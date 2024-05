MasterControl lance une solution logicielle innovante pour les journaux de bord électroniques

SALT LAKE CITY, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- MasterControl, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de fabrication et de gestion de la qualité pour les industries réglementées, est heureux d'annoncer le lancement de son dernier produit, MasterControl Logbooks. Cette solution logicielle innovante de journal de bord électronique vise à révolutionner la gestion traditionnelle des journaux sur papier, en améliorant la conformité, l'efficacité et l'intégrité des données dans les processus de qualité et de fabrication.

Les journaux de bord jouent un rôle crucial dans la documentation de chaque étape importante du processus de fabrication et d'assurance de la qualité, de la R&D à la production. Cependant, les journaux de bord sur papier traditionnels posent souvent des problèmes de maintien de l'intégrité des données et de l'efficacité opérationnelle. La solution MasterControl Logbooks résout ces problèmes en offrant une plateforme entièrement numérique qui permet aux organisations de construire, de publier, d'exécuter et d'examiner les journaux de bord de manière transparente et électronique, garantissant ainsi une efficacité et une conformité maximales aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa).

La gestion rationalisée des journaux de bord est l'un des avantages révolutionnaires de la solution MasterControl Logbooks. Grâce à un générateur de modèles intuitifs de type glisser-déposer, les utilisateurs peuvent facilement créer des journaux de bord personnalisables adaptés à leurs besoins spécifiques. Le fait que MasterControl Logbooks soit basé sur le cloud permet un accès et une consultation faciles depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Cela élimine les problèmes d'interprétation erronée ou de perte d'informations dans les journaux de bord, car tous les journaux de bord actuels et archivés sont stockés dans une simple liste avec une fonctionnalité de recherche avancée pour localiser rapidement des journaux de bord spécifiques, même au niveau de l'entrée.

Outre la gestion rationalisée des registres, MasterControl Logbooks améliore également le contrôle de la qualité. Une fonctionnalité robuste de gestion des autorisations garantit que les utilisateurs ne voient et ne lancent que des journaux de bord correspondant à leurs responsabilités. La solution offre également des fonctionnalités telles que des contrôles de formation, des champs obligatoires et des journaux de correction qui améliorent la traçabilité et l'intégrité des données.

« Grâce à MasterControl Logbooks, tous vos documents sont réunis au même endroit plutôt que sur des centaines et des centaines de pages éparpillées dans l'usine, a déclaré Robert Mansell, administrateur du système informatique de Pine Pharmaceuticals. L'interface est facile à utiliser et le design est d'une simplicité impressionnante. Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur l'écran, mais si vous avez besoin d'autre chose, les liens sont là. »

« Notre objectif avec MasterControl Logbooks est de transformer et d'optimiser la façon dont les journaux de bord sont gérés dans les secteurs réglementés, a déclaré Jon Beckstrand, directeur général de MasterControl. En fournissant une solution logicielle innovante et conviviale pour les journaux de bord électroniques, nous pouvons aider nos clients à améliorer considérablement l'efficacité, l'intégrité des données et la conformité. »

MasterControl est fier de son expertise dans la fourniture de solutions logicielles pour les industries réglementées. Depuis sa création en 1993, l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la satisfaction des clients en a fait un partenaire de confiance pour les organisations qui cherchent à rationaliser leurs processus de qualité et de fabrication. Avec MasterControl Logbooks, ils continuent de montrer la voie de la transformation numérique pour les industries réglementées.

Pour en savoir plus sur MasterControl Logbooks et ses fonctionnalités, rendez-vous sur le site www.mastercontrol.com/logbooks .

À propos de MasterControl :

MasterControl Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles basées sur le cloud qui permettent aux entreprises réglementées de fournir plus rapidement à un plus grand nombre de personnes des produits qui changent la vie. Les solutions logicielles de fabrication et de gestion de la qualité de MasterControl aident les entreprises à innover plus rapidement, à réduire les coûts et à améliorer la conformité en automatisant et en gérant en toute sécurité les processus commerciaux essentiels tout au long du cycle de vie des produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.mastercontrol.com .