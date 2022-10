Voormalig Infrastructure Executive bij Google en industrieel icoon Mark Sokol treedt toe tot raad van bestuur van FiberSense

ZURICH, Zwitserland, 18 oktober 2022 /PRNewswire/ -- De onderneming voor detectie en monitoring van infrastructuur, Fiber Sense Limited ("FiberSense"), maakte vandaag de benoeming van Mark Sokol tot niet-uitvoerend bestuurder bekend. Sokol brengt een uitgebreide achtergrond mee als voorvechter van de ontwikkeling van nieuwe technologiestrategieën en de toepassing ervan op wereldwijde markten. Het leiderschap van Sokol is een belangrijke toevoeging aan de raad van bestuur van FiberSense nu het bedrijf nieuwe klanten blijft aantrekken voor zijn DigitalAsset™ en DigitalAsset™️Marine producten.

Sokol, momenteel CTO van AtlasEdge, de toonaangevende Europese leverancier van edge-gebaseerde digitale infrastructuurdiensten, heeft uitgebreide ervaring met het leiden van technologische teams, onder meer als Senior Director of Infrastructure bij Google, waar hij rechtstreeks verantwoordelijk was voor de wereldwijde uitrol van hun infrastructuur.

"De afgelopen jaren volgde ik de vooruitgang van oprichter Mark Englund en het FiberSense-team. Hun eigen detectie- en bewakingstechnologie steekt met kop en schouders uit boven hun concurrenten. Zij leiden nu de markt en boren nieuwe inkomstenstromen aan uit bestaande glasvezelactiva. Ik ben blij dat ik kan toetreden tot de Raad van Bestuur om hun ambitieuze groeiplannen te ondersteunen", aldus Mark Sokol.

"Enkele jaren geleden kwam ik voor het eerst in contact met FiberSense. Meteen werd ik getroffen door hun visie om de inherente waarde van de alomtegenwoordige glasvezelkabels om ons heen opnieuw uit te vinden. Het bedrijf is een echte innovator in het commercialiseren van zeer waardevolle detectie- en monitoringdiensten via technologieën voor machine learning. Hun visie strookt in grote mate met de richting die ik zie voor de snel groeiende bescherming van kritieke infrastructuur," voegde Sokol eraan toe.

Mark Englund, oprichter en CEO van FiberSense: "Een internationale achtergrond van leiderschap op het gebied van infrastructuur zoals die van Mark is zeer gewild. Het is een enorme blijk van vertrouwen in onze strategie en toekomstplannen dat hij bereid is aan boord te komen. De timing van deze benoeming kon niet beter zijn nu we naar onze volgende groeifase doorstoten."

Bevan Slattery, medevoorzitter: "Mark brengt nieuwe inzichten aan onze bestuurstafel, niet alleen door zijn ervaring met het uitrollen van Google-infrastructuur, maar ook door zijn recente aandacht voor de Europese en Afrikaanse digitale infrastructuurmarkten. Onze uitbreiding heeft al voet aan de grond in landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zuid-Afrika. Mark zal nu een belangrijke rol gaan spelen bij onze volgende stappen in deze regio's."

Mark Englund, oprichter en CEO van FiberSense: "Mark is al enige tijd een klankbord en het is fantastisch dat hij nu tot onze raad van bestuur kan toetreden. Zijn naam en aanzien in de wereldwijde infrastructuurgemeenschap zijn welbekend. Hij is een van de weinigen die de opkomst van de mondiale digitale economie heeft gevolgd en die de vraag naar datacenters en edge computing in het bijzonder opnieuw heeft vormgegeven. "

Over FiberSense

Fiber Sense Ltd ("FiberSense") werd opgericht om ieders ervaring in openbare ruimtes drastisch te verbeteren door een nieuw niveau van real-time en historisch bewustzijn van geanonimiseerde objecten en gebeurtenissen in openbare ruimtes toe te voegen. Het team van FiberSense bedacht een nieuwe klasse van sensorsystemen over optische vezelkabelinfrastructuur, Vibration Detection and Ranging (VID+R®), en nam er een octrooi op. De FiberSense-technologie bevindt zich op het kruispunt van optische vezeldetectie, geïntegreerde fotonica, machine learning en optische vezeltelecommunicatienetwerken. Zij brengen deze mogelijkheden samen in een digitaal platform dat kan worden bemonsterd op www.fibersense.com

