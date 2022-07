Mars anuncia Conselho Consultivo do M&M'S® FUNd como parte de seu objetivo de criar um mundo onde todos se sintam pertencentes

M&M'S, orgulhosamente parte da Mars, dá próximos passos para atingir objetivo de aumentar a sensação de pertencimento para dez milhões de pessoas em todo o mundo até 2025

NEWARK, Nova Jersey, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a marca M&M'S, famosa por seus doces e parte da Mars Inc., anunciou o Conselho Consultivo do M&M'S FUNd, um grupo de especialistas que impulsionará o desenvolvimennto da marca M&M® em diversidade, inclusão e pertencimento em todo o mundo.

O M&M'S FUNd foi anunciado em janeiro passado com a intenção de acompanhar a ação da marca com o propósito renovado de criar um mundo onde todos se sintam pertencentes. O M&M'S FUNd oferece recursos, mentoria, oportunidades e suporte financeiro no âmbito das artes e do entretenimento, a fim de conectar pessoas e garantir que elas tenham acesso a experiências. Tudo isso para aumentar a sensação de pertencimento de dez milhões de pessoas em todo o mundo até 2025.

O Conselho Consultivo fundador do M&M'S FUNd incluirá representantes da Coqual, Disability:IN, GLAAD, Global Belonging Collaborative, GroupM e PolicyLink. A M&M'S reunirá os consultores de organizações respeitadas abaixo várias vezes por ano no intuito de avaliar os programas da marca, quantificar o impacto, fornecer consultoria e promover nossa missão por meio das respectivas redes de nossas organizações.

Gwyneth Meeks , vice-presidente sênior, desenvolvimento de liderança, da Coqual

, vice-presidente sênior, desenvolvimento de liderança, da Coqual Jill Houghton , presidente e CEO da Disability:IN

, presidente e CEO da Disability:IN John McCourt , vice-presidente adjunto de parcerias estratégicas da GLAAD

, vice-presidente adjunto de parcerias estratégicas da GLAAD A Dra. Kelly-Ann Allen , PhD FAPS, diretora principal e fundadora da Global Belonging Collaborative

, PhD FAPS, diretora principal e fundadora da Global Belonging Collaborative Gonzalo Del Fa, presidente do GroupM

Ashleigh Gardere , vice-presidente executiva da PolicyLink

"A Mars está inovando para criar um impacto positivo na sociedade e moldar o mundo que queremos ter amanhã. O propósito evoluído da M&M é mais um exemplo de como nossas marcas são capazes de inspirar momentos de felicidade cotidiana para os consumidores", disse Jessica Adelman, vice-presidente de assuntos corporativos da Mars Wrigley. "A Mars e a marca M&M'S têm a honra de fechar parceria com esta banca de peso de especialistas globais que, como parte do M&M'S FUNd, ajudarão-nos a criar um mundo onde todos sintam-se pertencentes."

Desde que revelou seu propósito, a M&M'S tem trabalhado arduamente para cumprir sua promessa de criar um mundo em que todos sintam-se pertencentes, dando vida a seu compromisso em todos os pontos de contato, incluindo por meio de produtos, ofertas digitais, conteúdo, programas na loja e ativações pelo consumidor, tudo isso como parte do M&M'S FUNd.

Os mais novos anúncios da M&M'S – "Festa do escritório" e "Conheça os pais" – refletem o novo propósito da marca, representando visualmente a importância de celebrar as diferenças das pessoas e de usar o humor para promover a conexão e a sensação de pertencimento.

Na Alemanha, a M&M'S desenvolveu o Projekt Open Mic, em parceria com talentos de renome para lançar as carreiras de três novos comediantes de grupos de minoria, a fim de ajudar a tornar a cena da comédia alemã mais inclusiva.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em março, a M&M'S criou uma playlist #StreamingFemaleVoices no Spotify com músicas somente de artistas mulheres, a fim de ajudar a começar a preencher a lacuna de gênero na música, e também doou US$ 1 por streaming (até o valor de US$ 25 mil ) à ONG Women in Music.

por streaming (até o valor de ) à ONG Women in Music. A M&M'S manteve sua parceria com a Fundação do Festival de Cinema de Bentonville para oferecer um programa de mentoria a um cineasta de minoria, que consiste de um subsídio de US$ 20 mil e a oportunidade de trabalhar com a equipe da M&M'S em um projeto focado na promoção da inclusão. O ganhador do prêmio "M&M'S For All Funkind Award", selecionado entre as inscrições da Fundação do Festival de Cinema de Bentonville de 2021, foi anunciado em 25 de junho.

e a oportunidade de trabalhar com a equipe da M&M'S em um projeto focado na promoção da inclusão. O ganhador do prêmio "M&M'S For All Funkind Award", selecionado entre as inscrições da Fundação do Festival de Cinema de Bentonville de 2021, foi anunciado em 25 de junho. Na Austrália, a M&M'S lançou a plataforma M&M'S Comedy Spotlight, e destacou sete estrelas da comédia em ascensão, com o objetivo de criar um cenário de comédia mais inclusivo.

E estamos apenas começando. Para saber mais sobre o Conselho Consultivo do M&M'S FUNd e acompanhar o trabalho que a M&M'S está fazendo para cumprir sua promessa, acesse MMS.com.

SOBRE A MARS, INCORPORATED

A Mars, Incorporated, é impulsionada pela crença de que o mundo que queremos amanhã começa com a forma como fazemos negócios hoje. Como uma empresa global familiar, a Mars está transformando, inovando e evoluindo para causar um impacto positivo no mundo.

Em todo o nosso portfólio diversificado e em expansão de confeitaria de qualidade, alimentos, produtos e serviços de cuidados para animais de estimação, empregamos mais de 140 mil colaboradores dedicados. Com quase 45 bilhões de dólares em vendas anuais, produzimos algumas das marcas mais queridas do mundo, incluindo Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® e WHISKAS®. Estamos criando um mundo melhor para os animais de estimação por meio de nossa rede global de hospitais para animais de estimação e serviços de diagnóstico veterinários, incluindo AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus e VCA™, usando tecnologia de ponta para desenvolver programas inovadores em exames de saúde genética e testes de DNA.

Para mais informações sobre a Mars, acesse mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1862522/Mars_MMS_FUNd_Logo.jpg

FONTE Mars, Incorporated

SOURCE Mars, Incorporated