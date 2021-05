Marshmello será a atração da empolgante e inédita Cerimônia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA apresentada pela Pepsi®

Para anunciar a apresentação, Marshmello é visto em um vídeo criativo refletindo sobre as opções do próximo show. As sugestões vêm de alguns rostos conhecidos, incluindo o absoluto Leo Messi, o campeão mundial Paul Pogba e a sensação do Borussia Dortmund Jadon Sancho, bem como membros do grupo musical global Now United. Com a cena final apresentando o premiado artista ao lado do famoso Troféu da Liga dos Campeões da UEFA, faz crescer a expectativa por um show épico para fãs ao redor de todo o mundo.

Natalia Filippociants, vice-presidente de Marketing e Bebidas Globais da PepsiCo, disse: "A Pepsi vem construindo a plataforma da Cerimônia de Abertura junto com a UEFA desde 2016, e o show deste ano a levará a outro patamar. A Pepsi sabe o que é entretenimento — e nos momentos em que o mundo mais precisa, a Pepsi proporciona alegria e leveza. Embora possa haver menos pessoas no estádio este ano, não haverá menos energia e emoção. Marshmello é o artista perfeito para dar o pontapé inicial na final da Liga dos Campeões da UEFA deste ano, com uma alegria de tirar o fôlego e uma lista de músicas repleta de hinos de celebração que transcendem o gênero, agradando ao público do futebol e da música em todo o mundo. Os torcedores devem ficar atentos a anúncios mais empolgantes — incluindo alguns convidados especiais — portanto, fiquem ligados."

A final da Liga dos Campeões da UEFA é um dos eventos esportivos anuais mais esperados do mundo, e a partida deste ano será transmitida em mais de 200 países ao redor do mundo. A cerimônia de abertura apresentada pela Pepsi será transmitida poucos minutos antes do início do maior jogo do futebol de clubes da Europa. A Cerimônia de Abertura de 2021 abrange a marca registrada internacional da Pepsi, que inclui Pepsi, Pepsi Black/MAX e Diet Pepsi.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Pepsi por mais um ano, unindo música, entretenimento e esporte para encantar torcedores em todo o mundo", disse Guy-Laurent Epstein, diretor de Marketing da UEFA. "Nossa estreita parceria teve grande sucesso trazendo grandes nomes e apresentações épicas para a final da Liga dos Campeões da UEFA, e sabemos que Marshmello fará um show inesquecível."

Com base na parceria global da marca na Liga dos Campeões da UEFA, 2021 viu a Pepsi lançar sua campanha de futebol global, "Music Keeps Us Fizzing". Um novo anúncio intitulado "Fizz to Life" apresenta Leo Messi, Paul Pogba, Shanice van de Sanden e Jadon Sancho, com uma combinação acelerada de futebol e música que mostra como a cultura do torcedor de futebol é mais do que apenas um jogo de 90 minutos.

Para obter mais informações, acesse www.facebook.com/uefachampionsleague e as páginas sociais oficiais da Pepsi em todo o mundo. Participe da conversa on-line com #FORTHELOVEOFIT.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 70 bilhões em receita líquida em 2020, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que inclui a Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas saborosas, com 23 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas de varejo anuais estimadas.

A PepsiCo é guiada por nossa visão de Ser A Líder Global em Alimentos e Bebidas Convenientes ao Ganhar com Propósito. "Ganhar com Propósito" reflete nossa ambição de ganhar sustentavelmente no mercado e incorporar propósito a todos os aspectos de nossas estratégias de negócios e marcas. Para obter mais informações, acesse www.pepsico.com.

