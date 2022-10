Mark Sokol, ancien responsable de l'infrastructure chez Google et figure emblématique de l'industrie, rejoint le conseil d'administration de FiberSense en tant que directeur

ZURICH, Suisse, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Fiber Sense Limited (« FiberSense »), société de détection et de surveillance des infrastructures, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Sokol au poste de directeur non-exécutif. M. Sokol possède une vaste expérience dans la promotion du développement de nouvelles stratégies technologiques et leur application sur les marchés internationaux. Son leadership est un atout important pour le conseil d'administration de FiberSense, qui continue de recruter de nouveaux clients pour ses produits DigitalAsset™ et DigitalAsset™️ Marine.

Mark Sokol

Actuellement directeur technique d'AtlasEdge, le principal fournisseur européen de services d'infrastructure numérique basés sur la périphérie, Mark Sokol possède une vaste expérience de la direction d'équipes technologiques, notamment en tant que responsable principal de l'infrastructure chez Google, où il était directement responsable du déploiement de leur infrastructure mondiale.

« Au cours des dernières années, j'ai suivi les progrès réalisés par le fondateur Mark Englund et l'équipe de FiberSense. Leur technologie exclusive de détection et de surveillance dépasse de loin celle de leurs concurrents, et ils sont aujourd'hui à la tête du marché en ce qui concerne la création de nouvelles sources de revenus à partir des actifs en fibre optique existants. Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration et de soutenir les projets de croissance ambitieux de la société, a déclaré Mark Sokol.

J'ai fait la connaissance de FiberSense il y a quelques années et j'ai été frappé par leur vision consistant à réimaginer la valeur inhérente aux câbles en fibre optique omniprésents autour de nous. Cette société est un véritable innovateur dans la commercialisation de services de détection et de surveillance de pointe via des technologies d'apprentissage automatique. Sa vision correspond tout à fait à l'orientation que je préconise pour la protection des infrastructures critiques en pleine croissance. »

Mark Englund, fondateur et PDG de FiberSense, a indiqué : « Une expérience de leadership international dans le domaine des infrastructures comme celle que possède Mark est très recherchée. Le fait qu'il ait accepté de nous rejoindre est une preuve de confiance considérable envers notre stratégie et nos projets. Cette nomination arrive à point nommé, alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance. »

Bevan Slattery, coprésident, a affirmé : « Mark introduit de nouvelles idées dans notre conseil d'administration, non seulement en raison de son expérience du déploiement d'infrastructures chez Google, mais aussi parce qu'il s'est récemment intéressé aux marchés européens et africains des infrastructures numériques. Notre expansion a déjà des points d'ancrage dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Afrique du Sud et, avec cette nouvelle contribution, Mark sera un élément important de nos prochaines initiatives dans ces régions. »

Mark Englund, fondateur et PDG de FiberSense, a ajouté : « Mark a été un conseiller pendant quelque temps et je suis ravi qu'il rejoigne notre conseil d'administration. Sa réputation et sa position dans la communauté internationale des infrastructures sont notoires. Il fait partie des rares personnes à avoir participé à l'essor de l'économie numérique mondiale, qui modifie la demande de centres de données et d'informatique périphérique, notamment. »

À propos de FiberSense

Fiber Sense Ltd (« FiberSense ») a été créée pour améliorer considérablement l'expérience de chacun dans les espaces publics en ajoutant un nouveau niveau de conscience en temps réel et conscience historique des objets et événements anonymes dans les espaces publics. L'équipe de FiberSense a inventé et breveté une nouvelle catégorie de systèmes de capteurs sur l'infrastructure de câbles en fibre optique, appelée Vibration Detection and Ranging (VID+R®). La technologie FiberSense se situe au carrefour de la détection par fibre optique, de la photonique intégrée, de l'apprentissage automatique et des réseaux de télécommunications par fibre optique. Elle réunit ces capacités dans une plateforme numérique qui peut être échantillonnée à l'adresse www.fibersense.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922215/mark_sokol.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1922214/FiberSense_logo.jpg

SOURCE FiberSense