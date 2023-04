Marlow Foods, die Muttergesellschaft von Quorn®, gründet eine Abteilung für Inhaltsstoffe, um ihr Mykoprotein auch für andere zugänglich zu machen

LEEDS, England, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Marlow Foods, Pionier der fleischfreien Ernährung und Heimat von Quorn, Großbritanniens fleischfreier Marke*1 Nr. 1, kündigt Pläne an, das in Quorn enthaltene Superprotein Mycoprotein auch anderen Lebensmittel- und Getränkeherstellern zugänglich zu machen.

Unter der Leitung einer neuen Abteilung, Marlow Ingredients, wird Marlow Mycoprotein zunächst in Europa und dann international erhältlich sein.

Marlow Ingredients Launch April 2023

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund des Syntheseberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses der Vereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC) vom letzten Monat, in dem hervorgehoben wird, dass jetzt dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um "eine lebenswerte Zukunft für alle zu sichern".

Marco Bertacca, Geschäftsführer von Marlow Foods, sagte: "Seit wir 1985 unser erstes Quorn-Produkt verkauft haben, sind wir Vorreiter in Sachen Fleischfreiheit. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, gesunde Lebensmittel für Menschen und den Planeten bereitzustellen.

"Wir erkennen die dringende Notwendigkeit für die Menschheit, sich nachhaltiger zu ernähren. Indem wir unser Mykoprotein anderen zur Verfügung stellen, wird Marlow Ingredients eine entscheidende Rolle dabei spielen, eine unserer Missionen zu erfüllen – den Klimawandel durch die Herstellung wohlschmeckender Lebensmittel zu bekämpfen."

Die Reise von Marlow Foods begann in den 1960er Jahren mit der Vision eines Mannes, die Welt zu schützen. Lord Rank leitete die mehr als 20 Jahre dauernde Forschung zur Entwicklung des Marlow-Mykoproteins.

"Heute, nach jahrzehntelanger Forschung, wissen wir, dass es eine der besten Proteinquellen überhaupt ist", fügt Marco hinzu.

Marlow-Mykoprotein ist von Natur aus reich an Proteinen. Es liefert alle neun essenziellen Aminosäuren, ist arm an gesättigten Fettsäuren und enthält mehrere Vitamine und Mineralstoffe. Außerdem ist es reich an Ballaststoffen, verbraucht 90 % weniger Land und Wasser und verursacht 98 % weniger Kohlenstoffemissionen als gleichwertige Rindfleischprodukte *2.

Eine kürzlich durchgeführte Studie der Universität Northumbria hat außerdem ergeben, dass der Verzehr von Mykoprotein gesunde Darmbakterien vermehrt und zu einer signifikanten Verringerung der Genotoxine im Darm führt, die Darmkrebs verursachen können.

Marlow Foods kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken und stellt seit fast 40 Jahren Mykoprotein her. Es ist die Hauptzutat in über 100 Produkten der Marke Quorn und trägt auch zum Erfolg von Quorn bei QSR- und Foodservice-Partnern wie KFC in ganz Europa, Greggs in Großbritannien und Quick-Restaurants in Belgien bei.

"Es gibt ein riesiges Potenzial für unser Mykoprotein", sagt Marco abschließend. "Neben der köstlichen fleischähnlichen Textur und den unglaublichen ernährungsphysiologischen und nachhaltigen Vorteilen, für die es berühmt ist, gibt es spannende Forschungsarbeiten zu seiner Fähigkeit, nachhaltigere Versionen anderer Anwendungen, wie z. B. Molkereialternativen, zu schaffen. Marlow Ingredients konzentriert sich zunächst auf den Aufbau von Partnerschaften mit Lebensmittelherstellern, aber das Potenzial für die Zukunft ist sehr aufregend."

Diese Einführung ist Teil des Ziels von Marlow Food, bis zum Jahr 2030 ein Net Positive-Unternehmen zu werden und bis dahin 8 Milliarden Portionen Mykoprotein zu liefern– eine für jeden Menschen auf der Welt.

