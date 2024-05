MasterControl bringt innovative Softwarelösung für elektronische Logbücher auf den Markt

SALT LAKE CITY, 13. Mai 2024 /PRNewswire/ -- MasterControl, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für das Fertigungs- und Qualitätsmanagement für regulierte Branchen, freut sich, die Einführung seines neuesten Produkts, MasterControl Logbooks, bekannt zu geben. Diese innovative Softwarelösung für elektronische Logbücher zielt darauf ab, die herkömmliche papierbasierte Logbuchverwaltung zu revolutionieren und die Einhaltung von Vorschriften, die Effizienz sowie die Datenintegrität in Qualitäts- und Fertigungsprozessen zu verbessern.

Logbücher spielen eine entscheidende Rolle bei der Dokumentation aller wichtigen Schritte in der Herstellung und Qualitätssicherung, von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion. Herkömmliche Logbücher auf Papier stellen jedoch oft eine Herausforderung für die Wahrung der Datenintegrität und die betriebliche Effizienz dar. MasterControl Logbooks bietet die Lösung für diese Probleme: Die vollständig digitale Plattform ermöglicht es Unternehmen, Logbücher nahtlos elektronisch zu erstellen, auszustellen, auszuführen und zu überprüfen, um maximale Effizienz und die Einhaltung der aktuellen guten Herstellungspraxis (cGMP) zu gewährleisten.

Eine optimierte Logbuchverwaltung ist einer der Vorteile, die die MasterControl Logbooks-Lösung mit sich bringt. Mit einer intuitiven Drag-and-drop-Vorlagenerstellung können Benutzer leicht anpassbare Logbücher erstellen, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Da MasterControl Logbooks cloudbasiert ist, können Logbücher von überall aus und jederzeit einfach eingesehen werden. Damit entfällt die Gefahr von Fehlinterpretationen oder des Verlusts von Logbuchinformationen, da alle aktuellen und archivierten Logbücher in einer einfachen Listenansicht mit erweiterter Suchfunktionalität gespeichert werden, mit der bestimmte Logbücher und sogar einzelne Einträge schnell auffindbar sind.

Zusätzlich zur rationalisierten Logbuchverwaltung verbessert MasterControl Logbooks auch die Qualitätskontrolle. Eine robuste Berechtigungsverwaltung stellt sicher, dass die Benutzer nur die Logbücher sehen und starten, die für ihre Aufgaben relevant sind. Die Lösung bietet außerdem Funktionen wie Schulungskontrollen, Pflichtfelder und Korrekturprotokolle, die die Rückverfolgbarkeit und Datenintegrität verbessern.

„Mit MasterControl Logbooks befinden sich alle Dokumente an einem Ort und nicht auf Hunderten von Seiten, die im ganzen Werk verstreut sind", so Robert Mansell, IT-Systemadministrator bei Pine Pharmaceuticals. „Die Schnittstelle ist einfach zu bedienen und das Design ist unglaublich einfach. Alles, was man braucht, ist direkt auf dem Bildschirm zu sehen, aber wenn man doch etwas anderes braucht, sind die Links direkt da."

„Unser Ziel mit MasterControl Logbooks ist es, die Art und Weise, wie Logbücher in regulierten Branchen geführt werden, zu verändern und zu optimieren", sagte Jon Beckstrand, Geschäftsführer von MasterControl. „Durch die Bereitstellung einer innovativen und benutzerfreundlichen Softwarelösung für das elektronische Logbuch können wir unseren Kunden helfen, ihre Effizienz, Datenintegrität und Compliance deutlich zu verbessern."

MasterControl ist stolz auf sein Fachwissen bei der Bereitstellung von Softwarelösungen für regulierte Branchen. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat sich das Unternehmen durch sein Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit zu einem zuverlässigen Partner für Unternehmen entwickelt, die ihre Qualitäts- und Fertigungsprozesse rationalisieren möchten. Mit MasterControl Logbooks sind sie weiterhin führend in der digitalen Transformation für regulierte Branchen.

Für weitere Informationen zu MasterControl Logbooks und seine Funktionen besuchen Sie bitte www.mastercontrol.com/logbooks.

Informationen zu MasterControl:

MasterControl Inc. ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen, die es regulierten Unternehmen ermöglichen, lebensverändernde Produkte schneller an mehr Menschen zu liefern. Die Softwarelösungen für das Fertigungs- und Qualitätsmanagement von MasterControl unterstützen Unternehmen dabei, Innovationen schneller umzusetzen, Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern, indem sie wichtige Geschäftsprozesse über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg automatisieren und sicher verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mastercontrol.com.

