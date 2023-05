Marriott International passa a atuar no segmento de serviços limitados com a aquisição do portfólio da marca City Express

Com a transação, a Marriott International passa a ser o maior grupo hoteleiro do Caribe e da América Latina

BETHESDA, Md., 1 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) acaba de anunciar a conclusão da aquisição do portfólio da marca City Express, da Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (BMV: HCITY). A aquisição assinala a entrada da Marriott International no segmento de serviços limitados e o lançamento de sua 31ª marca: a City Express by Marriott.

"Estamos muito entusiasmados com nossa inserção no segmento de serviços limitados, que vem crescendo rapidamente", diz Leeny Oberg, Chief Financial Officer e vice-presidente executiva de Desenvolvimento da Marriott International. "Nosso objetivo é estar presente em todos os lugares em que nossos clientes desejam nos encontrar, tendo para isso a propriedade certa, no destino certo, com o preço certo. A aquisição da City Express é um primeiro passo importante: ela nos insere em um segmento atraente, que nos permite oferecer uma variedade maior de opções aos nossos hóspedes e mais oportunidades de crescimento para nossos proprietários e franqueados", continua.

A Marriott tem uma reputação sólida promovendo o crescimento de marcas, além de um histórico bem-sucedido utilizando seus sistemas de receita e sua máquina de desenvolvimento global. Sua premiada plataforma de fidelidade, o Marriott Bonvoy, entrega valor a hóspedes e impulsiona as reservas diretas por meio de seus inovadores serviços digitais de viagem, que incluem o site Marriott.com e o aplicativo Marriott Bonvoy.

"Com essa aquisição, incrementamos significativamente nossa presença no Caribe e na América Latina, principalmente em mercados secundários e terciários, fazendo da Marriott o maior grupo hoteleiro da região", diz Brian King, presidente da Marriott International para o Caribe e América Latina (CALA). E complementa: "Também vislumbramos uma boa oportunidade de expandir a marca City Express em CALA e em outros mercados".

O portfólio atual da City Express, composto por cerca de 150 propriedades, passa a fazer parte do sistema de franquias da Marriott. Essas propriedades oferecem estadia em destinos urbanos e suburbanos, de curta e longa duração em países como México, Costa Rica, Colômbia e Chile, e são amplamente conhecidas por viajantes latino-americanos. A transação amplia em cerca de 45% a presença da Marriott em CALA — o grupo passa a ter mais de 480 propriedades em 37 países da região.

O portfólio da City Express é composto por cinco submarcas: City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior e City Centro. Nos próximos meses, o programa de fidelidade City Premios deverá ser descontinuado para ser integrado à plataforma do Marriott Bonvoy.

"Essa transação é muito importante para nossos clientes e os sócios do City Premios e do Marriott Bonvoy", diz Diana Plazas, Chief Sales and Marketing Officer da Marriott International para CALA. "Igualmente interessante é a oportunidade de apresentar novos clientes ao nosso portfólio ainda mais amplo de marcas através dos produtos City Express. Será um grande prazer receber novos hóspedes em todo o portfólio Marriott Bonvoy", complementa.

