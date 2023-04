Mars erwirbt Heska, einen globalen Anbieter fortschrittlicher veterinärmedizinischer Diagnostik- und Speziallösungen

Die Kombination von sich hervorragend ergänzenden Geschäftsbereichen und Teams wird den Zugang zu Diagnostik und Technologie erweitern, die Forschung und Entwicklung sowie die Innovation beschleunigen und mehr Tierärzten und Haustieren einen besseren Service bieten.

MCLEAN, Virginia, und LOVELAND, Colorado, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated („Mars") und Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) („Heska") gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Mars das Unternehmen Heska, einen globalen Anbieter von fortschrittlichen veterinärmedizinischen Diagnose- und Spezialprodukten, für 120,00 US-Dollar pro Aktie übernehmen wird. Der Transaktionspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 38 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs über 60 Kalendertage von Heska und einem Aufschlag von ca. 23 % auf den Schlusskurs der Heska-Aktie zum 31. März 2023. Die Vereinbarung wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Nach Abschluss der Transaktion wird Heska zu Mars Petcare gehören, einem zielgerichteten globalen Unternehmen, das Haustiere und deren Besitzer mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Tiergesundheit und -diagnostik, Ernährung, Innovation und Technologie unterstützt. Diese Übernahme wird es dem Geschäftsbereich Science & Diagnostics von Mars Petcare ermöglichen, sein Diagnostikangebot zu erweitern und die veterinärmedizinische Vor-Ort-Diagnostik für die weltweite Tiergesundheitsgemeinschaft auf breiter Basis zu fördern.

Heska Corporation

Nefertiti Greene, Präsidentin von Mars Petcare, Science & Diagnostics, sagte: „Wir freuen uns darauf, Heska im Geschäftsbereich Science & Diagnostics willkommen zu heißen, da wir die Überzeugung teilen, dass diagnostische Innovationen ein entscheidender Faktor für die Bereitstellung einer transformativen tiermedizinischen Versorgung sind." Greene fügte hinzu: „Diese Transaktion wird hochgradig komplementäre Geschäftsbereiche zusammenführen, die strategisch und kulturell gut zueinander passen und unser Ziel, EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE™ zu schaffen, weiter vorantreiben. Dieses umfassende Diagnostikangebot bedeutet eine breitere Abdeckung von diagnostischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien und wird die Erforschung und Entwicklung neuer Lösungen beschleunigen."

Kevin Wilson, Chief Executive Officer & President von Heska, kommentierte: „Die heutige Ankündigung ist ein großartiges Zeugnis für die Qualität unserer Heska-Familie – wir sind zwar klein, aber unsere Mitarbeiter und ihre Kreativität, Umsetzung, Expertise und Wertschöpfung haben uns außergewöhnlich gemacht. Wir freuen uns sehr, Mars Petcare auf seinem Weg zu EINER BESSEREN WELT FÜR HAUSTIERE™ zu begleiten. Durch unsere Zusammenarbeit werden die Innovationen von Heska schneller mehr Tierärzte erreichen und so mehr Haustieren zu einem besseren, gesünderen und längeren Leben verhelfen. Das ist seit über einem Jahrzehnt unsere Mission, und der heutige Tag ist ein unglaublicher Meilenstein auf dem Weg zu ihrer Verwirklichung."

Zum Geschäftsbereich Science & Diagnostics gehört auch Antech Diagnostics („Antech"), ein weltweit tätiges Unternehmen für Veterinärdiagnostik. Antech bietet Tierärzten seit mehr als 35 Jahren innovative Technologien und Lösungen, die auf wissenschaftlicher Strenge und datengestützten Erkenntnissen beruhen. Zu den verschiedenen Unternehmen von Antech gehören Referenzlabors, Praxen für veterinärmedizinische Bildgebung, Ausbildungsstätten sowie Bereiche für Telemedizin mit zertifizierten Fachdiensten durch Antech Imaging Services (AIS).

Das 1988 gegründete Unternehmen Heska vertreibt, produziert, vermarktet und unterstützt Diagnose- und Speziallösungen für Tiermediziner. Seit seiner Gründung setzt sich Heska dafür ein, das Leben seiner tierärztlichen Kunden, ihrer Tierpatienten und der Tierhalter auf der ganzen Welt durch seine Vor-Ort-Diagnostik- und Informatikplattform zu verbessern. Mit dem Schwerpunkt auf Investitionen in Technologie, Forschung und Entwicklung sowie strategischen Partnerschaften mit weltweit führenden Diagnostik- und Behandlungsunternehmen ist Heska bestrebt, Anbietern von tiermedizinischen Diensten in ganz Nordamerika und in anderen Ländern, darunter in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, der Schweiz, Australien und Malaysia, die Vorteile bahnbrechender Innovationen zu bieten.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Heska-Aktionäre und der Aufsichtsbehörden, und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.

Lazard fungierte als Finanzberater für Mars, und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierte als Rechtsberater von Mars.

BofA Securities, Inc. und Piper Sandler & Co. waren die Finanzberater von Heska, und Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungierte als Rechtsberater von Heska.

Informationen zu Mars, Incorporated

Mars, Incorporated vertritt die Überzeugung, dass die Welt, die wir uns für morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als globales Familienunternehmen wandelt, innoviert und entwickelt sich Mars weiter, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen.

In unserem breit gefächerten und expandierenden Portfolio an Unternehmen mit hochwertigen Süßwaren, Lebensmitteln, Tierpflegeprodukten und Dienstleistungen beschäftigen wir mehr als 140.000 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von fast 45 Mrd. USD produzieren wir einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, and WHISKAS®. Wir schaffen eine bessere Welt für Haustiere durch unser globales Netzwerk von Heimtierkliniken und diagnostischen Diensten – einschließlich AniCura, Antech, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus und VCA™ – und nutzen modernste Technologien, um bahnbrechende Programme für genetische Gesundheitsvorsorge und DNA-Tests zu entwickeln.

Weitere Informationen über Mars finden Sie unter Mars.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und YouTube.

Informationen zu Mars Petcare

Mars Petcare ist Teil von Mars, Incorporated, einem Familienunternehmen mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte, das verschiedene Produkte herstellt und Dienstleistungen für Menschen und ihre geliebten Haustiere anbietet. Unsere 100.000 Mitarbeiter in 130 Ländern haben sich einem Ziel verschrieben: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERETM. Mit 85 Jahren Erfahrung deckt unser Portfolio mit fast 50 Marken die Gesundheits- und Ernährungsbedürfnisse von Haustieren weltweit ab. Dazu gehören unter anderem die Marken PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYALCANIN®, SHEBA®, CESAR®, GREENIES™, IAMS™ und EUKANUBA™ sowie das WALTHAM Petcare Science Institute, das seit 60 Jahren Forschung im Bereich Ernährung und Gesundheit von Haustieren betreibt. Mars Petcare ist auch ein führender Anbieter von Veterinärmedizin und -diagnostik über ein internationales Netzwerk von mehr als 2.500 Tierkliniken und Diagnosediensten, darunter AniCura, Antech, BANFIELD, BLUEPEARL, Linnaeus, Mount Pleasant, VCA, VES und VSH. Wir sind auch im Bereich Innovation und Technologie für Haustiere aktiv, zum Beispiel mit dem genetischen Gesundheitsscreening und DNA-Tests für Hunde unter dem Namen WISDOM PANEL™, dem GPS-Hundetracker WHISTLE™ und dem Projektbeschleuniger LEAP VENTURE STUDIO sowie den Programmen der Reihe COMPANION FUND™, die Innovationen und Umwälzungen in der Haustierhaltungsbranche vorantreiben. Als ein Familienunternehmen, das sich von gesunden Prinzipien leiten lässt, bauen wir eine florierende und integrative Belegschaft auf, die ein Spiegelbild der vielen Haustiere und Gemeinschaften, denen wir dienen, darstellt.

Informationen zur Heska Corporation

Die Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) vertreibt, produziert, vermarktet und unterstützt Diagnose- und Speziallösungen für Tiermediziner. Das Portfolio von Heska umfasst diagnostische Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien für Tierarztpraxen, darunter Produkte für die Schnelldiagnostik und digitale Zytologie, lokale und cloudbasierte Datendienste, Software für das Praxisinformationsmanagement („PIMS") sowie Zubehör-Software und Support, Referenzlabortests, Allergietests und Immuntherapie, Herzwurmpräventionsprodukte und Impfstoffe. Das Hauptaugenmerk von Heska liegt auf der Unterstützung von Haustierärzten bei der Versorgung ihrer Patienten. Das Geschäft von Heska setzt sich aus zwei operativen und berichtspflichtigen Segmenten zusammen: Nordamerika und International. Nordamerika umfasst die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. International umfasst Länder außerhalb Nordamerikas, vor allem Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, die Schweiz, Australien und Malaysia. Heskas strategischer Fokus auf diagnostische Laborprodukte für den Praxisbereich ist in beiden Segmenten enthalten. Das Segment Nordamerika umfasst auch die Auftragsherstellung von Impfstoffen und pharmazeutischen Produkten sowie ein kleines veterinärmedizinisches Labor, während das internationale Segment das PIMS-Geschäft und mehrere veterinärmedizinische Labore umfasst. Weitere Informationen finden Sie auf www.heska.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner neuesten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner neuesten Fassung gemacht werden, einschließlich Aussagen über die geplante Übernahme der Heska Corporation (das „Unternehmen"), die Genehmigung durch die Aktionäre und die Aufsichtsbehörden, den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der geplanten Transaktion und andere Aussagen über die zukünftigen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, finanziellen Bedingungen, Annahmen oder zukünftigen Ereignisse oder Leistungen des Unternehmens, die keine historischen Fakten darstellen. Diese Informationen können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: dass die Aktionäre des Unternehmens nicht die erforderlichen Stimmen in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion abgeben; dass der Zeitplan für die Durchführung der vorgeschlagenen Transaktion nicht eingehalten werden kann und das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, oder dass ein Ereignis, eine Änderung oder andere Umstände eintreten, die zur Beendigung des Fusionsvertrags führen könnten; das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion nicht erfüllt werden oder dass darauf verzichtet wird; das Risiko, dass eine staatliche oder behördliche Genehmigung, die für die vorgeschlagene Transaktion erforderlich sein könnte, nicht oder nur unter nicht erwarteten Bedingungen erteilt wird; mögliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion oder andere unerwartete Kosten, die sich aus der vorgeschlagenen Transaktion ergeben; gesetzgeberische, behördliche und wirtschaftliche Entwicklungen; und dass die Geschäftsleitung abgelenkt wird und ihr die Zeit für transaktionsbezogene Angelegenheiten fehlt. Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass die Bedingungen für die vorgeschlagene Transaktion erfüllt werden oder dass sie innerhalb des erwarteten Zeitraums abgeschlossen wird.

Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, die vom Unternehmen in gutem Glauben gemacht wurden und die sich in Bezug auf die Haftung als ein Safe Harbor qualifizieren, der durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995 eingeführt wurde. Wenn in dieser Mitteilung oder in anderen Dokumenten Wörter wie „antizipieren", „glauben", „schätzen", „erwarten", „prognostizieren", „Ziel", „beabsichtigen", „Absicht", „Plan", „projizieren", „anstreben", „Strategie", „anvisieren", „werden" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollten sie als Kennzeichnungen von zukunftsgerichteten Aussagen verstanden werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen und sind von Natur aus ungewiss. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, werden unter der Überschrift „Punkt 1A. Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht wurde, sowie in allen anderen von dem Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Aufzählung von Risiken und Faktoren nicht vollständig ist. Die Geschäftsleitung warnt davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen oder zukünftige Ergebnisse auf der Grundlage solcher Aussagen oder gegenwärtiger oder früherer Ertragsniveaus zu prognostizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Änderungen seiner Erwartungen oder andere Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen gemacht wurden, eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zusätzliche Informationen über den geplanten Zusammenschluss und wo sie zu finden sind

Im Zusammenhang mit der durch die vorgeschlagene Transaktion beabsichtigten Fusion (der „Zusammenschluss") wird das Unternehmen voraussichtlich eine Bevollmächtigung sowie andere relevante Unterlagen bei der SEC einreichen. Nach der Einreichung der endgültigen Bevollmächtigung bei der SEC wird das Unternehmen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion diese endgültige Bevollmächtigung und eine Vollmachtskarte an jeden auf der außerordentlichen Versammlung stimmberechtigten Aktionär versenden. Diese Mitteilung ist nicht als Ersatz für die Bevollmächtigung oder andere Dokumente gedacht, die das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss bei der SEC einzureichen beabsichtigt, und stellt auch keinen solchen dar. DAS UNTERNEHMEN BITTET DIE ANLEGER DRINGEND, DIE BEVOLLMÄCHTIGUNG UND DIESE ANDEREN BEI DER SEC EINGEREICHTEN MATERIALIEN (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DAZU) SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN UND DEN ZUSAMMENSCHLUSS ENTHALTEN WERDEN. Investoren können kostenlose Kopien der Bevollmächtigung (sobald verfügbar) und anderer Dokumente, die von dem Unternehmen bei der SEC eingereicht werden, unter http://www.sec.gov, der Website der SEC oder auf der Website des Unternehmens (https://ir.heska.com) erhalten. Darüber hinaus können die Bevollmächtigung und andere vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Dokumente (sobald verfügbar) kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden, indem eine Anfrage an Investor Relations unter https://ir.heska.com gerichtet wird.

Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten

Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zur Einholung von Stimmrechtsvollmachten, kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Unternehmen, seine Direktoren und einige seiner Amtsträger und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Aktionären des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens sind in der endgültigen Bevollmächtigung für die Jahreshauptversammlung 2023 des Unternehmens enthalten, die am 21. März 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich der Besitz von Wertpapieren des Unternehmens bei den Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens seit den in der Bevollmächtigung für die Jahreshauptversammlung 2023 angegebenen Zahlen geändert hat, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten „Statements of Change in Ownership" (Erklärungen zu Änderungen der Eigentumsverhältnisse) auf Formblatt 4 wiedergegeben. Diese Dokumente können kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Investor-Relations-Seite der Website des Unternehmens unter https://ir.heska.com abgerufen werden. Weitere Informationen zu den Interessen der Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss werden in der Bevollmächtigung enthalten sein, die das Unternehmen voraussichtlich in Verbindung mit dem Zusammenschluss einreichen wird, sowie in anderen relevanten Unterlagen, die das Unternehmen eventuell bei der SEC einreichen wird.

