MAXHUB propose sa technologie pour le sport en collaboration avec le célèbre RCD Espanyol

BARCELONE, Espagne, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- MAXHUB, fournisseur officiel exclusif d'écrans plats interactifs du RCD Espanyol, se consacre à la promotion du développement sportif en proposant des solutions de communication et d'affichage intégrées avancées qui rehaussent les performances athlétiques. Des solutions à la pointe du secteur telles que les écrans plats interactifs, Microsoft Teams Rooms et les écrans intelligents sont désormais présentes dans les installations du RCD Espanyol, le club de football historique de Barcelone en lice en première division espagnole, La Liga. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ambition de MAXHUB de favoriser les connexions authentiques dans le monde entier grâce à la technologie, en transcendant les obstacles à la communication pour cultiver l'inspiration et la croissance.

The coaches at RCD Espanyol utilize MAXHUB interactive displays in the locker room to convey knowledge to the players

Dans le cadre de ce partenariat, les installations du RCD Espanyol sont désormais équipées de la technologie de collaboration et d'affichage MAXHUB. Il s'agit notamment de l'écran plat interactif 86 pouces MAXHUB série C dans la zone d'entraînement, du MAXHUB série XT pour Microsoft Teams Rooms pour les réunions hybrides, et de l'écran commercial série CMA avec solution LED pour la salle de presse et la salle de réunion, pour ne citer que quelques exemples. Ces solutions donnent aux entraîneurs, à la direction et aux autres membres du personnel les outils nécessaires pour communiquer efficacement, afin de contribuer à répondre aux aspirations des joueurs à tous les niveaux au RCD Espanyol.

Écran plat interactif 86 pouces MAXHUB série C - Vestiaire du RCD Espanyol

Les excellentes performances audiovisuelles de l'écran interactif 86 pouces MAXHUB, ainsi que sa capacité tactile de haute précision, en font l'outil parfait pour les vestiaires, où les entraîneurs transmettent des connaissances tactiques importantes aux joueurs. Une communication efficace est vitale et peut faire une énorme différence en première division de football, qui est très compétitive.

Caractéristiques principales :

Déploiement facile : avec un design tout-en-un sur un support mobile, cet écran interactif peut être déplacé n'importe où dans le vestiaire tant qu'il est alimenté.

Excellent écran pour les grands groupes : l'écran antireflet de 86 pouces avec angles de vision larges permet à 30 joueurs de voir clairement l'écran. De puissants haut-parleurs permettent à chacun d'entendre la présentation, même dans un vestiaire bruyant.

Facilité d'utilisation : le système tactile IR de haute précision permet d'écrire sur l'écran de manière fluide, ce qui permet aux entraîneurs d'indiquer des positions aux joueurs ou de passer les matchs en revue. Même les joueurs sans expérience préalable peuvent utiliser le même stylo pour surligner leurs commentaires. Les actions telles que l'avance rapide, le retour en arrière et le zoom sont fluides, grâce à l'écran tactile réactif et au puissant processeur, ce qui permet de rester concentré sur l'entraînement.

MAXHUB série XT pour Microsoft Teams Rooms - Salles de réunion du RCD Espanyol

Outre les interactions en face à face avec les joueurs à l'entraînement, les entraîneurs doivent régulièrement organiser des réunions virtuelles avec d'autres entraîneurs, des recruteurs, des joueurs se trouvant à l'étranger, etc. C'est là que la solution MAXHUB pour Microsoft Teams Rooms avec affichage multi-formats excelle.

Caractéristiques principales :

MAXHUB série XT pour Microsoft Teams Rooms : grâce au MAXHUB série XT pour Microsoft Teams Rooms, les entraîneurs et les joueurs pourront profiter de la solution complète de salle de réunion intelligente de Microsoft. Outre une interface de vidéoconférence intuitive, un son et une vidéo nets, la collaboration en temps réel est également un jeu d'enfant avec la solution de pointe pour Teams Rooms. Dotée d'une gamme complète de produits, la solution MAXHUB pour Teams Rooms comprend des kits de console, des périphériques de communications unifiées et une série d'options d'affichage avancées. Ils sont équipés des fonctions essentielles de Teams Rooms, telles que la participation en une seule touche et l'affichage Front Row, et offrent une excellente qualité audio et vidéo.

Une assistance sans souci : l'installation est simple, avec un seul câble, ce qui permet aux entreprises d'optimiser les espaces partagés pour une meilleure collaboration. De plus, MAXHUB Pivot assure une gestion à distance aisée des appareils, et une garantie de 3 ans avec assistance locale garantit un flux de travail sans faille pour les opérations du club.

Des écrans plus larges pour le grand public : en parallèle, des écrans commerciaux plus larges, tels que le CMA de 98 pouces et le mur LED de la série Raptor de MAXHUB, seront également déployés pour le grand public, y compris la presse, les supporters et les visiteurs. Cela permettra au club de partager des vidéos qui présentent l'histoire, la vision et les projets du club dans des lieux publics.

L'innovation MAXHUB continue de favoriser le développement du sport

MAXHUB a toujours eu pour ambition de faire tomber les barrières de communication, et son application au sport est une progression naturelle. La technologie a la capacité de rassembler les gens, à l'instar de ce que fait le RCD Espanyol et sa marque de football centrée sur les supporters depuis plus d'un siècle. Après avoir fait ses premiers pas dans ce domaine grâce à son partenariat avec le RCD Espanyol, MAXHUB continuera d'apporter son innovation au développement du sport.

Pour en savoir plus sur les solutions de communication de MAXHUB, rendez-vous sur www.maxhub.com. Pour suivre la saison du RCD Espanyol, rendez-vous sur www.rcdespanyol.com.

À propos de MAXHUB

MAXHUB est un leader mondial des solutions intégrées de communication et d'affichage. MAXHUB crée un centre technologique où l'inspiration est libre de se transformer en connexions qui font la différence. Axée sur l'intégration, MAXHUB fournit des solutions intégrées de haut niveau pour permettre aux gens de communiquer, de présenter et de collaborer. MAXHUB, où l'inspiration va de l'avant. Pour en savoir plus sur MAXHUB, rendez-vous sur www.maxhub.com.

