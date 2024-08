MAXHUB bietet seine Technologie für den Sport in Zusammenarbeit mit dem weltberühmten RCD Espanyol an

Durch Innovationen bei branchenführenden Lösungen wie Microsoft Teams Rooms ermöglicht die Partnerschaft von MAXHUB mit einem traditionsreichen Fußballverein eine Zukunft, in der Technologie sportliche Höchstleistungen fördert.

BARCELONA, Spanien, 7. August 2024 /PRNewswire/ -- MAXHUB, der exklusive offizielle Lieferant von interaktiven Flachbildschirmen für RCD Espanyol, widmet sich der Förderung der sportlichen Entwicklung durch die Bereitstellung fortschrittlicher integrierter Kommunikations- und Anzeigelösungen, die die sportliche Leistung steigern. Branchenführende Lösungen wie interaktive Flachbildschirme, Microsoft Teams Rooms und intelligente Bildschirme sind jetzt in den Einrichtungen von RCD Espanyol zu finden, dem traditionsreichen Fußballverein aus Barcelona, der in Spaniens höchster Liga, La Liga, spielt. Diese Initiative ist Teil der Vision von MAXHUB, echte Verbindungen auf der ganzen Welt durch Technologie zu fördern und Kommunikationsbarrieren zu überwinden, um Inspiration und Wachstum zu fördern.

The coaches at RCD Espanyol utilize MAXHUB interactive displays in the locker room to convey knowledge to the players

Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden die Einrichtungen des RCD Espanyol nun mit MAXHUB-Technologie für Zusammenarbeit und Anzeige ausgestattet. Dazu gehören das interaktive MAXHUB 86-Zoll-Display der IFP C-Serie im Schulungsraum, die MAXHUB XT-Serie für Microsoft Teams Rooms für hybride Meetings und das kommerzielle Display der CMA-Serie zusammen mit der LED-Lösung für den Presseraum und den Konferenzraum, um nur einige zu nennen. Diese Lösungen geben Trainern, der Geschäftsführung und anderen Mitarbeitern die nötigen Werkzeuge an die Hand, um effektiv zu kommunizieren und so dazu beizutragen, die Erwartungen der Spieler des RCD Espanyol auf allen Ebenen zu erfüllen.

MAXHUB 86" IFP C-Serie – Umkleideraum des RCD Espanyol

Die hervorragende audiovisuelle Leistung des interaktiven 86-Zoll-Displays von MAXHUB sowie seine hochpräzisen Touch-Fähigkeiten machen es perfekt für die Umkleidekabine, in der Trainer den Spielern wichtige taktische Informationen vermitteln. Effektive Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung und kann in der wettbewerbsintensiven Top-Liga des Fußballs einen großen Unterschied ausmachen.

Wesentliche Merkmale:

Einfacher Einsatz: Mit seinem All-in-One-Design auf einem mobilen Ständer kann dieses interaktive Display überall im Umkleideraum aufgestellt werden, solange es mit Strom versorgt wird.

Hervorragendes Display für große Gruppen: Das 86-Zoll-Antireflexionsdisplay mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es bis zu 30 Spielern, den Bildschirm deutlich zu sehen. Leistungsstarke Lautsprecher sorgen dafür, dass jeder die Präsentation auch in einer lauten Umkleidekabine hören kann.

Benutzerfreundlichkeit: Das hochpräzise IR-Touch-System ermöglicht ein nahtloses Schreiben auf dem Bildschirm, sodass Trainer die Positionen der Spieler anzeigen oder Spiele nachbesprechen können. Auch Spieler ohne Vorkenntnisse können mit demselben Stift ihre Kommentare hervorheben. Aktionen wie Vorspulen, Zurückspulen und Zoomen laufen dank des reaktionsschnellen Touchscreens und des leistungsstarken Prozessors reibungslos ab, sodass der Fokus auf dem Coaching liegt.

MAXHUB XT-Serie für Microsoft Teams Rooms - RCD Espanyol Meetingräume

Neben den persönlichen Gesprächen mit den Spielern auf dem Trainingsplatz müssen die Trainer regelmäßig virtuelle Treffen mit anderen Trainern, Scouts, Spielern im Ausland usw. abhalten. Hier zeichnet sich die MAXHUB Microsoft Teams Rooms-Lösung mit Multi-Size-Display aus.

Wesentliche Merkmale:

MAXHUB XT-Serie für Microsoft Teams Rooms: Mit der MAXHUB XT-Serie für Microsoft Teams Rooms (MTR) können Trainer und Spieler die Vorteile von Microsofts umfassender intelligenter Konferenzraumlösung nutzen. Neben einer intuitiven Videokonferenzoberfläche, klarem Audio und Video ist auch die Zusammenarbeit in Echtzeit mit der branchenführenden Lösung von Teams Rooms ein Kinderspiel. Das umfassende Produktportfolio von MAXHUB Teams Rooms umfasst Konsolen-Kits, UC-Peripheriegeräte und eine Reihe von fortschrittlichen Display-Optionen. Sie sind mit den wichtigsten Funktionen von Teams Rooms wie One-Touch-Beitritt und Front-Row-Anzeige ausgestattet und bieten eine hervorragende Audio- und Videoqualität.

Problemlose Unterstützung: Die Installation ist einfach und erfolgt mit einem einzigen Kabel, so dass Unternehmen gemeinsam genutzte Räume nahtlos für eine verbesserte Zusammenarbeit optimieren können. Darüber hinaus sorgt MAXHUB Pivot für eine einfache Fernverwaltung der Geräte, und eine 3-Jahres-Garantie mit lokalem Support garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf im Clubbetrieb.

Größere Bildschirme für externe Zielgruppen: Gleichzeitig werden auch größere kommerzielle Displays wie das 98-Zoll-CMA und die LED-Wand der Raptor-Serie von MAXHUB für externe Zielgruppen wie Presse, Fans und Besucher eingesetzt. Dies ermöglicht es dem Club, Videos, die die Geschichte, die Vision und die Pläne des Clubs zeigen, an öffentlichen Orten zu zeigen.

MAXHUB-Innovation kommt weiterhin der Sportentwicklung zugute

Der Abbau von Kommunikationsbarrieren war schon immer die Vision von MAXHUB, und die Anwendung auf den Sport ist eine natürliche Weiterentwicklung. Technologie hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, so wie es RCD Espanyol und seine Marke des fanorientierten Fußballs seit über einem Jahrhundert getan hat. MAXHUB hat mit seiner Partnerschaft mit RCD Espanyol erste Schritte in diesem Bereich unternommen und wird auch in Zukunft seine Innovationen in die Sportentwicklung einbringen.

Um mehr über die branchenführenden Kommunikationslösungen von MAXHUB zu erfahren, besuchen Sie www.maxhub.com. Verfolgen Sie die Saison des RCD Espanyol auf www.rcdespanyol.com.

Informationen zu MAXHUB

MAXHUB ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Kommunikations- und Displaylösungen. MAXHUB schafft ein technologisches Zentrum, in dem Inspiration die Freiheit hat, sich zu sinnvollen Verbindungen zu entwickeln. MAXHUB bietet integrierte Lösungen der nächsten Generation für die Kommunikation, Präsentation und Zusammenarbeit von Menschen. MAXHUB, where inspiration moves ahead. Weitere Informationen über MAXHUB finden Sie unter www.maxhub.com.

