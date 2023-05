Marriott International se expande al segmento de servicios limitados con la adquisición del portafolio de marcas City Express

La transacción convierte a Marriott International en la compañía hotelera más grande del Caribe y Latinoamérica

BETHESDA, Md., 1 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) anunció hoy que ha completado la adquisición del portafolio de marcas City Express de Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (BMV: HCITY). Con esta adquisición, Marriott International entra al segmento de servicios limitados y lanza su marca número 31, City Express by Marriott.

"Estamos encantados de expandir nuestra cartera de marcas al atractivo segmento de servicios limitados", comentó Leeny Oberg, Chief Financial Officer y Vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo para Marriott International. "Nuestro objetivo es estar donde nuestros huéspedes quieran que estemos, con la propiedad correcta, en la ubicación correcta, y al precio indicado. La adquisición de la marca City Express es un primer e importante paso a medida que ingresamos en este segmento de alto crecimiento, lo que nos permite brindar una amplia variedad de opciones a nuestros huéspedes, así como más oportunidades de desarrollo para nuestros propietarios y franquiciados."

Marriott cuenta con una sólida trayectoria en el crecimiento de marcas regionales, así como un historial exitoso con su motor global de desarrollo y sus extensos programas y sistemas para generar ingresos y expandirse a nuevos mercados. La galardonada plataforma de lealtad Marriott Bonvoy y sus innovadores programas digitales de viajes, incluyendo Marriott.com y la aplicación móvil de Marriott Bonvoy ofrecen mayor valor los huéspedes y generan reservas directas.

"Con esta adquisición de marca, hemos aumentado significativamente nuestra presencia en el Caribe y Latinoamérica, particularmente en mercados secundarios y terciarios, lo que nos convierte en la compañía hotelera más grande de la región", comentó Brian King, Presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica (CALA). "Vemos una oportunidad significativa para expandir aún más la marca City Express en la región de CALA, así como en otros lugares".

El actual portafolio de City Express, que consta de aproximadamente 150 propiedades, ahora forma parte del sistema de franquicias de Marriott. Estas propiedades incluyen ofertas urbanas, de escapes y de estadía prolongada en México, Costa Rica, Colombia y Chile, y cuentan con un reconocimiento de marca excepcional entre los viajeros latinoamericanos. Esta transacción ha aumentado la presencia de Marriott en la región CALA en aproximadamente un 45 por ciento, a más de 480 propiedades en 37 países.

El portafolio de marcas de City Express consta de cinco submarcas: City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior y City Centro, y en los próximos meses, se espera que el programa de lealtad de City Premios se retire al estar integrado dentro de la plataforma de Marriott Bonvoy.

"La oportunidad que esta transacción representa para nuestros clientes y los miembros de City Premios y Marriott Bonvoy es significativa", comentó Diana Plazas, Chief Sales & Marketing Officer de Marriott International para CALA. "Pero lo que es igualmente emocionante es la oportunidad de presentar nuestra cartera de marcas a nuevos clientes a través de las ofertas de City Express. Esperamos dar la bienvenida a estos nuevos huéspedes a la cartera de Marriott Bonvoy".

