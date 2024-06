MAXHUB stellt auf der London Tech Week 2024 seine neuesten Kollaborationslösungen vor und gestaltet gemeinsam mit wichtigen Technologiepartnern die Zukunft der Arbeit

In Zusammenarbeit mit dem britischen Händler Dynamic Tech präsentiert MAXHUB auf der London Tech Week erstmals sein neues 4K -Touch-Display, ein 92-Zoll-Display für den kommerziellen Einsatz und mehr.

Die Entwicklung dieser Produkte wird durch eine enge Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen wie Microsoft und Intel untermauert.

LONDON, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Während der London Tech Week 2024 stellte MAXHUB, der weltweit führende Anbieter von integrierten Kommunikations- und Displaylösungen, seine neuesten Produkte vor, die die Zukunft der Arbeit ermöglichen sollen. MAXHUB baut auf seinem Fundament im Vereinigten Königreich und in der EU auf und kann dank seiner Innovationen starke Partnerschaften mit führenden Marken wie Microsoft eingehen und seinen Kunden helfen, einen intelligenteren und effizienteren Arbeitsplatz zu schaffen.

Globale Präsenz durch starke lokale Aktivitäten

Image-MAXHUB at London Tech Week Presenting Flagship Products

Durch die jahrelange Tätigkeit in Europa hat MAXHUB starke lokale Teams in der Region aufgebaut, unter anderem in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Die Kunden profitieren von einer lokalen Kundenbetreuung, einer schnelleren Abwicklung und einer bequemeren Kundenakquise durch ein Logistikzentrum und ein Customer Experience Center in den Niederlanden.

Ab Juni 2024 wird MAXHUB auch sein erstes Customer Experience Center für Großbritannien eröffnen. Über dieses CEC können Kunden mit dem lokalen MAXHUB-Team in Kontakt treten, Produktdemonstrationen erhalten und an der zentral gelegenen Adresse in Chelsea, London, Produktschulungen erhalten. Neben der Präsentation aller bestehenden MAXHUB-Angebote in Großbritannien werden im CEC auch die neuesten Innovationen des Unternehmens vorgestellt, darunter das kommerzielle 92-Zoll-Display UW92NA, das 65-Zoll MAXHUB XBoard Teams in der Version 65'' und die Konferenzlösung XCore Kit Pro+P30.

Neue Produkte und Zusammenarbeit mit Dynamic Tech

Das MAXHUB XBoard Teams Version 65" ist ein 4K-Touch-Display, das Windows 11 IoT-System unterstützt. Es verfügt über drei eingebaute Kameras mit fortschrittlichen KI-Funktionen, ein eingebautes 16-Mikrofon-Array, Stereolautsprecher sowie Zubehör wie Ständer und Stifte. Die MAXHUB XBoard Teams Version durchläuft derzeit eine Reihe von strengen Microsoft Kompatibilitäts- und Zertifizierungsprozessen und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 verfügbar sein.

UW92NA ist das 92-Zoll-Display von MAXHUB in seiner Ultrabreitbild-Serie. Mit einem modernen 21:9-Bildschirmverhältnis bietet es eine 33 % größere Bildfläche als vergleichbare Modelle. Unterstützt durch die Signature Microsoft Teams Rooms bietet die MAXHUB UW-Serie ein noch intensiveres hybrides Meeting-Erlebnis. Darüber hinaus ist dieses Display der nächsten Generation mit allen führenden Softwarelösungen für die Zusammenarbeit in der Branche kompatibel.

X C ore Kit Pro+P30 ist eine mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Videokonferenzlösung, die für Microsoft Teams Räume jeder Größe entwickelt wurde – eine ideale Lösung für die Umgestaltung von BYOD-Besprechungsräumen ist. Sie verbessert die Remote-Kommunikation, Präsentation und Zusammenarbeit im Team durch die Kombination mehrerer Komponenten in einem einzigen, schlanken Paket, einschließlich einer 11,6-Zoll-Touch-Konsole und einer Recheneinheit, die von einem Intel® Core™ i5-Prozessor der 12. Generation angetrieben wird. Die Installation und das Kabelmanagement sind so einfach gestaltet, dass Benutzer schnell mit der Arbeit beginnen können. Integrierte drahtlose Funktionen für die Freigabe von Inhalten, kabelgebundene Funktionen für die 4K-Freigabe und eine benutzerfreundliche Oberfläche sorgen für ein hochwertiges Videokonferenzmanagement und eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Das XCore Kit Pro durchläuft derzeit die Kompatibilitäts- und Zertifizierungsprozesse von Microsoft, die Zertifizierung wird für das dritte Quartal 2024 erwartet.

MAXHUB stellte diese neuen Produkte in Zusammenarbeit mit Dynamic Tech auf der London Tech Week 2024 vor. Dynamic Tech hat nicht nur den ersten Auftritt von MAXHUB auf der London Tech Week ermöglicht, sondern ist auch ein wichtiger Vertriebspartner von MAXHUB in Großbritannien. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Vertrieb und der Integration von Kommunikations- und Displaylösungen in der Region ist Dynamic Tech ein geschätzter Partner, der in der Lage ist, die einzigartigen Fähigkeiten und Vorteile der MAXHUB-Produkte für seine Kunden nutzbar zu machen.

„Die Zusammenarbeit mit MAXHUB bei der Bereitstellung seiner Kommunikationslösungen war eine ausgezeichnete Erfahrung", sagte Yu Ning, Geschäftsführer von Dynamic Tech. „Die Kunden in unserem breiten Netzwerk sind immer auf der Suche nach Lösungen, die ihre Fähigkeit zur effizienten Kommunikation innerhalb ihrer Unternehmen verbessern. Die innovativen Funktionen und die branchenführende Dreijahresgarantie von MAXHUB schaffen sowohl bei Dynamic Tech als auch bei unseren Kunden Vertrauen."

Intensive technologiebasierte Partnerschaften

Neben der engen Zusammenarbeit mit Partnern in Europa bei der Bereitstellung von Produkten arbeitet MAXHUB auch eng mit führenden Technologieunternehmen in der Region zusammen, um seine Lösungen ständig zu verbessern. MAXHUB hat die Lösung Microsoft Teams Rooms in Zusammenarbeit mit Microsoft eingehend erforscht und entwickelt. Durch den Einsatz von KI in Verbindung mit Microsoft Azure Cloud sind die Lösungen von MAXHUB in der Lage, Daten nahtlos über mehrere globale Rechenzentren hinweg auszutauschen und dabei die robusten Funktionen von Azure Cosmos DB und Blob Storage zu nutzen. Das Ergebnis ist eine global verteilte Architektur für die Bereitstellung von Schlüsseldiensten wie OTA (Over the Air) und CMS (Content Management System) bei gleichzeitiger Trennung von grundlegenden Geschäftsdaten und persönlichen Daten.

MAXHUB verwendet außerdem führende Industrietechnologien wie Intel CPU-Lösungen, um die Leistung weiter zu steigern. Das Ergebnis sind Produkte, die mit den wachsenden Anforderungen der Unternehmen an die Kommunikation und Zusammenarbeit Schritt halten können.

Besuchen Sie MAXHUB auf der London Tech Week 2024 unter Olympia London, HammersmithRd, London W148UX. Ab dem 18. Juni werden alle MAXHUB Produkte auch im Londoner Customer Experience Center im Studio G8-G10, Plaza 535, 535 King's Rd, London SW10 0SZ, ausgestellt sein. Klicken Sie hier, um einen Termin für einen Besuch im Ausstellungsraum zu vereinbaren: https://www.dynamic-cctv.com/book-a-visit.

Informationen zu MAXHUB

MAXHUB ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Kommunikations- und Displaylösungen. MAXHUB schafft ein technologisches Zentrum, in dem Inspiration die Freiheit hat, sich zu sinnvollen Verbindungen zu entwickeln. MAXHUB bietet integrierte Lösungen der nächsten Generation für die Kommunikation, Präsentation und Zusammenarbeit von Menschen. MAXHUB, where inspiration moves ahead. Weitere Informationen über MAXHUB finden Sie unter www.maxhub.com.

Folgen Sie uns auf:

LinkedIn

Facebook

YouTube

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2434400/MAXHUB_London_Tech_Week.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg