Marshalls lanza por primera vez el "Good Stuff Style Collective" en colaboración con estilistas de celebridades como Molly Dickson, Zerina Akers y Enrique Melendez

Con el Style Collective, Marshalls continúa brindando a los consumidores acceso a piezas de alta calidad a precios increíbles, así como la visión de expertos, inspiración en cuanto a estilos y las principales tendencias de moda de la temporada.

FRAMINGHAM, Mass., 25 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Marshalls (NYSE: TJX) anunció hoy el lanzamiento de su equipo inaugural de expertos en estilo, de nombre Marshalls Good Stuff Style Collective. Algunos de los principales estilistas de estrellas en la industria, como Zerina Akers, Enrique Melendez y Molly Dickson, se embarcan en esta colaboración para compartir su experiencia en moda y consejos de estilismo para los compradores de todas partes. Presentado en el informe de tendencias de primavera/verano '24 de Marshalls, The Edit by Marshalls, el Style Collective se trata de resaltar la calidad, la moda en tendencia en cada punto de precio y dar un vistazo tras bastidores de cómo Marshalls se esfuerza por conseguir lo bueno en sus más de mil tiendas en todo el país.

El lanzamiento del Style Collective llega en un momento en el que el 80% de las personas sienten que es difícil encontrar artículos de moda de alta calidad con un presupuesto ajustado, según una reciente encuesta*, pero Marshalls ofrece una solución al proporcionar acceso a artículos de calidad a buen precio. Con información directamente de los compradores de Marshalls sobre su proceso de compra y su capacidad innata para ofrecer marcas de alta calidad y en tendencia, así como nombres de diseñadores a precios increíbles, el Style Collective ha ayudado a crear The Edit Shop en Marshalls.com. Al igual que las icónicas tiendas de la marca, como The Designer Shop y Made in Italy , The Edit Shop es una herramienta de compra simplificada para ayudar a los compradores a encontrar las tendencias de temporada en moda y belleza.

"Siempre buscamos brindar acceso a nuestros consumidores a lo que quieren cuando más lo necesitan, ya sea moda de gran calidad para cualquier presupuesto, inspiración en cuanto a estilos o la primicia sobre cómo comprar en nuestras tiendas como un verdadero profesional y mucho más", afirma Sonya Cosentini, vicepresidenta de marketing de marca de Marshalls. "Enrique, Molly y Zerina son algunos de los estilistas de moda más cotizados y talentosos de Hollywood, y estamos muy contentos de colaborar con ellos para llevar sus valiosos consejos de estilismo a los clientes de Marshalls."

Fotografiado por la reconocida fotógrafa/directora Emily Soto, y escrito por el director de moda de InStyle, Kevin Huynh, el artículo de portada del Style Collective en The Edit by Marshalls muestra cómo Marshalls siempre ha sido un recurso de moda fiable a lo largo de sus carreras como estilistas.

"Mi madre tenía varios trabajos para mantenernos a flote y asegurarse de que yo tuviera de todo, pero también de que no me descartaran por aquello a lo cual tenía o no tenía acceso", comparte Enrique Melendez, "y comprando en Marshalls, pude tener acceso a marcas o productos de primera que veía en televisión, vídeos musicales o revistas de moda".

Para Molly Dickson, esta colaboración es una forma de dar a conocer a sus seguidores sus secretos de compras mejor guardados. "Cuando me mudé a Nueva York como asistente de moda, compraba en Marshalls, y ahora todavía sigo haciendo compras en Marshalls. ¿En dónde más puedo conseguir un bolso de lujo y un buen par de jeans que estén a la altura de mis estándares de calidad y a precios increíbles?".

En cuanto a Zerina Akers, "es realmente divertido poder colaborar con Marshalls. La moda ha sido de acceso limitado por mucho tiempo, y ahora está pasando a estar realmente en manos del consumidor". Y continúa: "Creo que los compradores de Marshalls trabajan duro. Valoran la buena calidad, aprecian la asequibilidad y no quieren sacrificar esa calidad por la asequibilidad".

Para consejos de moda, inspiración en cuanto a estilos y más del Marshalls Good Stuff Style Collective, visita Marshalls en Instagram y TikTok en @Marshalls. Visita The Edit Shop online y localiza tu tienda Marshalls más cercana aquí para todo lo bueno.

*Marshalls encuestó a 1,000 individuos de todo Estados Unidos sobre sus hábitos de compra y cómo encuentran ofertas y calidad.

Acerca de Marshalls:

Marshalls es uno de los principales minoristas de descuento del país con más de 1,100 tiendas en 48 estados, D.C. y Puerto Rico. Desde la apertura de su primera tienda hace más de 40 años, el nombre Marshalls se ha convertido en sinónimo de compras familiares a precios reducidos. Los compradores de Marshalls pueden encontrar una increíble selección de artículos de diseñador y de marca, de alta calidad y en tendencia de mujeres, belleza, accesorios, calzado, hombres, niños y artículos para el hogar, todo a precios increíbles.

Acerca de Molly Dickson:

Molly es una estilista de las it girls de Hollywood. Reconocida como una de las "25 estilistas más poderosas" por The Hollywood Reporter en 2023 y 2024, Molly es una potencia en la industria de la moda. Con una mezcla contemporánea de alta costura y ropa informal de calle, su estilo hace que sus clientes luzcan elegantes sin esfuerzo. Desde la semana de la moda hasta estrenos de cine, pasando por entregas de premios y mucho más, el trabajo de estilista de Molly permite a las mujeres verse y sentirse lo mejor posible.

Acerca de Zerina Akers:

Zerina es una diseñadora de vestuario ganadora de un premio Emmy, estilista de famosos, empresaria y filántropa. Zerina es conocida por su intrépida mezcla de marcas de alta gama y económicas para conseguir el look perfecto. Zerina se inspira experimentando con la música disco de los 70, la naturaleza y la historia. Reconocida en años recientes como una de las "25 estilistas más poderosas" por The Hollywood Reporter y "Estilista del año" por Essence, Zerina es conocida por su estilo atrevido y vanguardista en Hollywood para grandes estrellas. Zerina es también fundadora de Black Owned Everything y de Akers & Akers Foundation, que apoya a empresarios afroamericanos emergentes.

Acerca de Enrique Melendez:

Enrique es un estilista de celebridades con sede en Los Ángeles y trabaja con la próxima generación de superestrellas más populares de Hollywood: Gen Z. Es reconocido como uno de los "Estilistas emergentes de Hollywood a seguir", de The Hollywood Reporter en 2023, y uno de los "25 estilistas más poderosos", en 2024, así como uno de los "Mejores estilistas emergentes para la nueva generación de talentos", del Consejo de Diseñadores de Moda de América en 2023. La técnica de estilismo narrativo de Enrique permite que su uso de la ropa transforme sus looks en una narrativa elevada. A Enrique también se le atribuye el mérito de haber desencadenado el "renacimiento gótico" en 2022, que se hizo viral en las redes sociales.

