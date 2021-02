Mathew Knowles presenta Mathew Knowles IMPACT, un nuevo programa de Podcast en iHeartRadio

"El objetivo final del programa de radio es construir puentes y derribar paredes", continúa el Dr. Knowles desde su oficina en Houston. El público objetivo para el programa Mathew Knowles IMPACT tiene entre 35 y 60 años de edad, es educado y de inclinación femenina. Los invitados incluirán líderes de diversas comunidades con diferentes puntos de vista. Para futuros episodios, están ya confirmados Quest Love (líder de la banda The Roots en The Tonight Show ) y Stormy Simon (expresidente de Overstock.com )

El Dr. Knowles es ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento por desarrollar y promover artistas galardonados. Como fundador de Music World Entertainment Corporation, se ha desempeñado como productor ejecutivo de más de 100 álbumes galardonados con oro y platino en múltiples géneros, entre los que se incluyen pop, R&B, gospel, dance y country, así como bandas sonoras y proyectos temáticos especiales. Las ventas récord han superado los 450 millones en todo el mundo, con obras que presentan algunos de los nombres más grandes de la música, entre los que se incluyen Chaka Khan, Earth Wind & Fire, The O'Jays, Destiny's Child y sus hijas Solange y Beyoncé, por nombrar algunos.

Su trabajo en cine y televisión incluye su rol como productor ejecutivo de la película número uno de taquilla Obsessed, que cuenta con la participación de Idris Elba y Beyoncé. Es autor de muchas obras, que incluyen el libro más vendido, The DNA of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals ("El ADN de los triunfadores: 10 rasgos de los profesionales altamente exitosos"). Es profesor (Universidad de Prairie View A&M, Universidad de Houston y The Art Institute), conferencista, orador público, filántropo y sobreviviente al cáncer.

Como pionero del éxito afroamericano en el mundo corporativo, el Dr. Knowles comprende a fondo la necesidad de empoderar a la comunidad por medio de sus conocimientos, y está entusiasmado de asociarse con iHeartRadio, la plataforma de podcast número uno del país, en el programa Mathew Knowles IMPACT.

Mathew Knowles IMPACT ya está disponible en https://www.iheart.com/podcast/1119-mathew-knowles-impact-77714725/ y https://podcasts.apple.com/ge/podcast/mathew-knowles-impact/id1547696028

Para obtener más información, visite http://www.mathewknowles.com.

