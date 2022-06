Marathon Capital et Sumitomo Mitsui Banking Corporation forment un partenariat stratégique

Partenariat visant à étendre la portée et l'offre de services de Marathon Capital et de SMBC, en fournissant aux clients un soutien stratégique et financier complet nécessaire pour faciliter leurs objectifs de transition énergétique mondiale

CHICAGO, le 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC (« Marathon Capital »), une importante société indépendante de banque d'investissement, a conclu un accord de collaboration stratégique (« ACS ») avec Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC »), l'un des plus grands prêteurs industriels, énergétiques et d'infrastructure au monde. SMBC est membre du groupe SMBC, un groupe financier mondial de premier plan dont le siège social se trouve à Tokyo et dont le total des actifs consolidés s'élève à environ 2 000 milliards de dollars. En même temps que l'ACS, les parties ont conclu un accord définitif pour une prise de participation minoritaire dans Marathon Capital. Les fonds seront utilisés pour accélérer la croissance et l'expansion de l'entreprise.

Dans le cadre de l'ACS, Marathon Capital et SMBC collaboreront à l'origination et à l'exécution de nouveaux mandats couvrant le conseil stratégique, les marchés de capitaux et les solutions de crédit pour les clients des deux sociétés au niveau mondial. La pratique de Marathon Capital en matière de conseil stratégique renforcera la portée mondiale de SMBC et ses capacités de premier plan en matière de crédit, de marchés des capitaux de la dette et de financement structuré. Le bilan et la capacité de prêt de SMBC viendront compléter les services de Marathon Capital en matière de levée de fonds, de financement de projets, d'expertise fiscale, de services de conseil en matière d'achat et de fusions et acquisitions. Ensemble, ils aideront les clients à effectuer leur propre transition vers un avenir énergétique sans carbone ou à faible carbone.

Depuis sa fondation en 1999, Marathon Capital s'est consacré à travailler en tant que conseiller indépendant auprès d'une clientèle de plus en plus internationale composée de sociétés et d'investisseurs institutionnels désireux de naviguer sur les marchés mondiaux de l'énergie, des infrastructures et des technologies durables, de plus en plus complexes et en constante évolution. Ces dernières années, Marathon Capital a connu une croissance rapide dans le contexte de la transition énergétique mondiale, qui s'étend et s'accélère, tout en développant son équipe professionnelle à tous les niveaux et dans tous les services, en augmentant les produits et services de la société et en développant son empreinte géographique.

« Le partenariat de Marathon Capital avec SMBC est une étape stratégique décisive, qui nous permet à tous deux de créer des solutions audacieuses en matière de durabilité pour nos clients, grâce à l'amélioration de diverses capacités et à l'élargissement de nos équipes », a déclaré Ted Brandt, fondateur et directeur général de Marathon Capital. « Alors que les entreprises et les gouvernements du monde entier continuent à faire évoluer leurs objectifs en matière de climat et de sécurité énergétique, Marathon Capital, en partenariat avec SMBC, continuera à aider ses clients à naviguer dans leurs industries et à atteindre leurs objectifs à court et à long terme. Nous sommes ravis d'avoir trouvé en SMBC notre partenaire idéal et nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir des solutions innovantes et efficaces à nos clients respectifs.

Notre partenariat avec Marathon Capital est une occasion unique et convaincante pour SMBC de susciter un engagement accru de la part des clients et des solutions qui soutiennent nos objectifs de durabilité », a déclaré Hiro Otsuka, directeur général de la division SMBC Americas et président et directeur général de SMBC Americas Holdings, Inc. « Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de Marathon Capital pour contribuer à accélérer encore la croissance de nos activités respectives de conseil stratégique, en offrant à nos clients mondiaux une plus grande profondeur et un plus large éventail de produits dans le domaine des énergies renouvelables et propres. »

Au cours de ses plus de deux décennies d'existence, Marathon Capital s'est imposée comme la plus grande banque-conseil indépendante au monde, au service des marchés mondiaux de l'énergie durable, des technologies et des infrastructures. Marathon Capital est connu comme un leader d'opinion clé dans la transition énergétique mondiale et est constamment considéré comme la banque la plus innovante dans le domaine des énergies propres. Marathon Capital est un conseiller de premier plan en matière d'énergie propre, tel que classé par Bloomberg LP dans ses tableaux annuels de la ligue du financement des nouvelles énergies de 2019 à 2021, et a remporté plusieurs années durant le titre de conseiller en fusions et acquisitions de l'année par le magazine Power, Finance & Risk. Depuis sa création, Marathon Capital a été engagé par ses clients et contreparties institutionnelles dans tous les secteurs de l'énergie propre, notamment des producteurs d'énergie indépendants, des développeurs, des filiales de services publics, des sociétés de rendement, des sociétés de croissance, des conglomérats énergétiques, des fabricants, des fonds de pension, des fonds d'infrastructure, des sponsors de capital-investissement, des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (« SAVS »), des compagnies d'assurance, des fonds de risque et des fonds souverains. La société entretient des relations solides et établies avec des investisseurs institutionnels stratégiques et financiers situés aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Marathon Capital opère depuis son siège mondial à Chicago, IL, et ses bureaux à New York, Houston, San Francisco, Londres, ainsi que des bureaux de représentation au Canada et au Brésil.

SMBC Group est un groupe financier mondial de premier plan. Basé à Tokyo et fort de 400 ans d'histoire, lSMBC Group offre une gamme variée de services financiers, notamment des services bancaires, de crédit-bail, de titres, de cartes de crédit et de crédit à la consommation. Le groupe compte plus de 140 bureaux et 86 000 employés dans près de 40 pays. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) est la société holding du groupe SMBC, qui est l'un des trois plus grands groupes bancaires du Japon. Les actions de SMFG sont négociées sur les bourses de Tokyo, Nagoya et New York (NYSE : SMFG). Au 31 mars 2022, son actif total s'élevait à 2,11 billions de dollars.

Sur le continent américain, le SMBC Group est présent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Pérou. S'appuyant sur la solidité du capital de SMBC Group et sur la valeur de ses relations en Asie, le Groupe offre une gamme de services bancaires commerciaux et d'investissement à ses clients entreprises, institutionnels et municipaux. Il relie une base de clients divers aux marchés locaux et au vaste réseau mondial de l'organisation. Les sociétés d'exploitation du Groupe en Amérique comprennent Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Nikko Securities America, Inc, SMBC Nikko Securities Canada, Ltd, SMBC Capital Markets, Inc, SMBC Rail Services LLC, Manufacturers Bank, JRI America, Inc, SMBC Leasing and Finance, Inc, Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. et Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.smbcgroup.com .

RIMON PC et Neal, Gerber & Eisenberg LLP ont fourni des conseils juridiques à Marathon Capital. Sheumack & Co. GMA, LLC. (SHEUMACK GMA) a servi de conseiller stratégique et financier exclusif à Marathon Capital. SMBC a été conseillé par Shearman & Sterling LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

