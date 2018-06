Mars Wrigley Confectionery nomme un nouveau président mondial

Depuis 2015, Andrew Clarke occupe le poste de directeur du marketing et de l'expérience client. À ce poste, il a dirigé les capacités de marketing et de vente de Mars, développant notamment une stratégie intégrée qui tire parti des puissantes marques de Mars tout en établissant des relations solides avec les clients de Mars dans le monde. Il a rejoint Mars au Royaume-Uni en 2000 en tant que directeur du leadership de catégorie pour Mars Chocolate et a développé son expérience du leadership et son sens de la responsabilité en occupant divers postes de direction générale dans les segments du chocolat, des soins pour animaux et de l'alimentation. Il a dirigé des activités géographiques au niveau national au Royaume-Uni et en Irlande et a été président régional des soins pour animaux en Amérique latine de 2011 à 2014.

Andrew Clarke remplacera Martin Radvan, qui prend sa retraite après une carrière de 32 ans au sein de Mars où il a occupé de multiples fonctions dans divers secteurs d'activité et pays. Martin Radvan a notamment piloté l'intégration des segments Mars Chocolate et Wrigley au sein de Mars Wrigley Confectionery, le premier fabricant mondial de chocolat, de chewing-gum, de bonbons à la menthe et de confiseries fruitées.

« Andrew est la personne idéale pour diriger Mars Wrigley Confectionery vers un nouveau chapitre de son histoire. Il affiche un parcours remarquable au cours duquel il a su mener des changements ambitieux en obtenant de bons résultats ; c'est ce dont notre entreprise a besoin pour prospérer dans un environnement de consommation et de vente au détail en constante évolution », a déclaré Grant F. Reid, PDG de Mars, Incorporated. « Andrew nous apporte une perspective mondiale précieuse, ainsi qu'une approche du leadership fondée sur des principes et une passion : celle de motiver et inspirer les équipes. »

Commentant sa nomination à ce nouveau poste, Clarke a déclaré : « Je suis ravi d'avoir l'occasion de diriger cette entreprise emblématique qui détient certaines des marques les plus appréciées au monde et de participer à sa croissance aux côtés de ses talentueux collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires. »

À propos de Mars, Incorporated

Mars est une entreprise familiale qui, depuis plus d'un siècle, fabrique des produits divers et propose des services destinés aux gens et aux animaux de compagnie qui leur sont chers. Avec plus de 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Mars, Incorporated est une entreprise mondiale qui produit certaines des marques les plus appréciées au monde : M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS et COCOAVIA®. Mars propose également des services de santé vétérinaires tels que BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® et Pet Partners™. L'entreprise, dont le siège social est situé à McLean, en Virginie, est présente dans plus de 80 pays. Les cinq principes de Mars – Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté – motivent plus de 100 000 collaborateurs qui œuvrent afin de créer de la valeur pour tous ses partenaires et générer une croissance dont ils sont fiers chaque jour.

Pour plus d'informations sur Mars, consultez : www.mars.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704695/MARS_Andrew_Clarke.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704715/Mars_Martin_Radvan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/74984/mars__incorporated_logo.jpg

SOURCE Mars, Incorporated

Related Links

http://www.mars.com