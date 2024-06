MAXHUB présente des partenariats qui renforcent tous les aspects de la collaboration intelligente à la London Tech Week et à Infocomm US

Le livre blanc commun lancé avec Intel illustre l'importance d'une collaboration intelligente prenant en charge le travail à distance et hybride, aujourd'hui et à l'avenir

Des partenariats technologiques profonds avec les leaders de l'industrie Intel et Microsoft permettent à MAXHUB d'accélérer la transformation des petites salles BYOD en salles Teams intelligentes.

MAXHUB travaille avec un large éventail de partenaires pour garantir l'excellence et la compatibilité dans tous les domaines de ses solutions de communication.

LONDRES, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- MAXHUB, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication collaborative et d'affichage interactif, a démontré que ses partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan conduisent à des solutions qui rendent l'avenir de la collaboration encore plus intelligent. Un livre blanc lancé conjointement par MAXHUB et Intel a révélé des résultats qui soulignent le besoin de solutions créant un environnement de collaboration harmonieux. À cette fin, MAXHUB continue de collaborer avec les leaders de l'industrie, Intel et Microsoft, dans des domaines allant de la conception de matériel de base aux innovations logicielles avancées qui permettent des communications plus économiques et plus stables au sein des organisations.

Image: MAXHUB Ecosystem Partnership

Le travail à distance et hybride est l'avenir

« Le travail à distance et hybride est devenu une tendance mondiale, 70 % des organisations prévoyant d'adopter le travail à distance ou hybride comme modèle principal d'ici 2023 », a déclaré Ben Cope, ingénieur principal des technologies HEC, Intel. « Aux États-Unis, 85 % des réunions à distance se déroulent dans des salles de réunion de petite ou moyenne taille. Cependant, seulement 7,8 % de ces salles sont équipées pour la vidéoconférence à distance. Le déploiement de solutions de collaboration à distance dans les salles de réunion de petite et moyenne taille est essentiel pour améliorer les capacités globales de collaboration à distance au sein des organisations », a-t-il ajouté.

Intégrer la meilleure technologie matérielle dans les produits MAXHUB

Au-delà de l'effort commun pour définir ces besoins et leurs solutions à travers le livre blanc, MAXHUB a travaillé en étroite collaboration avec Intel pour intégrer sa technologie de pointe dans les solutions MAXHUB. Le processeur Intel® Core™ de 12e génération présent dans la série MAXHUB XT (Pro) est l'exemple parfait d'une technologie permettant de répondre à cette exigence. Il excelle dans des domaines tels que le rendu, le calcul, la compression et décompression en multithreading et le codage vidéo. Ces éléments se conjuguent pour garantir une expérience toujours fluide, même lorsque ces sessions s'étendent sur de longues heures au cours desquelles les organisations prennent des décisions importantes en collaboration, réfléchissent à de nouvelles idées ou résolvent des problèmes d'ingénierie urgents ensemble.

« La collaboration entre MAXHUB et Intel représente un partenariat solide axé sur la stimulation de l'innovation et la fourniture de solutions de pointe dans le secteur de la collaboration en réunion, et nous sommes fiers de compter MAXHUB parmi les partenaires Intel Titanium », a poursuivi M. Cope. « En développant des solutions avec MAXHUB pour améliorer les expériences de collaboration, Intel répondra dans le même temps aux besoins évolutifs des clients, de leurs organisations et de l'industrie de la collaboration en réunion dans son ensemble ».

Le travail avec Microsoft garantit une expérience Microsoft Teams uniforme et sécurisée

Microsoft Teams est un outil important dans de nombreuses organisations car il permet aux membres de l'équipe de collaborer de manière ininterrompue lorsqu'ils sont au bureau, lorsqu'ils travaillent à distance dans la même ville ou même lorsqu'ils se trouvent à l'autre bout du monde. MAXHUB travaille directement avec Microsoft pour créer une expérience Microsoft Teams incomparable. Cela comprend une technologie qui fonctionne en arrière-plan, notamment l'utilisation de l'IA avec Microsoft Azure Cloud pour garantir une expérience homogène et robuste et en même temps incroyablement sécurisée.

« La série MAXHUB XT pour les salles Microsoft Teams est la solution idéale pour mettre à niveau les espaces de réunion BYOD. Avec un portefeuille de produits complet, elle comprend des kits de console, des périphériques UC et une gamme d'options d'affichage avancées », a déclaré Darren Lin, directeur général adjoint de MAXHUB Global Business. « Avec plus de quatre offres groupées et un choix de plus en plus large, la gamme MAXHUB couvre tous les besoins, des salles de réunion et petites salles aux salles de moyennes et grandes dimensions, offrant ainsi des solutions rentables aux clients. De plus, MAXHUB Pivot assure une gestion facile des appareils à distance, et une garantie de 3 ans avec une assistance locale garantit un flux de travail sans faille.

Chaque aspect des solutions MAXHUB est amélioré grâce à des partenariats étroits

Pour s'assurer que chaque aspect de ses solutions de communication puisse satisfaire les utilisateurs et les organisations, MAXHUB travaille avec d'innombrables autres fournisseurs de technologie afin d'optimiser et d'améliorer ses produits. À l'instar d'Intel et de Microsoft, ces leaders de l'industrie ont rejoint MAXHUB à la London Tech Week et à Infocomm US :

Extron, créateur de solutions technologiques AV avancées, s'est associé à MAXHUB pour redéfinir le contrôle de l'audiovisuel d'entreprise et des conférences. Une simple pression sur la console MAXHUB Teams Rooms permet de gérer les réunions en toute transparence et de déclencher des événements d'automatisation tels que l'alimentation de l'écran, les stores et l'éclairage.

Nureva, une société qui permet aux équipes informatiques d'équiper facilement les espaces de réunion et d'apprentissage avec un son de qualité, s'est associée à MAXHUB pour fournir un système audiovisuel de conférence supérieur qui simplifie l'installation, rationalise la gestion et réduit les coûts pour les utilisateurs.

Sennheiser, une société de renom animée par la passion de créer des solutions audio percutantes, propose des solutions audio de premier ordre, certifiées par Teams, pour une communication cristalline, complétées par les écrans avancés et les appareils UC de MAXHUB qui améliorent le contenu visuel et les réunions.

INOGENI, concepteur et fabricant de solutions de vidéoconférence avancées pour les marchés d'affaires, de l'éducation et de la santé, collabore en synergie avec MAXHUB, amplifiant sans effort la polyvalence des salles de réunion, permettant une intégration transparente du flux de travail BYOM.

Q-SYS, une plateforme audio, vidéo et de contrôle (AV&C) gérable dans le nuage, et MAXHUB s'appuient tous deux sur une architecture logicielle informatique ouverte pour permettre des intégrations robustes et fiables. Ensemble, elles proposent un contrôle de pointe pour les écrans MAXHUB au sein de l'écosystème Q-SYS.

Audio-Technica travaille avec MAXHUB pour permettre une excellente qualité vidéo et audio dans les salles de conférence.

Huddly, l'une des rares solutions certifiées Teams permettant une expérience multi-caméras dans une salle Teams, associée à la solution MAXHUB Teams Rooms, offre désormais à ses clients la possibilité de vivre la magie de la télévision et du cinéma dans une salle de conférence classique !

À l'horizon 2024, les partenariats et les solutions groupées de MAXHUB continuent de se développer, promettant une gamme encore plus large de formats de produits pour répondre aux divers besoins des entreprises. Pour en savoir plus sur le livre blanc « Transform Your BYOD Meeting Space into a Microsoft Teams Rooms » (Transformez votre espace de réunion BYOD en salle Microsoft Teams), lancé conjointement par MAXHUB et Intel, cliquez ici ; Pour en savoir plus sur les solutions groupées et les partenariats de MAXHUB, consultez https://www.maxhub.com/en/partners/.

À propos de MAXHUB

MAXHUB est leader mondial en matière de solutions intégrées de communication et d'affichage. MAXHUB crée un centre technologique où l'inspiration est libre de se transformer en connexions qui font la différence. Axée sur l'intégration, MAXHUB fournit des solutions intégrées de haut niveau pour permettre aux gens de communiquer, de présenter et de collaborer. MAXHUB, où l'inspiration va de l'avant. Pour plus d'informations sur MAXHUB, consultez le site www.maxhub.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443849/Image_MAXHUB_Ecosystem_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg