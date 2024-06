Maximiser le retour sur investissement énergétique : Ampace présente la série innovante UniC

Série UniC avec les technologies révolutionnaires Zero Liquid Cooling et Zero Air Conditioner

MUNICH, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Ampace, un fournisseur de batteries au lithium de renommée mondiale, a dévoilé aujourd'hui la série révolutionnaire UniC All-in-one C&I Outdoor Energy Storage à l'occasion du salon ees Europe 2024. Les nouveaux produits comprennent l'UniC C1 et l'UniC C5, qui se caractérisent par une efficacité économique et une fiabilité accrues. Ampace a également présenté le portefeuille ESS "All-Scenario", qui illustre les innovations technologiques et les engagements de l'entreprise en faveur d'un avenir plus vert.

"Chez Ampace, nos priorités sont la sécurité, la fiabilité, la performance et l'expérience de l'utilisateur. L'industrie est aujourd'hui confrontée à des défis technologiques pour libérer la valeur économique potentielle de l'énergie, c'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui la série UniC", a déclaré le Dr Yuan, directeur de la technologie d'Ampace. "UniC C1 et UniC C5 sont conçus pour répondre aux besoins de stockage d'énergie dans tous les scénarios afin de permettre aux clients de maximiser le retour sur investissement (ROI) de leur énergie.

Au cours de la conférence, Ampace a dévoilé la série UniC All-in-one C&I Outdoor Energy Storage, dotée de la technologie révolutionnaire Zero Liquid Cooling et Zero Air Conditioner, qui se compose de deux éléments clés : la technologie de contrôle de la gamme complète des températures et Kunlun Cell 2.0 alimenté par la technologie GT 40. La série UniC comporte deux modèles : l'UniC C1, d'une capacité de 92 kWh pour les petites applications C&I, et l'UniC C5, d'une capacité de 256 kWh pour les applications C&I moyennes.

Pour maximiser le retour sur investissement énergétique du client, les technologies Zero Liquid Cooling et Zero Air Conditioner régulent la température de la batterie de la série UniC avec une architecture de contrôle de la température minimaliste, évitant les risques potentiels, notamment les fuites, la condensation et les pannes de compresseur, et prolongeant la durée de vie jusqu'à 15 ans.

La série UniC permet d'atteindre un nombre de cycles proche de 11 000. Il permet de réduire les coûts d'exploitation de 800 euros à 200 euros par an et de diminuer les temps d'arrêt. En ce qui concerne la perte de consommation d'énergie, la série UniC la réduit à seulement 1,56 %, alors que les produits C&I conventionnels perdent jusqu'à 7 % et 3,5 % de leur débit pour le climatiseur et le refroidissement des liquides, respectivement.

Grâce aux lignes directrices relatives à la conception de la sécurité des produits, Ampace n'a enregistré aucun accident dans le segment des systèmes résidentiels de chauffage, de ventilation et de climatisation. La série UniC respecte les directives au niveau du système et de la cellule, avec la technologie du bouclier pour la propagation antithermique, l'évent d'explosion directionnel pour assurer la sécurité à tous les niveaux.

Enfin, la série UniC peut accueillir 1CP tout en utilisant la technologie zéro liquide et zéro climatisation. Cette polyvalence est parfaite pour les stations de recharge rapide, la régulation de fréquence, la VPP et les applications hybrides.

Grâce à ses performances de premier ordre, la série UniC peut être appliquée à divers scénarios C&I, tels que les stations de base 5G, les centres de données, les installations de charge rapide à haute puissance, et sa production de masse devrait débuter en décembre de cette année.

Avec le lancement de la série UniC, Ampace démontre sa volonté de proposer des produits plus économiques et plus fiables à différentes industries. L'année prochaine, Ampace devrait annoncer un nouveau membre de la série UniC, l'UniC i5, afin d'améliorer encore les avantages offerts aux clients. Ampace continuera également à promouvoir les innovations technologiques afin d'assurer un avenir plus vert à la communauté.

Site officiel d'Ampace : https://www.ampacetech.com/en.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442451/Ampace_Introduces_the_Innovative_UniC_Series.jpg