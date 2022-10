Matrixport sichert sich von Canopius 50 Mio. USD Versicherungsschutz für digitale Vermögenswerte, die bei Cactus Custody verwahrt werden

Die vom marktführenden globalen Spezial(rück)versicherer Canopius ausgestellte Versicherung bietet den Kunden zusätzliche Sicherheit für erstklassige institutionelle Verwahrungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte

SINGAPUR, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, eines der weltweit größten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, hat die Sicherung eines Versicherungsschutzes in Höhe von 50 Millionen USD für digitale Vermögenswerte[1] , die in einem Kühlhaus gelagert werden, mit Cactus Custody™, seinem institutionellen Verwahrer, abgeschlossen hat. Neben dem zusätzlichen Versicherungsschutz haben die Kunden die Gewissheit, dass die Gruppe die Due-Diligence-Standards bestanden und erfüllt hat, um von einem der weltweit größten Krypto-Versicherer versichert zu werden.

Cynthia Wu, COO von Matrixport, sagte: „Wir freuen uns über die Bekanntgabe des Versicherungsschutzes durch Canopius, einem der größten Syndikate von Lloyd's of London, bekannt zu geben. Für Cactus Custody™, einen qualifizierten Verwahrer, und Matrixport, ein Krypto-Finanzinstitut, hat die Sicherheit der Kundenwerte oberste Priorität. Der Versicherungsschutz erweitert unser Verwahrungsangebot und ermöglicht es den Kunden, unser Ökosystem auf sinnvolle Weise zu nutzen, insbesondere für institutionelle Kunden, für die der Versicherungsschutz eine obligatorische Voraussetzung ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein und ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden sichere, transparente und effiziente institutionelle Verwahrungsdienstleistungen im digitalen Zeitalter zu bieten."

Die bestehenden institutionellen Verwahrungsdienstleistungen von Cactus Custody™ bieten Lösungen für die Warm- und Kaltlagerung von digitalen Vermögenswerten, bei denen die verwahrten Gelder und digitalen Vermögenswerte durch ein hochmodernes Sicherheitssystem und eine auf drei Kontinenten errichtete Tresorinfrastruktur geschützt sind. Die Custody-Lösungen der Gruppe sichern digitale Vermögenswerte für über 200 institutionelle Kunden. Der Abschluss der Versicherung ist Teil der Bemühungen, das Custody-Angebot zu verbessern, um den höchsten Dienstleistungsstandards für Institutionen gerecht zu werden.

Die 50-Millionen-USD-Spekulationsversicherung wurde auf die Risikobedürfnisse von Cactus Custody zugeschnitten, um den Schutz der Kundengelder gegen geheime Absprachen von Mitarbeitern, Diebstahl durch Dritte und physischen Verlust oder Beschädigung von privaten Schlüsseln zu verbessern. Der Versicherungsschutz wird sich auf die wichtigsten Kryptowährungen und NFTs erstrecken und wird weiter ausgebaut, wenn Matrixport und Cactus Custody™ ihre Unterstützung auf weitere Arten von digitalen Vermögenswerten ausweiten.

Über Cactus Custody™

Cactus Custody™ ist die weltweit erste MetaMask Institutional (MMI) integrierte Depotbank. Ihr Ziel ist es, das digitale Zeitalter mit sicheren, transparenten und effizienten institutionellen Verwahrungsdiensten zu versorgen.

Die Custody-Dienstleistungen umfassen unternehmensgerechte Kryptoverwaltungsfunktionen und wertschöpfende Finanzdienstleistungen, die durch ein hochmodernes Systemsicherheitskonzept und eine moderne Infrastruktur unterstützt werden. Es bietet Dienstleistungen für die weltweit größten und renommiertesten Bergbauunternehmen, Mining-Pools, Cloud-Mining-Plattformen, Börsen, Fonds und OTC-Händler und unterstützt seine Kunden dabei, auf sichere Weise zu wachsen und zu skalieren.

Cactus Custody ist eine qualifizierte Depotbank und eine Treuhandgesellschaft in Hongkong, die die Anforderungen an die Kapitalrücklagen erfüllt und innerhalb der regulatorischen und AML-Richtlinien handelt.

Über Matrixport

Matrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Prime Brokerage, Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung. Matrixport bedient sowohl Privatpersonen als auch über 500 Institutionen in Asien und Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.matrixport.com.

Über Canopius

Canopius ist ein weltweit tätiger Spezial(rück)versicherer mit Niederlassungen in Australien, Bermuda, China, Singapur, Großbritannien und den USA. Es zeichnet über das Lloyd's-Syndikat 4444 (verwaltet von Canopius Managing Agents Limited), einen US-amerikanischen Surplus-Lines-Versicherer, Canopius US Insurance, Inc und Canopius Reinsurance Ltd, einen auf den Bermudas ansässigen Class-4-Rückversicherer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.canopius.com oder folgen Sie @CanopiusGruppe

[1] „Digitale Vermögenswerte" - Token, die unter die Richtlinie fallen, umfassen „BTC, BCH, XEC, LTC, ETH, alle unterstützten ERC20-Token und NFT von Cactus Custody™ und Matrixport

