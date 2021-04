Maserati e David Beckham

Ícone do desporto a nível global, filantropo, homem de negócios e pioneiro do estilo: David Beckham é o parceiro perfeito para acompanhar a Maserati na próxima etapa da sua viagem, rompendo fronteiras e conduzindo a marca rumo à vanguarda do sector automóvel do século XXI.

Paolo Tubito, Chief Marketing Officer da Maserati, comentou: "A marca está a avançar, inaugurou uma nova Era. A Maserati é movida por desafiar o status quo ao ser inovadora por natureza, impulsionada pela paixão e única pelo design. A parceria com David Beckham materializa todos estes valores".

David Beckham referiu: "É um momento emocionante para mim iniciar esta parceria com a Maserati; uma emblemática marca italiana, que partilha o meu apreço pelo melhor da inovação e do design. Anseio por trabalhar de perto com a marca num momento tão crucial da sua história, e na continuação do seu crescimento a uma escala global".

O primeiro ato que reúne os valores da Maserati e de David Beckham é um filme inspirador, que exibe o espírito inovador que leva David Beckham a realizar um audaz ato de condução de um Maserati, pelo puro prazer de fazer o inesperado. O filme mostra o Embaixador da Maserati a conduzir o derradeiro SUV de alta performance da marca – o Levante Trofeo.

A Maserati produz uma completa gama de automóveis únicos, com uma extraordinária personalidade, que os torna imediatamente reconhecíveis onde quer que seja. Graças ao seu estilo, à sua tecnologia e à sua inata exclusividade, satisfazem os gostos mais exigentes e refinados, e são um ponto de referência na indústria automóvel. Uma tradição de automóveis de sucesso, cada qual redefinindo o conceito de automóvel desportivo italiano em termos de design, performance, conforto, elegância e segurança, atualmente disponíveis em mais de setenta mercados a nível internacional. Embaixadores deste legado são o topo de gama Quattroporte, a berlina desportiva Ghibli, agora disponível em versão híbrida, e o Levante, o primeiro SUV concebido pela Maserati, tudo modelos marcados pela utilização dos melhores materiais e de soluções técnicas de excelência superlativa. Uma gama completa, que inclui motores V6 e V8 a gasolina, híbrido de quatro cilindros e V6 turbodiesel, com tração traseira ou integral. Recentemente, o prestígio da gama foi ulteriormente incrementado com a introdução da nova Coleção Trofeo, composta pelo Ghibli, pelo Quattroporte e pelo Levante equipados com o poderoso motor V8 de 580 cv. O topo da gama é o novo superdesportivo MC20, animado pelo revolucionário motor V6 Nettuno, que incorpora tecnologias derivadas da F1, agora disponibilizadas, pela primeira vez, numa unidade motriz de um automóvel de produção em série. Atualmente, a gama da Maserati é produzida em três fábricas: Ghibli e Quattroporte são construídos em Grugliasco (Turim), na Fábrica Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP), e o Levante na Fábrica de Mirafiori, em Turim. O novo superdesportivo MC20 é produzido em Modena, na histórica fábrica da Viale Ciro Menotti.

