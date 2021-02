Mathew Knowles presenta Mathew Knowles IMPACT, un nuevo programa de podcast en iHeartRadio

El doctor Knowles es ampliamente reconocido en la industria del ocio por desarrollar y promover a artistas reconocidos. Como fundador de Music World Entertainment Corporation, ha servido como productor ejecutivo para más de 100 álbumes premiados, platino y oro, en varios géneros, como pop, R&B, góspel, dance y country, así como temas y proyectos de temática especial. Las ventas récord han superado los 450 millones en todo el mundo, y en sus trabajos se incluyen grandes nombres de la música, como Chaka Khan, Earth Wind & Fire, The O'Jays, Destiny's Child y su hija Solange, y Beyoncé, por citar algunos.

Su paso por el cine y la televisión incluye el de productor ejecutivo en la película número uno en taquilla Obsessed, con Idris Elba y Beyoncé. Es autor de muchas obras, como el libro súper ventas The DNA of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals. Es profesor (Prairie View A&M University, University of Houston and The Art Institute), conferencista, ponente público, filántropo y ha superado un cáncer.

Como pionero para el éxito afro-americano en el mundo corporativo, el doctor Kowles entiende íntimamente la necesidad de empoderar a la comunidad compartiendo su conocimiento y está encantado de asociarse con iHeartRadio, la plataforma de podcast número uno del país, en Mathew Knowles IMPACT.

Mathew Knowles IMPACT está disponible ahora en https://www.iheart.com/podcast/1119-mathew-knowles-impact-77714725/ y https://podcasts.apple.com/ge/podcast/mathew-knowles-impact/id1547696028

Para más información, visite http://www.mathewknowles.com .

