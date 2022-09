Marco Percoco entra a far parte di The Brattle Group come Academic Advisor

ROMA, 20 settembre 2022 /PRNewswire/ -- The Brattle Group ha dato il benvenuto all'economista Marco Percoco in qualità di Academic Advisor dell'azienda. Professore associato di economia applicata all'Università Bocconi di Milano, il Dott. Percoco lavorerà in stretta collaborazione sulle pratiche antitrust, di concorrenza e di infrastrutture dell'azienda.

Marco Percoco

"Marco è un'autorità leader nell'economia delle infrastrutture, dei trasporti, dei regolamenti e della concorrenza", ha dichiarato Francesco Lo Passo, Principal di Brattle. "La sua competenza accademica e l'esperienza come consulente lo renderanno un bene prezioso per Brattle e per i nostri clienti, in Europa e a livello mondiale".

Esperto in economia dei trasporti e delle infrastrutture, nonché in controversie normative, il Dott. Percoco ha diversi incarichi accademici ed è il direttore fondatore del centro di ricerca GREEN della Bocconi, che si concentra sulla ricerca economica relativa a geografia, risorse, ambiente, energia e reti. È stato consigliere economico dell'ufficio del Presidente del Consiglio italiano e di diversi ministeri italiani, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della Banca mondiale, della Banca interamericana di sviluppo (IADB) e della Banca europea per gli investimenti (BEI).

L'esperienza di consulenza del Dott. Percoco comprende il lavoro su varie questioni normative e di concorrenza in tutta Europa, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, delle infrastrutture e degli immobili. Ha fornito pareri come esperto su concessioni, regolamenti e questioni antitrust nei tribunali civili e amministrativi. È spesso consulente in materie relative alla valutazione e alla regolamentazione delle infrastrutture.

Per ulteriori informazioni sul Dott. Percoco, si prega di vedere la sua biografia completa.

