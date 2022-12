Mastercard lança plataforma para incentivar doações ao "Natal sem Fome"

Iniciativa permite que clientes arredondem valores de compras realizadas com cartão de crédito, débito e pré-pago e destinem o valor para campanhas de combate à fome

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Ações de engajamento a causas sociais são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade que busca por equidade. Este é um valor importante para a Mastercard, que se une à ONG Ação da Cidadania para lançar um novo canal de doação para a edição 2022 da campanha "Natal sem fome".

Por meio da plataforma Mastercard Donate, os clientes poderão cadastrar seus cartões de crédito, débito e pré-pago da bandeira Mastercard e autorizar o arredondamento de cada compra. A cada R$ 1 real arrecadado, um prato de comida será destinado ao programa de combate à fome no Brasil. A campanha já está ativa e será mantida ao longo do próximo ano.

"A Ação da Cidadania e a Mastercard trouxeram para o Brasil essa proposta com o objetivo de oferecer mais facilidade aos clientes que desejam contribuir com nossas ações de combate à fome. A cada R$1 arrecadado equivale a um prato de comida. Então, de centavo em centavo podemos transformar a vida de milhares de famílias", explica Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

A Mastercard tem trabalhado ativamente em campanhas que unem esforços na contribuição de causas urgentes e importantes para a sociedade. A companhia busca gerar impacto significativo em questões econômicas, ambientais e sociais, por meio de tecnologia e parcerias.

"Na Mastercard, desenvolvemos parcerias que combinam nossa experiência em pagamentos com nossa rede global de emissores, comerciantes, parceiros e consumidores para impulsionar iniciativas que geram um impacto positivo em nossa comunidade", explica Sarah Buchwitz, vice-presidente de Comunicação e Marketing da Mastercard Brasil.

Ainda no combate à fome, a Mastercard lançou, em junho de 2020, o movimento "Faça parte: comece o que não tem preço", iniciativa com o objetivo de ajudar o país a atravessar a pandemia da Covid-19 por meio de ações coletivas que minimizassem os impactos da doença na sociedade. Ao todo, foram 23 milhões de refeições entregues aos parceiros locais Visão Mundial e Ação da Cidadania.

Meio Ambiente e Diversidade

Em prol de preservar o planeta, o Coalisão Planeta Priceless, lançado em Janeiro de 2020, é uma plataforma que une os esforços de consumidores, instituições financeiras, comerciantes e cidades para mitigar as mudanças climáticas por meio do reflorestamento de 100 milhões de árvores até 2025. Em parceria com instituições globais, a Mastercard ajuda na recuperação de três florestas importantes para o planeta – entre elas uma área na Bacia Amazônica (2 milhões de árvores), além de florestas no Quênia (1,2 milhão de árvores) e na Austrália (500 mil árvores).

Também impulsionando a causa ambiental no setor financeiro, com objetivo de ajudar os bancos emissores a endereçarem o assunto de redução de emissão de carbono junto aos seus consumidores, a Mastercard e a startup Doconomy desenvolveram a Calculadora de Carbono Mastercard. Ela permite que os consumidores recebam um informativo instantâneo sobre as emissões de carbono geradas por suas compras, com equivalentes relacionáveis e fáceis de entender - como o número de árvores necessárias para absorver a mesma quantidade de CO2 e dicas sobre como viver de uma maneira mais sustentável.

Por fim, como parte do compromisso de criar acessibilidade financeira para portadores de cartão com deficiência visual, o recurso Touch Card traz detalhes exclusivos e táteis nos plásticos — arredondados para débito, quadrados para crédito e triangulares para pré-pagos — para que qualquer pessoa possa identificar seus cartões com apenas um toque. A companhia também lançou o True Name, iniciativa que possibilita que comunidades de transgêneros e não binários usem seus nomes sociais nos cartões.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Sobre a Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano. Desde a sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas, também considerada a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina. Em 2021, a Ação da Cidadania iniciou as campanhas Brasil Sem Fome, que arrecadou 20 mil toneladas de alimentos somente no primeiro ano, e a SOS Enchentes Brasil, que leva donativos e eletrodomésticos para estados afetados por catástrofes e desastres naturais. Em 2022, a ONG lançou o Pacto pelos 15% com Fome, uma convocação à sociedade civil, empresas e agências de mídia na luta contra a insegurança alimentar grave, que hoje atinge 33,1 milhões de pessoas, ou seja, 15% da população brasileira.

