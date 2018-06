Mars Wrigley Confectionery nomeia novo presidente global

Desde 2015, Clarke tem atuado como diretor do departamento de marketing e cliente. Nesse papel, ele conduziu os recursos de marketing e vendas da Mars, incluindo o desenvolvimento de uma estratégia integrada que alavanca as poderosas marcas da Mars gerando, ao mesmo tempo, relações sólidas com nossos clientes globais. Ele se uniu a Mars no Reino Unido no ano 2000 como diretor de liderança de categoria para a Mars Chocolate e, desde então, tem desenvolvido sua experiência de liderança e responsabilidade por meio de uma ampla gama de funções gerenciais gerais passando pelos segmentos de chocolate, cuidados de animais domésticos e alimentício. Ele liderou operações geográficas em nível de país no Reino Unido e Irlanda e foi presidente regional da Petcare na América Latina de 2011 a 2014.

Clarke substituirá Martin Radvan, que está se aposentando após uma carreira de 32 anos na Mars, tendo passado por diversas funções, segmentos de negócios e países. Radvan liderou a integração dos segmentos da Mars Chocolate e Wrigley para a Mars Wrigley Confectionery, a principal fabricante do mundo de chocolate, chiclete, mentas e confeitos de fruta.

"Andrew é a pessoa certa para levar a Mars Wrigley Confectionery ao seu próximo capítulo. Seu histórico de impulsionar mudanças ambiciosas entregando, ao mesmo tempo, resultados é o combustível que nossa empresa precisa parar prosperar em um panorama de varejo e cliente em constante alteração", declarou Grant F. Reid, CEO da Mars, Incorporated. "Andrew traz grande perspectiva global, combinada com uma abordagem baseada em princípios de liderança e paixão por envolver e inspirar equipes."

Quanto ao seu novo cargo, Clarke declarou: "Sinto-me honrado em ter a oportunidade de liderar esta icônica empresa com algumas das marcas mais amadas do mundo e impulsionar o crescimento com nossos talentosos funcionários, clientes e parceiros".

Sobre a Mars, Incorporated

A Mars é uma empresa de propriedade familiar com mais de um século de história fabricando produtos diversificados e prestando serviços a pessoas e aos animais de estimação que elas amam. Com mais de US$ 35 bilhões em vendas, a empresa é um empreendimento global que controla algumas das marcas mais apreciadas do mundo: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS e COCOAVIA®. A Mars também fornece serviços de saúde veterinários, que incluem o BANFIELD® Pet Hospitals, a Blue Pearl®, a VCA® e a Pet Partners™. Com sede em McLean, Virgínia, a Mars opera em mais de 80 países. Os cinco princípios da Mars – Qualidade, Responsabilidade, Reciprocidade, Eficiência e Liberdade – inspiram seus mais de 100.000 empregados a criar valor para todos os parceiros e a garantir o crescimento do qual podem se orgulhar todos os dias.

Para obter mais informações sobre a Mars, visite www.mars.com. Siga-nos no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

