Matrixport start NFT-bewaardiensten in strategische samenwerking met BlockCreateArt Network

SINGAPORE, 30 september 2021 /PRNewswire/- - Matrixport, het snelst groeiende financiële dienstenplatform voor digitale activa in Azië en MetaOpus, een zogenaamde Non Fungible Token (NFT)-activauitgifte en -handelsplatform dat wordt ondersteund door het BlockCreateArt (BCA)-netwerk, hebben een samenwerking aangekondigd die bedoeld is om NFT-beleggers eersteklas bewaaroplossingen te bieden.

Met deze samenwerking biedt Matrixport professionele opslag- en beschermingsmaatregelen voor vermogende institutionele en particuliere beleggers. De op maat geleverde NFT-diensten omvatten veilige bewaring, levering van de belangrijkste veilinghuizen en online/offline expositiebeheer. Matrixport zal ook institutionele oplossingen bieden voor het bewaren van activa van Vulcan DAO (gedecentraliseerde autonome organisatie), het eerste in DAO gevestigde kunstfonds in Azië, waaronder CyptoPunks, Meebits, Great Mercy Universe en andere NFT-activa.

John Ge, medeoprichter en CEO van Matrixport: "We zien een sterke vraag van crypto-beleggers naar nieuwe manieren om te beleggen en hun vermogen te beheren. De samenwerking met MetaOpus weerspiegelt onze inzet om op een veilige en betrouwbare manier aan deze zich ontwikkelende eisen te voldoen."

MetaOpus is een NFT-marktplaats die is samengesteld met de beste makers over de hele wereld om de toekomst van kunst en verzamelobjecten voor het metavers te versterken. Het biedt een scala aan ondersteunende diensten, zoals veilige hosting, de levering van de beste veilinghuizen, online en offline beheer voor NFT-houders en instellingen met een hoge netto-waarde. Van 16 augustus tot en met 1 september zijn er 18 kunstenaars op MetaOpus, waaronder IreneCerezo, Tang guozhi, Zachary Chen, luyao, Mong, dengqipeng, Zhongyao Wang, LEFT, CryptoAi, Aedel Fakhrie, Digitalgal, Acid Beach Cats en Nanel.

"Aangezien het verkoopvolume van NFT in de eerste helft van dit jaar US$ 2,5 miljard bereikt, biedt de markt ongeëvenaarde mogelijkheden voor het genereren van rendement. We willen onze klanten helpen om een nog grotere waarde van hun crypto te ontsluiten op nieuwe, innovatieve manieren", voegde Ge eraan toe.

Als het snelst groeiende crypto-platform in Azië wordt de exponentiële groei van Matrixports gestimuleerd door robuuste technologische mogelijkheden, toonaangevende beveiligingsnormen en innovatieve productaanbod, zoals de first-mover-producten ETH 2.0 Staking en BTC-U Range Sniper. Matrixport is gevestigd in Singapore en heeft meer dan US$ 10 miljard aan activa in beheer en bewaring, met een maandelijks transactievolume van US $5 miljard.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat 10 miljard dollar aan activa beheert en in deposito heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met gemiddeld meer dan 5 miljard dollar aan gemiddeld maandelijks transactievolume. Het productaanbod omvat Cactus Custody, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Over MetaOpus

MetaOpus (metaopus.co) is een uitgever en marktplaats voor digitale activa in het BCA-netwerk. MetaOpus wil een eenvoudige, lichte, online NFT-marktplaats met lagere commissies creëren. Tussen oktober 2020 en nu zijn er 86.000 gebruikers uit 16 landen en regio's, en meer dan 700 fantastische kunstenaars op MetaOpus.

