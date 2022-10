Matrixport verzekert een verzekeringsdekking van USD 50 miljoen voor digitale activa aangehouden met Cactus Custody van Canopius

De verzekering uitgegeven door de toonaangevende, wereldwijde gespecialiseerde (her)verzekeraar, Canopius, biedt klanten extra zekerheid van institutionele bewaardiensten van wereldklasse voor digitale activa

SINGAPORE, 4 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa, heeft de verzekering aangekondigd van USD 50 miljoen aan verzekeringsdekking voor digitale activa[1] die in koude opslag worden bewaard met Cactus Custody™ , zijn institutionele bewaarder. Naast de geruststelling van de aanvullende verzekeringsdekking, hebben klanten de zekerheid dat de groep heeft voldaan aan de normen voor grondig onderzoek om verzekerd te zijn door een van 's werelds grootste cryptoverzekeraars.

Cynthia Wu, COO van Matrixport, zei: "We zijn verheugd deze verzekeringsdekking aan te kondigen door Canopius , een van de grootste syndicaten van Lloyd's of London. De activabeveiliging van de klant heeft de hoogste prioriteit voor Cactus Custody™, een gekwalificeerde bewaarder, en Matrixport, een financiële crypto-instelling. De verzekeringsdekking verbetert ons aanbod van bewaring en stelt klanten in staat om op een zinvolle manier gebruik te maken van ons ecosysteem, vooral voor institutionele klanten voor wie verzekeringsdekking een verplichte vereiste is. Dit is een belangrijke mijlpaal en een bewijs van ons streven om onze klanten in het huidige, digitale tijdperk veilige, transparante en efficiënte institutionele bewaardiensten te bieden."

Matrixport's bestaande bewaarservices van institutionele kwaliteit door Cactus Custody™ bieden Warm & Cold-oplossingen voor de opslag van digitale activa waar fondsen en digitale activa in bewaring worden beschermd door middel van een geavanceerd systeembeveiligingsontwerp en een kluisinfrastructuur die op 3 continenten is gebouwd. De bewaaroplossingen van de groep beschermen digitale activa voor meer dan 200 institutionele klanten en het verkrijgen van verzekeringsdekking maakt deel uit van zijn inspanningen om het bewaaraanbod te verbeteren om te voldoen aan het hoogste serviceniveau voor institutionele instellingen.

De soortverzekeringsdekking van USD $50 miljoen is afgestemd op de risicovereisten van Cactus Custody om de activa van de klant beter te beschermen tegen samenzwering van medewerkers om fraude te plegen, diefstal door derden en fysiek verlies of beschadiging van privésleutels. De verzekeringsdekking zal worden uitgebreid tot grote cryptovaluta's en NFT's, en zal blijven uitbreiden naarmate Matrixport en Cactus Custody™ hun ondersteuning in de toekomst uitbreiden naar meerdere soorten digitale activa.

Over Cactus Custody™

Cactus Custody™ is 's werelds eerste MetaMask Institutional (MMI) geïntegreerde bewaarder. Het bedrijf is erop gericht om het digitale tijdperk te voorzien van veilige, transparante en efficiënte institutionele bewaringsdiensten.

Gebouwd met cryptobeheerfuncties op ondernemingsniveau en financiële diensten met toegevoegde waarde, ondersteund door een geavanceerd systeembeveiligingsontwerp en -infrastructuur, zijn de bewaarservices geschikt voor een breed scala aan bedrijfsscenario's. Het levert diensten aan 's werelds grootste en meest gerenommeerde mijnbouwbedrijven, mijnbouwpools, cloudminingplatforms, beurzen, fondsen en OTC-dealers, en ondersteunt klanten om op een veilige manier te groeien en te op te schalen.

Cactus Custody is een gekwalificeerde bewaarder en een Hong Kong Trust Company die voldoet aan de kapitaalreservevereiste en handelt volgens de wet en de richtlijnen van de AML.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosysteem voor financiële diensten voor digitale activa. De diensten van het bedrijf omvatten prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, gestructureerde producten, kredietverlening en vermogensbeheer. Matrixport verleent diensten aan zowel particulieren als aan meer dan 500 instellingen in Azië en Europa. Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com .

Over Canopius

Canopius is wereldwijd een gespecialiseerde (her)verzekeraar met verzekeringsactiviteiten in Australië, Bermuda, China, Singapore, het VK en de VS. Het bedrijf verzekert via Lloyd's Syndicate 4444 (beheerd door Canopius Managing Agents Limited), een Amerikaanse verzekeraar met overschotlijnen, Canopius US Insurance, Inc en Canopius Reinsurance Ltd, een in Bermuda gevestigde klasse 4 herverzekeraar.

Ga voor meer informatie naar www.canopius.com of volg @CanopiusGroup

[1] "digitale activa" - tokens die onder het beleid vallen, omvatten "BTC, BCH, XEC, LTC, ETH, alle ondersteunde ERC20-tokens en NFT door Cactus Custody™ en Matrixport

