MARSHBERRY PUBLIE UN RAPPORT SUR LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE EN EUROPE POUR 2024

Le marché européen du courtage d'assurance se transforme à une vitesse incroyable.

WOODMERE, Ohio, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- MarshBerry , société mondiale de conseil en fusions et acquisitions pour les courtiers en assurance et les sociétés de gestion de patrimoine, a publié son premier rapport sur le marché européen de la distribution d'assurances .

Le marché européen du courtage d'assurance se transforme à une vitesse incroyable, passant d'un marché fragmenté à un marché consolidé et d'un marché régional/national à un marché international. Alors que les sociétés de courtage d'assurance américaines se sont beaucoup consolidées ces dernières années, une grande partie de l'Europe est encore très fragmentée. Toutefois, la vague de consolidation s'étend de l'autre côté de l'océan Atlantique.

Sur ce marché en pleine évolution, la qualité et la croissance sont les principaux facteurs de différenciation. Il faut donc se demander comment les entreprises peuvent devenir des sociétés de croissance plus performantes qui se démarquent de la concurrence.

Le rapport sur le marché européen de la distribution d'assurances présente :

un aperçu du marché européen de la distribution d'assurances ;

la composition d'un secteur très fragmenté ;

les tendances qui remodèlent le marché des courtiers ;

la classe émergente des courtiers européens ;

les perspectives pour 2024 et au-delà.

« En tant que société de conseil et de consultation de premier plan, MarshBerry connaît la valeur des données clés et des perspectives pour aider les propriétaires de courtiers à travers l'Europe à rester au courant des domaines qui affectent leur entreprise », a déclaré John Wepler, PDG de MarshBerry.

MarshBerry : aider les clients à apprendre, à s'améliorer et à réaliser de la valeur

Fondée en 1981, la société MarshBerry est un leader mondial des services de conseil financier et de consultation au service des entreprises de courtage en assurance et de gestion de patrimoine. Elle aide les clients à croître et à faire progresser leurs stratégies commerciales. Avec des sites en Amérique du Nord et en Europe, l'expertise sectorielle de MarshBerry repose sur des agents et des courtiers en assurance dommages, des sociétés d'avantages sociaux et des courtiers spécialisés, des partenaires en insurtech, des marchés de capitaux et des compagnies d'assurance, ainsi que des conseillers en investissements enregistrés, des sociétés de planification de la retraite et des compagnies d'assurance-vie. Les clients choisissent MarshBerry comme conseiller de confiance à chaque étape de la propriété pour les aider à construire, améliorer et maintenir la valeur grâce à des solutions de conseil financier (banque d'investissement, conseil en fusions et acquisitions, dette et levée de fonds, conseil en affaires), des solutions de conseil en croissance (croissance organique, agrégation, leadership, solutions de vente et de talent), ainsi qu'à l'intelligence de marché et à l'analyse comparative de la performance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MarshBerry.com .

Services bancaires d'investissement aux États-Unis proposés par MarshBerry Capital, LLC, membre de la FINRA et de la SIPC, et affilié à Marsh, Berry & Company, LLC, 28601 Chagrin Blvd, Suite 400, Woodmere, OH 44122 (440) 354-3230.

