MARSHBERRY PUBLICEERT RAPPORT OVER DE EUROPESE MARKT VOOR VERZEKERINGSDISTRIBUTIE 2024

De Europese markt voor verzekeringsmakelaars verandert ongelooflijk snel.

WOODMERE, Ohio, 11 jan 2024 /PRNewswire/ -- MarshBerry , een mondiaal M&A-adviesbureau voor verzekeringsmakelaars en vermogensbeheerders, heeft zijn eerste European Insurance Distribution Market Report gepubliceerd.

De Europese markt voor verzekeringsmakelaars transformeert met een ongelooflijke snelheid van gefragmenteerd naar geconsolideerd en van regionaal/nationaal naar internationaal. Hoewel Amerikaanse verzekeringsmakelaars de afgelopen jaren veel meer geconsolideerd zijn, is de branche in een groot deel van Europa nog steeds sterk gefragmenteerd. De golf van consolidatie verspreidt zich echter over de Atlantische Oceaan.

In deze steeds veranderende markt zijn kwaliteit en groei de belangrijkste factoren om zich als bedrijf te onderscheiden. De vraag die gesteld moet worden is hoe bedrijven het best presterende groeibedrijf kunnen worden dat beter presteert dan de concurrentie?

Het rapport over de Europese markt voor verzekeringsdistributie toont het volgende:

Panorama van de Europese verzekeringsdistributie

De samenstelling van een sterk gefragmenteerde branche

Trends die de makelaarsmarkt opnieuw vormgeven

Opkomende klasse van Europese makelaars

Vooruitzichten voor 2024 en daarna

"Als vooraanstaand advies- en adviesbureau in de branche kent MarshBerry de waarde van belangrijke gegevens en inzichten om makelaars in heel Europa te helpen op de hoogte te blijven van de gebieden die van invloed zijn op hun bedrijf", aldus John Wepler, voorzitter en CEO van MarshBerry.

Als u vragen heeft over hoe MarshBerry bedrijven in de VS of in heel Europa helpt hun weg voorwaarts te vinden, neem dan vandaag nog contact met ons op.

MarshBerry – Klanten helpen te leren, te verbeteren en waarde te realiseren

Het in 1981 opgerichte MarshBerry is een wereldleider op het gebied van financieel advies en het leveren van consultancydiensten aan verzekeringsmakelaars en vermogensbeheerders om hen te helpen groeien en hun bedrijfsstrategieën vooruit te helpen. Met locaties in Noord-Amerika en Europa omvat de expertise van de marktsector van MarshBerry verzekeringsagenten en -makelaars in onroerend goed en schades, werknemersverzekeringen en gespecialiseerde distributeurs, partners in insurtech, kapitaalmarkten en verzekeringsmaatschappijen, evenals geregistreerde beleggingsadviseurs, pensioenplannings- en levensverzekeringsmaatschappijen. Klanten kiezen MarshBerry als hun vertrouwde adviseur voor elke fase van eigendom om hen te helpen waarde op te bouwen, te vergroten en te behouden via financiële adviesoplossingen (Investeringsbankieren; advies bij fusies en overnames, schuld- en kapitaalwerving, bedrijfsadvisering), groeiadviezen (organische groei, aggregatie, leiderschap, verkoop- en talentoplossingen) en marktinformatie en prestatiebenchmarking. Meer informatie vindt u op www.MarshBerry.com .

Investment banking-diensten in de VS aangeboden via MarshBerry Capital, LLC, lid van FINRA en SIPC, en een dochteronderneming van Marsh, Berry & Company, LLC, 28601 Chagrin Blvd, Suite 400, Woodmere, OH 44122 (440) 354-3230.

Mediacontact:

Lauren Byers

Senior vice-president - Marketing

Tel: +1 440 392 6546

E-mail: Lauren.Byers@marshberry.com