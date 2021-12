Matrixport viabiliza negociações de Bitcoin mais inteligentes a taxas favoráveis com os recursos inéditos do setor "Compre abaixo do mercado" e "Venda acima do mercado"

John Ge, cofundador e CEO da Matrixport, declarou: "Com as flutuações inatas do preço do BTC, o custo de oportunidade é comum no setor de criptomoedas. Nossos produtos mais recentes solucionam este ponto problemático, permitindo que nossos clientes entrem em uma posição de BTC ou liquidem a um preço melhor do que o de mercado. Nossa oferta foi desenvolvida para eliminar o estresse do timing do mercado, de modo que a negociação de criptomoedas se torna mais fácil para todos."

Os usuários podem expressar seus pontos de vista no BTC, selecionando uma gama de preços alvo de compra com desconto por meio do recurso BBM. Quanto menor for o preço de compra selecionado e quanto maior for o prazo, maior será o desconto.

Para cada opção de preço alvo de compra, existem três possíveis resultados:

Se o BTC for liquidado a um preço dentro do intervalo especificado: 50% do fundo do usuário seria usado para comprar BTC ao preço do limite inferior. Os usuários receberão BTC adquiridas com a taxa de desconto e 50% do fundo devolvido como USDT/USDC;

Os usuários receberão BTC adquiridas com a taxa de desconto e 50% do fundo devolvido como USDT/USDC; Se o BTC for liquidado a um preço inferior ao limite ou abaixo do limite inferior do intervalo especificado : 100% do fundo do usuário seria usado para comprar BTC ao preço do limite inferior e os usuários receberão BTC;

: 100% do fundo do usuário seria usado para comprar BTC ao preço do limite inferior e os usuários receberão BTC; Se o BTC for liquidado a um preço acima do limite superior do intervalo especificado: as ordens serão eliminadas e os usuários receberão 100% de volta de seu fundo USDT/USDC

Por outro lado, existem três resultados semelhantes com SAM, com os usuários tendo a oportunidade de vender seu BTC a um prêmio acima do preço do mercado atual. Quanto maior for o preço de venda selecionado e quanto maior for o prazo, maior será o prêmio.

Após a recente introdução de "BTC U-Range Sniper" e "ETH2.0 Staking Earn", o lançamento do BBM e do SAM é um reflexo do compromisso da Matrixport de lançar continuamente produtos inovadores para tornar o investimento mais fácil para os consumidores e novatos em criptomoedas.

A partir de hoje, 6 de dezembro de 2021, os usuários podem acessar e utilizar o produto a qualquer momento. Para saber mais sobre como funciona o BBM e o SAM da Matrixport, consulte esta ficha técnica do produto.

Sobre a Matrixport

A Matrixport é uma das plataformas de serviços financeiros de ativos digitais de crescimento mais rápido da Ásia. Com USD 10 bilhões em ativos sob gestão e custódia, ela oferece serviços financeiros completos de criptomoedas com mais de USD 5 bilhões em volumes médios de negociação mensal. Suas ofertas incluem Cactus CustodyTM, spot OTC, renda fixa, produtos estruturados, empréstimos, além de gestão de ativos.

Com sede em Singapura, a missão da Matrixport é tornar as criptomoedas simples para todos, e seu lema é "Ganhe mais com suas criptomoedas". A empresa detém licenças em Hong Kong e na Suíça, com mais de 250 funcionários atendendo instituições e clientes de varejo em toda a Ásia e Europa. Para mais informações, acesse www.matrixport.com.

