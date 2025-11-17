MAXHUB Raih Gelar "Flagship Brands" dari Forbes Selama Dua Tahun Berturut-turut, Bentuk Pengakuan atas Strategi Global di Pasar Internasional

MAXHUB Berkembang sebagai Pelaku Industri yang Menjadi Tolok Ukur

Pertumbuhan global MAXHUB tercapai berkat strategi yang berfokus pada pasar lokal dan ekosistem kolaboratif—dua pilar yang terus mempercepat ekspansi MAXHUB.

Kegiatan Operasional di Pasar Lokal sebagai Daya Saing: Selain membangun jaringan penjualan global, MAXHUB memberdayakan tim lokal di 22 negara sebagai motor inovasi yang mempelajari kebutuhan pasar secara langsung. Studi kasus Forbes menyoroti fleksibilitas MAXHUB saat merambah pasar Amerika Utara. Dengan strategi ekspansi dari wilayah sekunder menuju kota besar, MAXHUB membangun infrastruktur layanan yang sangat responsif dan menghadirkan standar layanan yang melampaui praktik industri. Berkat langkah ini, banyak pelanggan yang merekomendasikan solusi MAXHUB di pasar sekunder, mendasari pertumbuhan stabil di kota-kota besar di seluruh Amerika Utara.

Membangun Ekosistem bersama Pemimpin Global: Bekerja sama dengan sejumlah perusahaan global seperti Microsoft dan Intel, MAXHUB terus memperkuat inovasi dan pengembangan produk. Kolaborasi ini memastikan solusi MAXHUB dapat terintegrasi sempurna dalam alur kerja pelanggan di seluruh dunia. Salah satunya, XBoard V7—solusi layar interaktif dengan tiga kamera pertama di dunia yang bersertifikasi Microsoft Teams Rooms dan dapat beroperasi dengan Windows 11 IoT—sukses meraih penghargaan "Best of Show" di ajang ISE 2025.

Kinerja Bisnis Terukur: Strategi tersebut turut menghasilkan kinerja bisnis yang nyata. Saat ini, MAXHUB melayani pelanggan di lebih dari 140 negara dan wilayah. Pada Semester I-2025, pendapatan internasional MAXHUB meningkat hampir 60% dari tahun sebelumnya, memperkuat kontribusi pasar internasional sebagai pilar utama dalam rencana global MAXHUB.

Memasuki Fase Baru: "Value Beyond Scale"

Pengakuan dari Forbes juga mencerminkan pergeseran strategi global perusahaan-perusahaan dunia yang kini lebih mengutamakan peningkatan valuasi bisnis melalui inovasi, kekuatan merek, dan keunggulan teknologi, bukan hanya memperluas skala operasi.

Ke depan, MAXHUB akan terus menjadikan inovasi faktor pendorong utama, memperkuat kegiatan operasional global secara terpadu—mulai dari pengembangan produk hingga layanan pelanggan. MAXHUB selalu berkomitmen membantu berbagai perusahaan di seluruh dunia untuk berkolaborasi lebih efektif dan mempercepat transformasi digital.

