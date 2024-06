MAXHUB présente ses dernières solutions de collaboration à la London Tech Week 2024, et ébauche l'avenir du travail en collaboration avec des partenaires technologiques clés

Présenté en partenariat avec le distributeur britannique Dynamic Tech, MAXHUB présente pour la première fois à la London Tech Week son nouvel écran tactile 4K , un écran commercial de 92 pouces, et bien d'autres produits

Le développement de ces produits repose sur une étroite collaboration avec des leaders technologiques tels que Microsoft et Intel

LONDRES, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Au cours de la London Tech Week 2024, MAXHUB, leader mondial des solutions de communication et d'affichage intégrées, a présenté ses derniers produits destinés à renforcer l'avenir du travail. S'appuyant sur les fondations qu'elle a établies au Royaume-Uni et dans les régions de l'UE, les innovations proposées par MAXHUB permettent à l'entreprise de forger et d'entretenir des partenariats solides avec des marques de premier plan telles que Microsoft, aidant ainsi les clients à mettre en place un lieu de travail plus intelligent et plus efficace.

Image-MAXHUB at London Tech Week Presenting Flagship Products

La mondialisation grâce à des opérations locales solides

Grâce à des années d'activité en Europe, MAXHUB a mis en place de solides équipes locales dans la région, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, etc. Les clients bénéficient d'une assistance clientèle locale, ainsi que d'un traitement plus rapide et d'une acquisition de clients plus pratique grâce à un centre logistique et un centre d'expérience client aux Pays-Bas.

À partir de ce mois-ci, en juin 2024, MAXHUB ouvrira également son premier centre d'expérience client au Royaume-Uni. Grâce à ce CEC, les clients peuvent entrer en contact avec l'équipe locale de MAXHUB, obtenir des démonstrations de produits et recevoir une formation sur les produits à son adresse centrale de Chelsea, à Londres. Outre la présentation de toutes les offres MAXHUB existantes au Royaume-Uni, le CEC présentera également les dernières innovations de l'entreprise, notamment l'écran commercial UW92NA 92 pouces, le MAXHUB XBoard Teams version 65 pouces et la solution de conférence XCore Kit Pro+P30.

Nouveaux produits et collaboration avec Dynamic Tech

MAXHUB XBoard Teams version 65'' est un écran tactile 4K qui intègre le système Windows 11 IoT. Il dispose de trois caméras intégrées avec des fonctions IA avancées, d'un réseau de 16 microphones intégrés, de haut-parleurs stéréo, ainsi que d'accessoires, notamment des supports et des stylos. La version MAXHUB XBoard Teams est actuellement soumise à une série de processus rigoureux de compatibilité et de certification Microsoft, et devrait être disponible au quatrième trimestre 2024.

UW92NA est l'écran commercial de 92 pouces de la série ultra-large de MAXHUB. Conçu avec un ratio d'écran moderne de 21:9, il offre une toile visuelle 33 % plus grande que les modèles comparables. Grâce aux salles Signature Microsoft Teams, la série MAXHUB UW offre une expérience de réunion hybride plus immersive. En outre, cet écran de nouvelle génération est amélioré pour être compatible avec tous les principaux logiciels de collaboration de l'industrie.

X C Ore Kit Pro+P30 est une solution de visioconférence primée aux Red Dot Awards et conçue pour les salles Microsoft Teams de toutes tailles ; c'est la solution idéale pour transformer les espaces de réunion BYOD. Elle améliore la communication à distance, la présentation et la collaboration d'équipe en combinant plusieurs composants en un seul ensemble rationalisé, notamment une console tactile de 11,6 pouces et une unité de calcul alimentée par un processeur Intel® Core™ i5 de 12e génération. L'installation et la gestion des câbles sont conçues pour être simples, afin que les utilisateurs puissent être rapidement opérationnels. Le sans-fil intégré pour le partage de contenu, le filaire pour le partage 4K et une interface conviviale garantissent une gestion de la vidéoconférence et une expérience utilisateur de haute qualité. Le XCore Kit Pro est soumis aux processus de compatibilité et de certification de Microsoft, la certification étant attendue pour le troisième trimestre 2024.

Grâce à sa collaboration avec Dynamic Tech, MAXHUB a présenté ces nouveaux produits lors de la London Tech Week 2024. En plus de faciliter la première apparition de MAXHUB à la London Tech Week, Dynamic Tech est un distributeur clé de MAXHUB au Royaume-Uni. Grâce à sa riche expérience dans la distribution et l'intégration de solutions de communication et d'affichage dans la région, Dynamic Tech a été un partenaire précieux, capable de faire ressortir les capacités et les avantages uniques des produits MAXHUB au profit des clients.

« Travailler avec MAXHUB pour fournir sa suite de solutions de communication a été une excellente expérience, a déclaré Yu Ning, directeur général de Dynamic Tech. Notre vaste réseau de clients est toujours à la recherche de solutions qui renforceront leur capacité à communiquer efficacement au sein de leur entreprise. Les caractéristiques innovantes de MAXHUB et sa garantie de trois ans, la meilleure du secteur, inspirent confiance à la fois à Dynamic Tech et à notre clientèle. »

Des partenariats technologiques approfondis

En plus de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires en Europe pour déployer ses produits, MAXHUB collabore étroitement avec les principales entreprises technologiques de la région afin d'améliorer constamment ses solutions. En collaboration avec Microsoft, MAXHUB a mené des recherches et des développements approfondis sur la solution Microsoft Teams Rooms. Grâce à l'utilisation de l'IA avec Microsoft Azure Cloud, les solutions de MAXHUB sont capables de partager des données de manière transparente à travers plusieurs centres de données mondiaux, en utilisant les capacités robustes d'Azure Cosmos DB et Blob Storage. Il en résulte une architecture distribuée à l'échelle mondiale pour le déploiement de services clés tels que OTA (over the air) et CMS (content management system), tout en séparant les données commerciales fondamentales des données personnelles.

MAXHUB utilise également des technologies de pointe, telles que les solutions CPU d'Intel, afin d'améliorer encore les performances. Il en résulte des produits capables de répondre aux exigences croissantes des organisations en matière de communication et de collaboration.

Retrouvez MAXHUB à la London Tech Week 2024 à l'Olympia London, HammersmithRd, London W148UX. À partir du 18 juin, tous les produits MAXHUB seront également exposés au London Customer Experience Center, situé au Studio G8-G10, Plaza 535, 535 King's Rd, London SW10 0SZ. Cliquez ici pour prendre rendez-vous pour visiter le showroom : https://www.dynamic-cctv.com/book-a-visit .

À propos de MAXHUB

MAXHUB est un leader mondial en matière de solutions intégrées de communication et d'affichage. MAXHUB crée un centre technologique où l'inspiration a la liberté de se transformer en connexions significatives. Axé sur l'intégration, MAXHUB fournit des solutions intégrées de haut niveau pour permettre aux gens de communiquer, de présenter et de collaborer. MAXHUB, où l'inspiration va de l'avant. Pour en savoir plus sur MAXHUB, rendez-vous sur www.maxhub.com .

https://mma.prnewswire.com/media/2434400/MAXHUB_London_Tech_Week.jpg