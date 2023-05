MARCH OF DIMES ANUNCIA LA CUARTA SERIE EDUCATIVA ANUAL "TODO EMPIEZA CON MAMÁ" EL 11 de MAYO

La nueva encuesta de Harris Poll revela la necesidad crítica de educar a los estadounidenses sobre la salud materna, y destaca la necesidad urgente de educación en salud cardíaca y mental

Shawn Johnson East y Angelina Spicer, celebridades embajadoras de March of Dimes, comparten su recorrido por la maternidad

ARLINGTON, Virginia, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, la organización líder que lucha por la salud de todas las mamás y los bebés, anunció hoy su cuarta campaña anual "Todo empieza con mamá" (It Starts With Mom), una oportunidad educativa mediante la que se ofrece la información y los recursos más recientes en materia de salud materna para las mamás en cada etapa del embarazo. La campaña de este año se lanza el 11 de mayo y contará con debates y capacitaciones en torno a una nueva encuesta encargada por March of Dimes que revela la necesidad crítica de educar a los estadounidenses en temas de salud materna, educación y concientización frente a los problemas de salud de las familias. Junto con la gimnasta olímpica, empresaria y autora Shawn Johnson East, al igual que los ponentes y socios participantes, Todo empieza con mamá es patrocinada a nivel nacional por Clearblue, EMD Serono y The Honest Company, y ofrece una oportunidad para que las mamás y las familias se conecten con una comunidad de apoyo.

Los nuevos datos de la encuesta realizada por Harris Poll revelaron que los estadounidenses necesitan educación tanto en salud cardíaca como mental para madres. Un cuarto de los encuestados no están seguros del momento en que las mujeres son más vulnerables a las afecciones cardiovasculares a lo largo del embarazo. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte materna, por lo que es fundamental educar a los estadounidenses sobre este tema. La encuesta también descubrió que solo el 42 % de los estadounidenses están familiarizados con la preeclampsia, una condición potencialmente peligrosa que hace que la presión arterial de una mujer embarazada se eleve de manera abrupta y que puede provocar nacimientos prematuros, enfermedades cardíacas y otras complicaciones. Además de la salud cardíaca, la encuesta descubrió que más del 60 % de los estadounidenses consideran la depresión posparto y los problemas de salud mental como problemas serios.

"Debemos reconocer y abordar la cuota física y mental que enfrentan las madres en los Estados Unidos antes, durante y después del embarazo, con el fin de garantizar que reciban un apoyo adecuado", señaló la Dra. Elizabeth Cherot, vicepresidenta sénior y directora médica y de salud de March of Dimes. "La gestión y la intervención temprana de las condiciones médicas pueden dar lugar a mejores resultados en materia de salud. Es por eso que estamos creando conciencia sobre los signos y síntomas de las enfermedades crónicas que ponen en mayor riesgo a las mamás y los bebés, específicamente en cuanto a salud mental y cardíaca".

Todo empieza con mamá en vivo se transmitirá por los canales de March of Dimes en YouTube, LinkedIn y Facebook. El cuarto evento anual incluirá una serie de paneles de discusión en los que participarán las miembros del Consejo de Celebridades Embajadoras de March of Dimes East y Angelina Spicer, esta última comediante, activista y defensora de la salud mental materna. Cada sesión en vivo también incluirá opciones claras y sencillas para cada parte del proceso de embarazo a fin de educar y empoderar a las mamás actuales y futuras para que se sientan seguras de hacerse cargo de su salud.

"Estoy encantada de volver a este evento tan importante para compartir mi experiencia personal de embarazo y parto con el ánimo de ayudar a otras que están en este recorrido", comentó Johnson East. "Como madre de dos niños que también experimentó una pérdida devastadora, espero que mi historia sirva para ayudar a otras mamás".

La experiencia de Spicer con la depresión posparto también la impulsa a ayudar. "Tras experimentar la depresión posparto después del nacimiento de mi hija, quiero normalizar la conversación en torno a este tema para crear conciencia y actuar. Se estima que un 50 % de las nuevas mamás con depresión posparto no reciben tratamiento, y es importante que conozcan los signos y síntomas con el fin de obtener la ayuda que necesitan".

Programación Todo empieza con mamá en vivo:

11 de mayo, 3:00 p. m. ET: Lo que necesitas saber antes de quedar embarazada, moderado por la periodista, escritora y oradora motivacional Stacey Skrysak , con Shawn Johnson East y la Dra. Elizabeth Cherot .

Dar a luz a un bebé saludable comienza antes de quedar embarazada. Juntas conversaremos sobre salud mental, problemas cardiovasculares, condiciones crónicas de salud y la autodeterminación.

25 de mayo, 3:00 p. m. ET: Lo que necesitas saber cuando estás embarazada, moderado por la corresponsal médica sénior de CNN Elizabeth Cohen, con Stacey Skrysak , la Dra. Elizabeth Cherot y Kaytee Crawford , doula de nacimiento y posparto certificada, asesora en lactancia y terapeuta craneosacral.

La preeclampsia es uno de los principales factores de riesgo individuales para la morbilidad materna grave, la mortalidad y el parto prematuro; una de cada siete mujeres embarazadas y una de cada cinco mujeres afroamericanas embarazadas sufre trastornos hipertensivos. Hablaremos sobre signos de advertencia, lo que puedes hacer para reducir tu riesgo y por qué no debes omitir tus citas prenatales.

8 de junio, 3:00 p. m. ET: Lo que necesitas saber después de la llegada de tu bebé, moderado por Stacey Skrysak , con la Dra. Elizabeth Cherot y Angelina Spicer .

Mientras que el 80 % de los nuevos padres atraviesan cambios leves en el estado de ánimo, incluida la melancolía de la maternidad o "baby blues", entre el 15 y el 20 % enfrentará problemas de salud mental más serios. Tendremos una importante discusión sobre la depresión y la ansiedad posparto y cómo obtener ayuda sin estigma ni vergüenza.

Para obtener más información y detalles del evento, visite ItStartsWithMom.org, donde March of Dimes equipará a las mujeres y sus familias con educación y recursos tanto en inglés como en español con el fin de ayudar a cada mamá y cada bebé a tener el mejor comienzo posible.

