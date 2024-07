Maruti Techlabs erhält den Status eines Advanced Tier Partner im AWS-Partnernetzwerk

AUSTIN, Texas, 29. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Maruti Techlabs, ein führendes Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in den USA, hat im AWS-Partnernetzwerk den Status Advanced Tier Partner erlangt.

Dieser bedeutende Meilenstein ist ein Beweis für die Kompetenz von Maruti Techlabs als AWS-Partner, der Kunden erfolgreich bei der Entwicklung, Architektur, Migration und Verwaltung ihrer Arbeitslasten auf AWS unterstützt.

Maruti Techlabs unterzog sich einem strengen Genehmigungsverfahren, um den Status einer Advanced Tier Partnership zu erlangen, einschließlich verschiedener Zertifizierungen, Fallstudien und positiver Kundenzufriedenheitsbewertungen. Dieser Erfolg zeigt das Engagement von Maruti Techlabs für eine dauerhafte Partnerschaft mit AWS und ihre bemerkenswerte Kompetenz bei der Implementierung von Kundenlösungen auf der AWS-Plattform.

Mitul Makadia, der Gründer und CEO von Maruti Techlabs, äußerte sich erfreut über diese Leistung: „Das Erreichen des Advanced Tier Partner-Status im AWS-Partnernetzwerk ist ein Meilenstein für Maruti Techlabs. Sie unterstreicht die Kompetenz unseres Teams mit über 20 AWS-zertifizierten Fachleuten , die uns in die Lage versetzen, unseren Kunden hervorragende Dienstleistungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, weiterhin außergewöhnliche Leistungen auf der AWS-Plattform zu erbringen."

Als Advanced Tier Partner bietet Maruti Techlabs eine Reihe von AWS-Fähigkeiten und -Services an, wie Solutions Architect On-Demand, Data Analytics, DevOps, Cloud Application und SaaS Services.

Von der AWS Advanced Tier Partnership von Maruti Techlabs profitieren Kunden und Unternehmen. Es zeigt das Engagement des Unternehmens für hervorragende AWS-Lösungen. Dank ihres Fachwissens erhalten die Kunden eine bessere Sichtbarkeit, Kontrolle und effiziente Nutzung der AWS-Ressourcen. Die modernisierten Arbeitsabläufe von Maruti Techlabs gewährleisten eine hohe Leistung und ein nahtloses Datenvolumenmanagement für skalierbare Unternehmen.



Sean Chapman, CTO von Medigap Life, teilte seine Erfahrungen: „Maruti Techlabs hat durch die Nutzung ihrer fundierten AWS-Kenntnisse Optimierungsmöglichkeiten innerhalb der Cloud-Infrastruktur von Medigap Life identifiziert. Das hat nicht nur unsere Abläufe rationalisiert, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen bei den Cloud-Ausgaben geführt."

Die Einhaltung der AWS Security Best Practices garantiert eine sichere, konforme Cloud-Umgebung, optimierte Abläufe und proaktive Lösungen, die schnelle, belastbare Reaktionen auf veränderte Anforderungen ermöglichen. Dies hilft den Unternehmen, agil und wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Maruti Techlabs für innovative AWS-Lösungen, die den Erfolg der Kunden fördern.

Informationen zu Maruti Techlabs

Maruti Techlabs ist ein preisgekröntes Unternehmen für die Entwicklung kundenspezifischer Software, das modernste Technologien einsetzt, um Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Mit mehr als 14 Jahren Erfahrung zeichnet sich das Unternehmen durch die Entwicklung von Softwareprodukten in verschiedenen Branchen aus, darunter die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen, die Immobilienbranche und die Rechtsbranche. Sie automatisieren Arbeitsabläufe mit KI und maschinellem Lernen und modernisieren Altsysteme durch DevOps und Cloud Engineering.

Maruti Techlabs wurde von Clutch als Top-B2B-IT-Unternehmen, von GoodFirms als „Best Company to Work With" und von Statista & Economic Times als „India's Growth Champion" ausgezeichnet und setzt sich dafür ein, Unternehmen mit AWS-Lösungen beim Wachstum zu unterstützen. Ihr fachkundiger und engagierter Service gewährleistet, dass die Kunden ihre Ziele in der dynamischen Technologielandschaft erreichen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2469821/Maruti_Techlabs_Logo.jpg