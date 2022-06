Matrixport führt das erste Solana-Doppelwährungsprodukt der Branche ein

Neben Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Bitcoin Cash (BCH) können die Nutzer von SOL mit höheren Erträgen rechnen

SINGAPUR, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, eine der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte, gab heute die Erweiterung seines Vorzeigeprodukts für Doppelwährungen um die Unterstützung von Solana (SOL) bekannt.

Solana wurde entwickelt, um dezentralisierte, skalierbare Anwendungen auf der Blockchain zu hosten, und hat über 400 Projekte in seinem Ökosystem. Im 3. Quartal 2021 wuchs die Marktkapitalisierung seines nativen Tokens (SOL) um 400 Prozent. Angesichts dieses Liquiditätszuwachses und des wachsenden Kundeninteresses an SOL freut sich Matrixport, die Unterstützung für SOL neben BTC, ETH und BCH in seinem beliebten Doppelwährungsprodukt zu erweitern.

Cynthia Wu, Chief Operating Officer von Matrixport, erklärte: „Die Unterstützung von SOL für unser marktführendes Doppelwährungsprodukt bestätigt unser Engagement, auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen. Mit zunehmender Reife der Krypto-Landschaft erwarten wir, dass wir mehr native Token in unsere Krypto-Anlageprodukte aufnehmen werden, um unseren Kunden einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu Renditechancen zu bieten."

Die 2019 erstmals eingeführte Doppelwährung ist ein nicht prinzipiengeschütztes Anlageprodukt mit variabler Rendite, das es Anlegern ermöglicht, in Zeiten der Volatilität Marktchancen zu nutzen und Renditen zu erzielen. Die garantierte Rendite ist zum Zeitpunkt der Investition gesichert, während die Währung, in der die Investition abgerechnet wird, entweder USDC/USDT oder die gewählte Kryptowährung ist, je nachdem, wie der Abrechnungskurs im Vergleich zum verbundenen Kurs ausfällt. Das Doppelwährungsprodukt von Matrixport, das Solana (SOL) unterstützt, ist jetzt auf der Matrixport-App verfügbar.

Zur Feier der Aufnahme von Solana in das Doppelwährungsprodukt von Matrixport erhalten berechtigte Nutzer einen 3%-Coupon, um über das Doppelwährungsprodukt von Matrixport in Solana zu investieren, und Anleger, die 5 Investitionen tätigen, erhalten Belohnungen im Gesamtwert von 10 USD (Auszahlung in zwei Coupons zu je 5 USD).

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Mit einem verwalteten Vermögen von 4 Mrd. USD bietet das Unternehmen Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand an, um den aufkommenden Bedarf an langfristigem Wohlstand in digitalen Vermögenswerten zu decken. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite und Vermögensverwaltung. Außerdem schmiedet es strategische Kooperationen mit Web3-Innovatoren im Anfangsstadium und unterstützt sie bei Aufbau, Wachstum und Skalierung.

Mit seiner Mission, Krypto für jedermann einfach zu machen, konzentriert sich Matrixport stets auf Produktinnovationen. Das Unternehmen bietet die branchenweit umfassendste Palette an marktführenden Krypto-Investmentprodukten. Im Jahr 2021 erreichte das Fintech-Unternehmen innerhalb von zwei Jahren nach seiner Gründung die Bewertung eines Einhorns vor dem Börsengang.

Matrixport hat seinen Hauptsitz in Singapur und bedient sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa. Das Unternehmen besitzt Lizenzen in Hongkong und der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.matrixport.com.

