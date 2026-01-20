Más viviendas fueron vendidas en Texas por más de $1 millón que nunca antes

La disponibilidad también aumentó en 2025, según un informe de Texas Realtors.

AUSTIN, Texas, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un récord de viviendas fue vendido en Texas por más de $1 millón entre noviembre 2024 y octubre 2025, según el Informe de Venta de Vivienda Millonaria en Texas para 2025, publicado hoy por Texas Realtors. Las 14,418 casas vendidas representan un aumento de 12% comparado al año anterior, y su valor en conjunto de $24.5 billones también rompió récord.

Además, más vivienda con precios arriba del millón estuvo disponible en 2025 - 32,793 casas, comparado con 28,325 el año anterior.

4.3% de toda la vivienda vendida en Texas fue por más de $1 millón, representando 17.2% del total, un aumento de 15.7% del período anterior.

"La venta de casas de lujo es pequeña pero poderosa," explicó Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "Los tejanos confían en el valor de estas propiedades, ya sea por sus increíbles amenidades, su excelente ubicación, o ambas."

Las ventas aumentaron por lo menos 10% en las mayores áreas metropolitanas

La venta de vivienda de más de $1 millón aumentó mínimo 10% en las cuatro áreas metropolitanas más grandes; Houston tuvo el mayor aumento, con 18%.

Aproximadamente 90% de la vivienda de más de $1 millón vendida en Texas el año pasado fue en las cuatro áreas metropolitanas más grandes del Estado. Dallas-Fort Worth-Arlington, fue la mayor, con 38% o 5,485 casas, sumando $9.7 billones. Houston-Pasadena-The Woodlands fue la segunda, con 27%. Austin-Round Rock-San Marcos fue la tercera, con 19%, y San Antonio-New Braunfels, la cuarta, con 5%. El resto de Texas en conjunto vendió 11%.

El precio promedio por pie cuadrado de estas casas aumentó de $418 a $423 el último año, más del doble del precio promedio de $188 por pie cuadrado de toda la vivienda de Texas.

Nuevas estadísticas: precio medio de cierre y porcentaje del precio original que representa

El informe de este año incluye estadísticas sobre precios medios de cierre y los porcentajes del precio original que representan.

La vivienda más cara de todo Texas se vendió a 93% de su precio original en 2025. Las áreas metropolitanas de Austin y Dallas también estuvieron en 93%, mientras que el área metropolitana de Houston a 94% y San Antonio a 90%.

El precio medio de venta para vivienda arriba de un $1 millón en todo el Estado fue $1,370,000. De las áreas metropolitanas más grandes, Dallas-Fort Worth-Arlington tuvo el precio medio de venta más alto, $1,421,560, seguido por Houston-Pasadena-The Woodlands, $1,385,000. Austin-Round Rock-San Marcos y San Antonio-New Braunfels tuvieron precios medios de venta de $1,325,000 y $1,300,709, respectivamente.

"El mercado del millón de dólares está matizado y es muy local," explicó Wauhob. "Los pequeños detalles pueden generar gran impacto financiero. Los agentes de Texas Realtor ofrecen la experiencia, discreción y conocimiento del mercado que los clientes necesitan para competir, negociar y cerrar negocios con confianza."

Acerca del Informe de Venta de Vivienda Millonaria en Texas

La información contenida en el Informe de Venta de Vivienda Millonaria en Texas es proporcionada por Data Relevance Project, una colaboración entre Texas REALTORS® y asociaciones de bienes raíces locales en todo el Estado. El análisis de la información es proporcionado por Texas Real Estate Research Center de Texas A&M University.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

FUENTE Texas Realtors