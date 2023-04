Marlow Foods, société mère de Quorn®, crée une division pour mettre sa mycoprotéine à la disposition d'autres fabricants

LEEDS, Angleterre, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Pionnier de l'alimentation sans viande et propriétaire de Quorn, la première marque de repas sans viande au Royaume-Uni*1, Marlow Foods annonce son intention de mettre la mycoprotéine, la super protéine contenue dans Quorn, à la disposition d'autres fabricants de produits alimentaires et de boissons.

Dirigée par une nouvelle division, Marlow Ingredients, la mycoprotéine Marlow sera d'abord disponible en Europe, puis dans le reste du monde.

Marlow Ingredients Launch April 2023

Cette annonce intervient alors que le rapport de synthèse du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies publié le mois dernier souligne qu'il est urgent d'agir maintenant pour « garantir un avenir vivable à toute la planète ».

Marco Bertacca, PDG de Marlow Foods, a déclaré : « Nous sommes des pionniers en matière de repas sans viande depuis que nous avons vendu notre premier produit Quorn en 1985. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de fournir des aliments sains aux individus et à la planète.

« Nous reconnaissons qu'il est urgent que l'humanité se nourrisse de manière plus durable. En mettant notre mycoprotéine à la disposition des autres fabricants, Marlow Ingredients jouera un rôle essentiel en nous aidant à réaliser l'une de nos missions : lutter contre le changement climatique en préparant des aliments délicieux. »

L'aventure de Marlow Foods a commencé dans les années 1960 avec la vision d'un homme qui voulait protéger le monde. Lord Rank a dirigé ce qui est devenu plus de 20 ans de recherche pour la mise au point de la mycoprotéine Marlow.

« Aujourd'hui, après des décennies de recherche, nous savons que la mycoprotéine constitue l'une des meilleures sources de protéines qui soient », ajoute Marco.

La mycoprotéine Marlow est naturellement riche en protéines. Elle fournit les neuf acides aminés essentiels, est pauvre en graisses saturées et contient plusieurs vitamines et minéraux. Elle est également riche en fibres, utilise 90 % de terres et d'eau en moins et produit 98 % d'émissions de carbone en moins que les produits bovins équivalents*2.

Une étude récente menée par l'université de Northumbria a également révélé que la consommation de mycoprotéines augmentait le nombre de bactéries intestinales saines et entraînait une réduction significative des génotoxines intestinales, qui peuvent être à l'origine du cancer de l'intestin.

Marlow Foods produit la mycoprotéine depuis près de 40 ans, ce qui lui confère une longue et fructueuse expérience. Ingrédient de base de plus de 100 produits de la marque Quorn, elle est également à l'origine du succès de Quorn auprès de partenaires de la restauration rapide et de la restauration collective, notamment KFC en Europe, Greggs au Royaume-Uni et les restaurants Quick en Belgique.

« Notre mycoprotéine a un potentiel énorme », conclut Marco. « Outre sa délicieuse texture de viande et les incroyables avantages nutritionnels et durables qu'elle est réputée apporter, des recherches passionnantes sont menées sur la capacité de la mycoprotéine à créer des versions plus durables d'autres applications, telles que les substituts de produits laitiers. Marlow Ingredients se concentre d'abord sur l'établissement de partenariats avec des fabricants de produits alimentaires, mais le potentiel pour l'avenir est très intéressant. »

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la mission de Marlow Food, qui vise à devenir une entreprise à impact positif net d'ici 2030 et à fournir, cette année-là, 8 milliards de portions de mycoprotéines, soit une pour chaque habitant de la planète.

Pour en savoir plus sur les avantages de la mycoprotéine de Marlow Ingredients, rendez-vous sur le site www.marlowingredients.com

*1 IRI 12 All Outlets Value Sales w/e, 28 janvier 2023

*2 Le rapport de comparaison de l'empreinte écologique de Quorn (The Carbon Trust, 2022) est désormais disponible sur le site https://www.quorn.co.uk/assets/files/content/Carbon-Trust-Comparison-Report-2022.pdf

Informations publiées pour le compte de Marlow Ingredients par MTJ PR. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Claire Murgatroyd ou Luke Marsden par téléphone au +44 (0)161-260-2100 ou par e-mail à l'adresse [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2052562/Marlow_Ingredients_Launch_April_2023.jpg

SOURCE Marlow Ingredients