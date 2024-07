Maruti Techlabs obtient le statut de partenaire avancé sur le réseau de partenaires AWS

AUSTIN, Texas, 29 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Maruti Techlabs, une société de développement de logiciels de premier plan basée aux États-Unis, a atteint le statut de Advanced Tier Partner sur le réseau de partenaires AWS.

Cette étape importante témoigne de la compétence de Maruti Techlabs en tant que partenaire AWS, assistant avec succès ses clients dans la conception, l'architecture, la migration et la gestion de leurs charges de travail sur AWS.

Maruti Techlabs a été soumis à un processus d'approbation rigoureux pour obtenir le statut de partenaire avancé, comprenant diverses certifications, des études de cas et des réponses positives de satisfaction client. Cette réussite démontre l'engagement de Maruti Techlabs à forger un partenariat durable avec AWS et son expertise remarquable dans la mise en œuvre de solutions clients sur la plateforme AWS.

Mitul Makadia, fondateur et CEO de Maruti Techlabs, exprime son enthousiasme face à cette réussite : « L'obtention du statut de partenaire avancé au sein du réseau de partenaires AWS est une étape importante pour Maruti Techlabs. Il met en évidence l'expertise de notre équipe, avec plus de 20 professionnels certifiés AWS nous permettant de fournir d'excellents services à nos clients. Nous sommes ravis de continuer à offrir une valeur exceptionnelle sur la plateforme AWS. »

En tant que partenaire avancé, Maruti Techlabs offre une gamme de capacités et de services AWS, tels que Solutions Architect On-Demand, Data Analytics, DevOps, Cloud Application, et des services SaaS.

Le partenariat AWS Advanced Tier de Maruti Techlabs profite aux clients et aux entreprises. Il témoigne de leur engagement à fournir des solutions AWS de qualité supérieure. Grâce à son expertise, les clients bénéficient d'une meilleure visibilité, d'un contrôle accru et d'une utilisation plus efficace des ressources AWS. Les flux de travail modernisés de Maruti Techlabs garantissent des performances élevées et une gestion transparente du volume de données pour les entreprises évolutives.



Sean Chapman, CTO, Medigap Life, fait part de son expérience : « En s'appuyant sur sa connaissance approfondie d'AWS, Maruti Techlabs a identifié des opportunités d'optimisation au sein de l'infrastructure cloud de Medigap Life. Cela nous a permis non seulement de rationaliser nos opérations, mais aussi de réaliser d'importantes réductions sur les dépenses liées au cloud. »

L'adhésion aux meilleures pratiques de sécurité AWS garantit un environnement cloud sécurisé et conforme, des opérations rationalisées et des solutions proactives qui permettent de répondre rapidement et de manière résiliente à l'évolution des demandes. Cela permet aux entreprises de rester agiles et compétitives. Ce partenariat souligne l'engagement de Maruti Techlabs à fournir des solutions AWS innovantes qui favorisent la réussite des clients.

À propos de Maruti Techlabs

Maruti Techlabs est une société primée de développement de logiciels personnalisés qui utilise des technologies de pointe pour créer des opportunités commerciales. Forte de plus de 14 ans d'expérience, l'entreprise excelle dans le développement de produits logiciels dans divers secteurs, notamment l'automobile, les soins de santé, l'immobilier et la technologie juridique. Ils automatisent les flux de travail avec l'IA et l'apprentissage automatique et modernisent les systèmes existants grâce au DevOps et à l'ingénierie du cloud.

Reconnue comme l'une des meilleures entreprises IT B2B par Clutch, comme la meilleure entreprise avec laquelle travailler par GoodFirms et comme le champion de la croissance en Inde par Statista et Economic Times, Maruti Techlabs s'engage à aider les entreprises à se développer grâce aux solutions AWS. Son service spécialisé et dédié permet aux clients d'atteindre leurs objectifs dans un écosystème technologique dynamique.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2469821/Maruti_Techlabs_Logo.jpg