Matrixport lanceert het eerste product in twee valuta van Solana in de sector

Gebruikers kunnen verwachten meer rendement te behalen uit SOL, naast Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Bitcoin Cash (BCH)

SINGAPORE, 9 juni 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële dienstenplatform voor digitale activa, kondigde vandaag de uitbreiding van zijn vlaggenschip tweevalutaproduct ter ondersteuning van Solana (SOL) aan.

Solana, dat is ontworpen voor het hosten van gedecentraliseerde, schaalbare toepassingen op de blockchain, heeft meer dan 400 projecten in zijn ecosysteem. In het derde kwartaal van 2021 groeide de marktkapitalisatie van het eigen token (SOL) met 400 procent. Met deze groei in liquiditeit, in combinatie met een groeiende interesse onder klanten in SOL, is Matrixport blij om de ondersteuning voor SOL uit te breiden, evenals voor BTC, ETH en BCH door middel van zijn populaire tweevalutaproduct.

Cynthia Wu, COO van Matrixport, zei het volgende: "Ondersteuning van SOL door middel van ons toonaangevende tweevalutaproduct bevestigt eens temeer onze inzet om te reageren op de behoeften van de markt. Naarmate het crypto-landschap volwassen wordt, verwachten we meer inheemse tokens in onze crypto-beleggingsproducten op te nemen om onze klanten een veilige en duurzame toegang te bieden tot rendementsmogelijkheden."

Tweevalutaproducten werden voor het eerst in 2019 geïntroduceerd en zijn een niet-primair beschermd beleggingsproduct met een variabel rendement dat beleggers in staat stelt om te profiteren van de marktkansen in tijden van volatiliteit en zo opbrengsten te genereren. Het gegarandeerde rendement wordt op het moment van de belegging zekergesteld, waarbij de belegging zelf in USDC/USDT of de cryptovaluta naar keuze wordt afgewikkeld, afhankelijk van de verhouding tussen de afwikkelingsprijs en de verbonden prijs. Het tweevalutaproduct van Matrixport ter ondersteuning van Solana (SOL) is nu beschikbaar op de Matrixport-app.

Om de toevoeging van Solana aan het tweevalutaproduct te vieren, ontvangen in aanmerking komende gebruikers van Matrixport een coupon van 3% om te beleggen in Solana via het tweevalutaproduct van Matrixport en beleggers die vijf beleggingen doen, krijgen een totale beloning ter waarde van 10 dollar (in de vorm van twee coupons van 5 dollar per stuk).

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële diensten voor digitale activa. Met 4 miljard dollar aan activa onder beheer, biedt het bedrijf overkoepelende crypto-financiële diensten om te voldoen aan de opkomende behoeften om op de lange termijn rijkdom in digitale activa te genereren. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer. Het bedrijf bouwt ook strategische samenwerkingen op met beginnende Web3-vernieuwers, om hen te helpen om zich te ontwikkelen, te groeien en op te schalen.

Met zijn missie om crypto voor iedereen gemakkelijk te maken, richt Matrixport zich voortdurend op productinnovatie. Het bedrijf biedt het meest uitgebreide pakket toonaangevende crypto-beleggingsproducten in de sector. In 2021 behaalde het fintech-bedrijf binnen twee jaar na de oprichting een pre-money unicorn-waardering.

Het hoofdkantoor van Matrixport is gevestigd in Singapore en bedient zowel instellingen als retailklanten in Azië en Europa. Het bedrijf heeft licenties in Hongkong en Zwitserland. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

Instagram: @matrixport_ Twitter: @realMatrixport LinkedIn: @Matrixport

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport