Matrixport adota iniciantes em criptomoedas com nova interface do cliente "Matrixport Lite"

SINGAPURA, 29 de novembro de 2021 / PRNewswire / -- A Matrixport, a plataforma de serviços financeiros de ativos digitais de crescimento mais rápido da Ásia, com USD 10 bilhões em ativos sob gestão e custódia, apresentou hoje a nova interface da versão "Lite" de seu aplicativo Matrixport. Com o objetivo de aprimorar a experiência do cliente para as pessoas que embarcaram recentemente em sua jornada de investimentos em criptomoedas, o lançamento do Matrixport Lite reflete o compromisso contínuo da empresa de tornar o mundo das criptomoedas simples para todos, como parte de sua implementação global.

O Matrixport Lite conta com um painel simplificado e uma oferta de produtos selecionados que pode ser facilmente entendida pelos iniciantes em criptomoedas. Um guia passo a passo também está disponível assim que os novatos começam a explorar o Matrixport Lite. Embora muitas plataformas de ativos digitais tenham diminuído os rendimentos no contexto atual, o Matrixport Lite oferece rendimento em USDC, USDT, BTC e ETH, e seu produto de renda fixa de stablecoins em USD oferece até 7,5% de rentabilidade. Os novos clientes obtêm 30% de rendimento anualizado para um período de tempo específico.

"Os ativos digitais tiveram um crescimento incrível até o momento mas, sem ferramentas fáceis de usar, muitos possíveis investidores ficam de fora do jogo. Com o Matrixport Lite, criamos uma interface e experiência do usuário simplificadas que colocam as necessidades dos clientes em primeiro lugar, desde o acesso até rendimentos interessantes. Por meio do conceito de produto centrado no cliente, continuaremos a abordar os atuais pontos problemáticos das criptomoedas e a derrubar as barreiras de entrada para dar as boas-vindas ao próximo bilhão de usuários. Nosso objetivo sempre foi tornar as criptomoedas simples para todos", disse Cynthia Wu, parceira fundadora e diretora de desenvolvimento de negócios e vendas da Matrixport.

A Matrixport continua a capacitar os investidores a ganhar mais com suas criptomoedas, mapeando novos caminhos para investir e obter rendimentos de forma segura e sustentável. Agora, é mais fácil para uma nova geração de investidores em criptomoedas explorar os benefícios dos ativos digitais de forma prática, com integração contínua via transferência bancária ou cartão de crédito diretamente para USDC, e obter rendimentos em uma plataforma confiável e segura.

Sobre a Matrixport

A Matrixport é a plataforma de serviços financeiros de ativos digitais de crescimento mais rápido da Ásia. Com USD 10 bilhões em ativos sob gestão e custódia, ela oferece serviços financeiros completos de criptomoedas com mais de USD 5 bilhões em volumes médios de negociação mensal. Suas ofertas incluem Cactus Custody™, spot OTC, renda fixa, produtos estruturados, empréstimos, além de gestão de ativos.

Com sede em Singapura, a missão da Matrixport é tornar as criptomoedas simples para todos, e seu lema é "Ganhe mais com suas criptomoedas". A empresa tem mais de 220 funcionários atendendo instituições e clientes de varejo em oito escritórios na Ásia e Europa. Ela detém várias licenças em Hong Kong, na Suíça e em Singapura.

