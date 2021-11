Matrixport acoge a los principiantes en criptomonedas con la nueva interfaz de cliente "Matrixport Lite"

"Los activos digitales han disfrutado de un crecimiento increíble hasta la fecha, pero sin herramientas fáciles de usar muchos posibles inversionistas quedan fuera de la acción. Con Matrixport Lite, hemos creado una interfaz y una experiencia de usuario optimizadas, que priorizan las necesidades de los clientes, desde la accesibilidad hasta los rendimientos atractivos. A través del diseño de productos centrados en el cliente, seguiremos solucionando los puntos críticos actuales de las criptomonedas y reduciendo las barreras de entrada para dar la bienvenida a los próximos mil millones de usuarios. Nuestro objetivo siempre ha sido hacer que las criptomonedas sean fáciles para todos", afirmó Cynthia Wu, socia fundadora y directora de Desarrollo de Negocios y Ventas de Matrixport.

Matrixport sigue empoderando a los inversionistas para que obtengan más de sus criptomonedas, trazando nuevas vías para invertir y obtener rendimientos de una manera segura y sostenible. Ahora es más fácil para una nueva generación de inversionistas en criptomonedas explorar los beneficios de los activos digitales de una manera fácil de usar, desde la incorporación sin contratiempos a través de una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito directamente a USDC, y la obtención de rendimientos en una plataforma confiable y segura.

El recurso visual se puede descargar aquí.

Puedes ver el tutorial de cómo comenzar a operar con la versión Lite de Matrixport aquí.

Acerca de Matrixport

Matrixport es la plataforma de servicios financieros de activos digitales de más rápido crecimiento en Asia. Con USD 10.000 millones en activos bajo administración y custodia, ofrece servicios financieros integrales en criptomonedas con un promedio de más de USD 5.000 millones en volúmenes de operaciones mensuales. Las ofertas incluyen Cactus Custody™, spot OTC, ingresos fijos, productos estructurados, préstamos y gestión de activos.

Matrixport, con sede en Singapur, tiene como misión facilitar a todos la inversión en criptomonedas, y su lema es "Obtén más de tus criptomonedas" ("Get More From Your Crypto"). La empresa tiene más de 220 empleados que atienden tanto a instituciones como a clientes minoristas en ocho oficinas en Asia y Europa. Tiene varias licencias en Hong Kong, Suiza y Singapur.

