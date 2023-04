Marlow Foods crea una división de ingredientes para poner su micoproteína a disposición de otros

-Marlow Foods, empresa matriz de Quorn®, crea una división de ingredientes para poner su micoproteína a disposición de otros

LEEDS, Inglatera, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Marlow Foods, pionera de los productos sin carne y creadora de Quorn, la marca sin carne número 1 en el Reino Unido*1, anuncia sus planes para poner la micoproteína, la superproteína de Quorn, a disposición de otros fabricantes de alimentos y bebidas.

Dirigida por una nueva división, Marlow Ingredients, la micoproteína Marlow estará disponible primero en Europa y después a escala internacional.

Marlow Ingredients Launch April 2023

El anuncio se produce en un momento en el que el informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas subrayaba la necesidad de tomar medidas urgentes para "garantizar un futuro habitable para todos".

Marco Bertacca, consejero delegado de Marlow Foods, ha declarado: "Hemos sido pioneros en la alimentación sin carne desde que vendimos nuestro primer producto Quorn en 1985. Consideramos que es nuestra responsabilidad proporcionar alimentos sanos para las personas y el planeta.

"Reconocemos la urgente necesidad de que la humanidad coma de forma más sostenible. Al poner nuestra micoproteína a disposición de otros, Marlow Ingredients desempeñará un papel fundamental para ayudarnos a cumplir una de nuestras misiones: hacer frente al cambio climático elaborando alimentos de gran sabor."

La trayectoria de Marlow Foods comenzó en la década de 1960 a partir de la visión de un hombre de proteger el mundo. Lord Rank dirigió lo que se convirtió en más de 20 años de investigación para la creación de la micoproteína Marlow.

"Ahora, respaldados por décadas de investigación, sabemos que es una de las mejores fuentes de proteínas que existen", añadió Marco.

La micoproteína de Marlow es naturalmente rica en proteínas. Aporta los nueve aminoácidos esenciales, es baja en grasas saturadas y contiene varias vitaminas y minerales. También es rica en fibra, utiliza un 90% menos de tierra y agua y produce un 98% menos de emisiones de carbono que los productos equivalentes de carne de vacuno*2.

Un estudio reciente de la Universidad de Northumbria también ha descubierto que el consumo de micoproteína aumenta las bacterias intestinales saludables y conduce a una reducción significativa de las genotoxinas intestinales, que pueden causar cáncer de intestino.

Marlow Foods cuenta con una larga y exitosa tradición en la producción de micoproteína desde hace casi 40 años. Es el ingrediente principal de más de 100 productos de la marca Quorn, y también está impulsando el éxito de Quorn con socios de QSR y foodservice, como KFC en toda Europa, Greggs en el Reino Unido y restaurantes Quick en Bélgica.

"Nuestra micoproteína tiene un enorme potencial", concluyó Marco. "Además de su deliciosa textura similar a la carne y sus increíbles beneficios nutricionales y sostenibles, se están llevando a cabo interesantes investigaciones sobre su capacidad para crear versiones más sostenibles de otras aplicaciones, como alternativas a los productos lácteos. Marlow Ingredients se centra inicialmente en establecer asociaciones con fabricantes de alimentos, pero el potencial para el futuro es muy emocionante".

El lanzamiento forma parte de la misión de Marlow Food de convertirse en una empresa netamente positiva para 2030 y, en ese año, proporcionar 8.000 millones de raciones de micoproteína, una por cada persona del planeta.

Más información sobre los beneficios de la micoproteína de Marlow Ingredients aquí www.marlowingredients.com

