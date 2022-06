Matrixport lance le premier produit Solana à double devise du secteur

Les utilisateurs pourront obtenir de meilleurs rendements de SOL, ainsi que du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et du Bitcoin Cash (BCH)

SINGAPOUR, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'une des plateformes de services financiers pour les actifs numériques les plus importantes et les plus fiables au monde, a annoncé aujourd'hui que son produit phare à double devise était désormais compatible avec Solana (SOL).

Conçue pour héberger des applications décentralisées et évolutives sur la blockchain, Solana compte plus de 400 projets dans son écosystème. Au troisième trimestre 2021, la capitalisation boursière de son jeton natif (SOL) a augmenté de 400 %. Compte tenu de cette croissance de la liquidité et de l'intérêt croissant des clients pour SOL, Matrixport est heureux de proposer le support de SOL, aux côtés de BTC, ETH et BCH dans son produit très prisé à double devise.

Cynthia Wu, PDG de Matrixport, a déclaré : « La prise en charge de SOL par notre produit à double devise, leader sur le marché, réaffirme notre engagement à répondre aux besoins du marché. À mesure que le marché des cryptomonnaies évolue, nous comptons inclure davantage de jetons natifs dans nos produits d'investissement en cryptomonnaies afin de fournir à nos clients un accès sûr et durable à des opportunités de rendement. »

Lancé en 2019, le produit à double devise est un produit d'investissement protégé non principal à rendement variable qui permet aux investisseurs de profiter des opportunités du marché en période d'instabilité afin de générer des rendements. Le rendement garanti est assuré au moment de l'investissement, tandis que la devise dans laquelle l'investissement sera réglé sera soit l'USDC ou l'USDT, soit la cryptomonnaie choisie, selon le rapport entre le prix de règlement et le prix lié. Le produit à double devise de Matrixport, qui prend en charge Solana (SOL), est désormais disponible sur l' application Matrixport .

Pour célébrer l'ajout de Solana à son produit à double devise, les utilisateurs éligibles de Matrixport recevront un coupon de 3 % pour investir dans Solana via le produit à double devise de Matrixport, et les investisseurs qui réalisent cinq investissements recevront une récompense d'une valeur totale de 10 USD (paiement en deux coupons de cinq USD chacun).

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Avec 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société fournit des services cryptofinanciers centralisés pour répondre aux besoins émergents de génération de richesse à long terme dans les actifs numériques. Les services de l'entreprise comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Elle établit également des collaborations stratégiques avec des innovateurs du Web3 en phase de démarrage, les aidant à se construire, à se développer et à évoluer.

Avec sa mission de rendre les cryptomonnaies faciles pour tout le monde, Matrixport se concentre sans relâche sur l'innovation de ses produits. Elle propose la suite la plus complète de produits d'investissement en cryptomonnaies de pointe du marché. En 2021, la fintech a obtenu le statut de licorne préfinancement, seulement deux ans après sa création.

Basée à Singapour, Matrixport sert à la fois les institutions et les particuliers en Asie et en Europe. La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com .

Instagram : @matrixport_

Twitter : @realMatrixport

LinkedIn : @Matrixport

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport