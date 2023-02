MARCH OF DIMES ANUNCIA MARCH FOR BABIES 2023: A MOTHER OF A MOVEMENT™

Se realizarán eventos y actividades a nivel nacional para unir a las comunidades y buscar la protección de la salud de las familias

Activistas famosos como Porsha Williams, Shawn Johnson East, Andrew East y Angelina Spicer se unen al movimiento

ARLINGTON, Virginia, 13 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, líder en la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés, inició la March for Babies 2023: A Mother of a Movement™. La 53.ª experiencia anual se lleva a cabo en comunidades de todo el país y de manera virtual, ofreciendo una oportunidad para que las familias se unan para apoyarse unas a otras durante su experiencia de paternidad, a la vez que recaudan fondos cruciales para ayudar a March of Dimes a ofrecer investigación, programas, educación y apoyo para que las mamás y los bebés tengan el mejor comienzo posible. March for Babies es el evento de recaudación de fondos más grande de la organización y la caminata benéfica más antigua del país.

"Este es un momento crucial para las mamás y los bebés de nuestra nación, y nos estamos reuniendo en las comunidades para unir, conectar, honrar y cuidar a las familias que más nos necesitan ahora", señaló Kelly Ernst, vicepresidenta sénior de March of Dimes y directora de Ingresos e Impacto."A través de experiencias presenciales y virtuales, la March for Babies de este año conectará una vez más a miles de seguidores, algunos que regresan con sus familias año tras año y otros que se inscriben para su primera experiencia. ¡Esperamos darles la bienvenida a todos!"

Varios miembros del Celebrity Advocate Council de March of Dimes participarán nuevamente este año en el movimiento para mejorar la salud de las mamás y los bebés. Entre los defensores que demuestran su apoyo se encuentran la autora y empresaria Porsha Williams; la exgimnasta olímpica, empresaria y autora Shawn Johnson East y su esposo, el exjugador de la NFL Andrew East; y la comediante, activista y defensora de la salud mental materna Angelina Spicer.

"Las tasas de nacimientos prematuros y de mortalidad materna e infantil son significativamente más altas para las mujeres afroamericanas, lo que es simplemente inaceptable", señaló Porsha. "Las mamás y los bebés de todo nuestro país merecen lo mejor y debemos unirnos para poner fin a esta crisis para todas las familias. Me enorgullece apoyar nuevamente a March for Babies y generar un impacto real en mi comunidad y en otras".

El Informe de 2023 de March of Dimes revela que la tasa de nacimientos prematuros en los Estados Unidos aumentó al 10.5 % en 2021, un aumento significativo del 4 % en apenas un año y la tasa registrada más alta desde 2007. Los datos también muestran desigualdades raciales persistentes en los indicadores de salud materno infantil, que se agravaron por la pandemia de la COVID-19, lo que convierte a los Estados Unidos en uno de los países desarrollados más peligrosos para dar a luz.

"Tras experimentar una pérdida en carne propia, estamos comprometidos a garantizar que todas las familias tengan embarazos saludables y bebés fuertes", expresaron Shawn y Andrew. "Desde investigaciones y programas innovadores hasta comunidades en línea que brindan apoyo, March of Dimes es un recurso invalorable para muchísimas familias. Apoyamos a March for Babies para asegurarnos de que cada mamá y bebé tengan el mejor comienzo posible".

La experiencia de Spicer con la depresión perinatal también la está impulsando a ayudar. "Tras experimentar la depresión posparto después del nacimiento de mi hija, quiero asegurarme de que todas las mamás tengan el apoyo y los recursos que necesitan antes, durante y después del parto", señaló Angelina."Apoyo a March for Babies nuevamente este año para garantizar que las familias de todo el país puedan seguir beneficiándose de los programas, la educación, la promoción y la comunidad que March of Dimes ofrece".

Además de los activistas famosos, Publix y Gerber apoyan a March for Babies como socios nacionales. Publix, que ha apoyado a la organización durante mucho tiempo, ha recaudado más de 95 millones de dólares desde 1995 para ayudar a mejorar los resultados en materia de salud de las mamás y los bebés. Para promover el trabajo de March of Dimes, los empleados de Gerber también han recaudado fondos, han creado kits de atención para familias con un hijo en la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU) y se han sumado a las caminatas March for Babies en eventos realizados en todo el país.

Más que solo una caminata, March for Babies animará a las comunidades a lograr la equidad en la salud, abrirá las puertas para que todas las mamás tengan acceso a la atención médica y protegerá la salud de las familias a través de la promoción. El evento anual es un momento para honrar a la maternidad, los bebés y las familias, y reunirse con miles de otras personas para compartir experiencias y recaudar fondos cruciales para promover la misión de March of Dimes.

PARTICIPE: March for Babies: A Mother of a Movement™ convoca a personas de todo el país a unirse y a dar pasos—grandes o pequeños—para recaudar fondos y marcar una enorme diferencia en la salud de todas las familias.

Todo lo que debe hacer es seguir estos cuatro pasos sencillos:

Regístrese en marchforbabies.org para unirse al movimiento. Explore maneras de participar dondequiera que esté, de manera virtual o presencial. Los participantes pueden organizar una caminata comunitaria o crear un evento de recaudación de fondos ellos mismos. También pueden participar en una experiencia March for Babies en su comunidad. Pídales a sus familiares y amigos que se unan o compitan con usted para recaudar fondos para March for Babies. ¡Muévase! Comparta su progreso y revise con frecuencia para obtener la información y las actualizaciones más recientes.

Al unirse a este movimiento, los participantes:

Se unen por la equidad en la salud, abriendo la puerta para que todas las mamás tengan acceso a la atención y protegiendo la salud de las familias a través de la defensa de sus derechos.

Se conectan todo el año a través de desafíos personalizados y actividades de formación de equipos que involucren a empleados, familias y amigos que deseen que las mamás y los bebés sean saludables y fuertes.

Honran a la maternidad, a los bebés y a aquellos que han experimentado pérdidas al mantenerse activos y generar cambios.

Cuidan a todas las familias durante su embarazo, ya sea que este se desarrolle conforme a lo previsto o suponga desafíos inesperados, al recaudar fondos cruciales a fin de de que las mamás y los bebés tengan el mejor comienzo posible.

ACERCA DE MARCH OF DIMES

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos educación y promoción para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 85 años, apoyamos a todas las mujeres embarazadas y a todas las familias. Para obtener más información sobre March of Dimes, visite marchofdimes.org.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1976159/March_of_Dimes_85_Years.jpg

FUENTE March of Dimes Inc.

SOURCE March of Dimes Inc.