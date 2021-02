Mathew Knowles apresenta Mathew Knowles IMPACT, um novo Podcast show no iHeartRadio

"O objetivo final do programa é construir pontes e derrubar muros", continua o Dr. Knowles, falando de seu escritório em Houston. O público-alvo do Mathew Knowles IMPACT é feminino, na faixa de 35 a 60 anos e escolarizado. Entre os convidados, estarão líderes de diversas comunidades com pontos de vista variados. Já confirmados para episódios futuros estão Quest Love (líder da banda Roots do The Tonight Show ) e Stormy Simon (ex-presidente da Overstock.com )

O Dr. Knowles é bastante reconhecido no setor de entretenimento por desenvolver e promover artistas premiados. Como fundador da Music World Entertainment Corporation, ele atuou como produtor executivo de mais de 100 álbuns premiados, de platina e ouro em vários gêneros, incluindo pop, R&B, gospel, dance e country, assim como trilhas sonoras e projetos com temática especial. As vendas de discos ultrapassaram 450 milhões em todo o mundo, com trabalhos com alguns dos maiores nomes da música, incluindo Chaka Khan, Earth Wind & Fire, The O'Jays, Destiny's Child e suas filhas Solange e Beyoncé, para citar alguns.

Seu trabalho no cinema e na televisão inclui a função de produtor executivo do filme número um de bilheteria, Obsessed, com Idris Elba e Beyoncé. Ele é autor de muitas obras, incluindo o livro best-seller nº 1, The DNA of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals (O DNA dos Empreendedores: Dez Traços de Profissionais de Alto Sucesso). Ele é professor (Prairie View A&M University, University of Houston e The Art Institute), conferencista, palestrante, filantropo e sobrevivente do câncer.

Como um pioneiro do sucesso afro-americano no mundo corporativo, o Dr. Knowles entende perfeitamente a necessidade de capacitar a comunidade compartilhando seu conhecimento e está motivado em fazer parceria com o iHeartRadio, a plataforma de podcast número um no país, no Mathew Knowles IMPACT.

Mathew Knowles IMPACT está disponível agora acessando https://www.iheart.com/podcast/1119-mathew-knowles-impact-77714725/ e https://podcasts.apple.com/ge/podcast/mathew-knowles-impact/id1547696028

Para mais informações, acesse: http://www.mathewknowles.com.

Contato: Len Evans, Publicidade do Projeto

212-445-0066 /

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1445087/Music_World_Entertainment___Mathew_Knowles_Impact.jpg

FONTE Music World Entertainment

Related Links

http://www.musicworldent.com



SOURCE Music World Entertainment