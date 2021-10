Matrixport lance des services de garde NFT en partenariat stratégique avec le réseau BlockCreateArt

SINGAPOUR, 1 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, la plateforme de services financiers d'actifs numériques à la croissance la plus rapide d'Asie, et MetaOpus, une plate-forme d'émission et de négociation d'actifs jeton non fongible (NFT) optimisée par le réseau BlockCreateArt (BCA), ont annoncé un partenariat pour offrir aux investisseurs NFT les meilleures solutions de conservation de leur catégorie.

Grâce à ce partenariat, Matrixport fournira des mesures de stockage et de protection de qualité institutionnelle aux investisseurs fortunés, institutionnels et de détail. Les services sur mesure de NFT comprennent la garde sécurisée, la consignation de maisons de vente aux enchères haut de gamme, et la conservation d'expositions en ligne/hors ligne. Matrixport fournira également des solutions de conservation institutionnelle pour les actifs de Vulcan DAO (Decentralised Autonomous Organisation), le premier fonds d'art basé sur DAO en Asie, y compris CyptoPunks, Meebits, Great Mercy Universe parmi d'autres actifs NFT.

John Ge, cofondateur et président directeur général de Matrixport, a déclaré : « Nous assistons à une forte demande de la part des investisseurs en crypto pour de nouvelles voies d'investissement et de gestion de leur patrimoine. Le partenariat avec MetaOpus reflète notre engagement à répondre à ces demandes en constante évolution de manière sécurisée et fiable. »

MetaOpus est un marché NFT organisé avec les meilleurs créateurs du monde entier pour renforcer l'avenir de l'art et des objets de collection pour le metaverse. Il fournit une gamme de services de soutien tels que l'hébergement sécurisé, la livraison de maisons de vente aux enchères haut de gamme, la conservation en ligne et hors ligne pour les détenteurs de NFT et les institutions fortunés. Du 16 août au 1er septembre, 18 artistes ont signé sur MetaOpus, dont IreneCerezo, Tang guozhi, Zachary Chen, luyao, Mong, dengqipeng, Zhongyao Wang, LEFT, CryptoAi, Aedel Fakhrie, Digitalgal, Acid Beach Cats et Nanel.

« Avec un volume de ventes de NFT atteignant 2,5 milliards de dollars américains au premier semestre de cette année, le marché représente des opportunités inégalées pour la génération de rendement. Nous voulons permettre à nos clients de libérer encore plus de valeur de leur crypto grâce à de nouvelles avenues innovantes, a ajouté Ge.

En tant que plate-forme cryptographique à la croissance la plus rapide en Asie, Matrixports a connu une croissance exponentielle grâce à des capacités technologiques robustes, à des normes de sécurité de premier ordre et à des offres de produits innovantes, telles que ses produits de premier arrivé ETH 2.0 Staking et BTC-U Range Sniper. Basée à Singapour, Matrixport a plus de 10 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion et garde, avec un volume de transactions mensuel de 5 milliards de dollars américains.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plates-formes de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars américains d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en cryptomonnaies uniques avec plus de 5 milliards de dollars américains en volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

À propos de MetaOpus

MetaOpus (metaopus.co) est un fournisseur d'actifs numériques et un marché dans BCA Network. MetaOpus vise à créer un marché NFT en ligne simple, léger et à faible commission. D'octobre 2020 à aujourd'hui, il y a 86 000 utilisateurs de 16 pays et régions, et plus de 700 excellents créateurs sur MetaOpus.

