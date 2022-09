Marco Percoco rejoint The Brattle Group en tant que conseiller académique

ROME, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- The Brattle Group a recruté l'économiste Marco Percoco comme conseiller académique. Professeur associé d'économie appliquée à l'Université Bocconi de Milan, M. Percoco travaillera en étroite collaboration avec les pratiques en matière de concurrence et d'infrastructure du cabinet.

Marco Percoco

« Marco est une référence en matière d'économie des infrastructures, des transports, de la réglementation et de la concurrence, a déclaré Francesco Lo Passo, directeur de Brattle. Son expertise académique et son expérience en tant que conseiller feront de lui un atout précieux pour Brattle et nos clients, en Europe et dans le monde. »

Expert en économie des transports et des infrastructures ainsi qu'en litiges réglementaires, M. Percoco occupe plusieurs postes universitaires et est le directeur fondateur du centre de recherche GREEN de Bocconi, qui se consacre à la recherche économique liée à la géographie, aux ressources, à l'environnement, à l'énergie et aux réseaux. Il a été conseiller économique auprès du cabinet du Premier ministre italien ainsi que de plusieurs ministères italiens, des Nations unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement (BID) et de la Banque européenne d'investissement (BEI).

M. Percoco a notamment travaillé sur diverses questions de réglementation et de concurrence en Europe, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des transports, des infrastructures et de l'immobilier. Il a fourni des avis d'expert sur des questions de concessions, de réglementation et de concurrence devant des tribunaux civils et administratifs. Il est régulièrement sollicité pour des questions liées à l'évaluation et à la réglementation des infrastructures.

