energética mundial y, al mismo tiempo, ha ampliado su equipo profesional en todos los niveles y departamentos, ha aumentando los productos y servicios de la empresa y ha construido su presencia geográfica.

"La alianza de Marathon Capital con SMBC es un hito estratégico fundamental que nos permite a ambos crear soluciones de sostenibilidad audaces para nuestros clientes a través de mejoras en diversas capacidades, así como la ampliación de nuestros equipos", comentó Ted Brandt, fundador y director ejecutivo de Marathon Capital. "A medida que las empresas y los gobiernos de todo el mundo continúan desarrollando sus objetivos de seguridad climática y energética, Marathon Capital, en alianza con SMBC, seguirá ayudando a los clientes a trabajar por sus industrias y lograr metas a corto y largo plazo. Nos complace haber encontrado en SMBC a nuestro socio ideal y esperamos con ansias trabajar juntos para ofrecer soluciones innovadoras y eficientes a nuestros respectivos clientes.

"Nuestra alianza con Marathon Capital es una oportunidad única y atractiva para que SMBC impulse un mayor compromiso de los clientes y soluciones que apoyen nuestros objetivos de sostenibilidad", señaló Hiro Otsuka, director ejecutivo de la SMBC División América y presidente y director ejecutivo de SMBC Americas Holdings, Inc. "Esperamos con ansias trabajar con el equipo de Marathon Capital para ayudar a acelerar aún más el crecimiento de nuestros respectivos negocios de asesoría estratégica, a fin de ofrecer a nuestros clientes globales una mayor profundidad y combinación de productos en el campo de las energías renovables y limpias".

Acerca de Marathon Capital LLC.

Durante sus más de dos décadas de trayectoria, Marathon Capital ha emergido como el principal banco asesor independiente del mundo que presta servicios a los mercados globales de energía, tecnología e infraestructura sostenibles. Marathon Capital es conocido como un líder intelectual clave en la transición energética mundial, y es considerado de manera generalizada como el banco más innovador en el sector de las energías limpias. Marathon Capital es un asesor líder en energía limpia según la clasificación de Bloomberg LP en su publicación anual New Energy Finance League Tables de 2019 a 2021, y durante años ha sido ganador del premio al Asesor del Año en Fusiones y Adquisiciones (M&A Advisor of the Year) por la revista Power, Finance & Risk Magazine. Desde sus inicios, Marathon Capital ha sido contratada por sus clientes y contrapartes institucionales en todos los sectores de energía limpia, incluidos productores independientes de energía eléctrica, desarrolladores, filiales de servicios públicos, empresas de rendimiento (más conocidas como "yieldco"), empresas de crecimiento, conglomerados de energía, fabricantes, fondos de pensiones, fondos de infraestructura, patrocinadores de capital privado, corporaciones de adquisición con fines especiales ("SPAC"), empresas de seguros, fondos de riesgo y fondos soberanos. La empresa mantiene relaciones sólidas y consolidadas con inversionistas institucionales estratégicos y financieros ubicados en los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Australia. Marathon Capital opera desde su sede central global en Chicago, Illinois, y tiene oficinas en Nueva York, Houston, San Francisco, Londres, así como oficinas representativas en Canadá y Brasil.

Acerca de SMBC Group

SMBC Group es un grupo financiero global de primer nivel. Con sede en Tokio y una trayectoria de 400 años, SMBC Group ofrece una amplia gama de servicios financieros, entre los que se incluyen banca, leasing, valores, tarjetas de crédito y finanzas de consumo. El grupo cuenta con más de 140 oficinas y 86.000 empleados a nivel mundial en casi 40 países. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) es la empresa matriz de SMBC Group, uno de los tres mayores grupos bancarios de Japón. Las acciones de SMFG cotizan en las bolsas de valores de Tokio, Nagoya y Nueva York (NYSE: SMFG). Al 31 de marzo de 2022, su total de activos era de USD 2,11 billones.

En América, SMBC Group tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Con el respaldo de la fortaleza de capital de SMBC Group y el valor de sus relaciones en Asia, el Grupo ofrece una gama de servicios de banca comercial y de inversión a sus clientes corporativos, institucionales y municipales. Conecta una base de clientes diversa con los mercados locales y la amplia red global de la organización. Las empresas operativas del Grupo en América incluye Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC Rail Services LLC, Manufacturers Bank, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. y Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. Para obtener más información, visite www.smbcgroup.com.

Asesores

RIMON PC y Neal, Gerber & Eisenberg LLP prestaron asesoría legal a Marathon Capital. Sheumack & Co. GMA, LLC. (SHEUMACK GMA) se desempeñó como asesor estratégico y financiero exclusivo de Marathon Capital. SMBC fue asesorada por Shearman & Sterling LLP y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Contactos:

Andrea Rosko

Directora de Marketing y Comunicaciones

[email protected]

FUENTE Marathon Capital, LLC

SOURCE Marathon Capital, LLC