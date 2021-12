Matrixport maakt slimmere Bitcoin-transacties tegen gunstige tarieven mogelijk met het nieuwe en innovatieve 'Buy Below Market' en 'Sell Above Market'-aanbod

John Ge, medeoprichter en CEO van Matrixport, zei: "Met de aangeboren schommelingen van de BTC-prijs bestaat er in de handel in crypto's meestal een kostenrisico. Onze nieuwste producten richten zich op dit pijnpunt door onze klanten in staat te stellen om een BTC-positie aan te gaan of de liquideren voor een prijs die hoger ligt dan de marktprijs. Ons aanbod is ontworpen om de stress van de timing van de markt te verwijderen, zodat de handel in cryptovaluta's voor iedereen gemakkelijker wordt."

Gebruikers kunnen hun mening over BTC uiten door te kiezen uit een scala van aankoopprijzen met een korting met BBM. Hoe lager de geselecteerde aankoopprijs en hoe langer de prijs, hoe hoger het kortingsperecentage zal zijn.

Voor elke optie voor de aankoopprijs zijn er drie mogelijke resultaten:

Als de prijs van BTC binnen het aangegeven bereik terechtkomt : 50% van het gebruikersfonds wordt gebruikt om BTC aan te kopen tegen de prijs van de ondergrens. Gebruikers ontvangen BTC gekocht tegen de gereduceerde prijs en 50% van het fonds wordt geretourneerd als USDT/USDC;

: 50% van het gebruikersfonds wordt gebruikt om BTC aan te kopen tegen de prijs van de ondergrens. Gebruikers ontvangen BTC gekocht tegen de gereduceerde prijs en 50% van het fonds wordt geretourneerd als USDT/USDC; Als de BTC-prijs op of onder de ondergrens van het aangegeven bereik uitkomt : 100% van het gebruikersfonds wordt gebruikt om BTC aan te kopen tegen de prijs van de ondergrens en gebruikers krijgen BTC;

: 100% van het gebruikersfonds wordt gebruikt om BTC aan te kopen tegen de prijs van de ondergrens en gebruikers krijgen BTC; Als de prijs van BTC boven de bovengrens van het aangegeven bereik uitstijgt: bestellingen worden geannuleerd en gebruikers krijgen 100% van hun USDT/USDC-geld terug

Omgekeerd zijn er drie vergelijkbare resultaten met SAM, met de mogelijkheid om hun BTC met winst te verkopen voor een prijs die hoger is dan de huidige marktprijs. Hoe hoger de geselecteerde verkoopprijs en hoe langer de prijs, hoe hoger het premiepercentage zal zijn.

Na de recente introductie van 'BTC U-Range Sniper' en 'ETH2.0 Staking Earn', laat de lancering van BBM en SAM opnieuw zien dat Matrixport voortdurend bezig is om innovatieve producten te lanceren om het beleggen in crypto voor zowel nieuwkomers als doorgewinterde beleggers te vergemakkelijken.

Vanaf vandaag, 6 december 2021, kunnen gebruikers het product op elk moment openen en gebruiken. Om meer te weten te komen over hoe Matrixport 's BBM en SAM werken, verwijzen we u naar dit product-factsheet.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat 10 miljard dollar aan activa beheert en als deposito heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan 5 miljard dollar. Het productaanbod omvat Cactus CustodyTM, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore is het Matrixport's missie om crypto eenvoudig toegankelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal Meer Uit Je Crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 250 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com.

